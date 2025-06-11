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    Xiaomi'nin akıllı ısıtıcısı artık küresel pazarda

    Xiaomi, ev teknolojilerinde ses getirecek yeni bir ürünüyle küresel sahneye çıkıyor. Smart Graphene Heater adlı akıllı ısıtıcı modeli, Çin dışındaki ilk çıkışını Avrupa pazarında yaptı.

    Xiaomi'nin akıllı ısıtıcısı artık küresel pazarda

    Xiaomi, akıllı ev ürünleri portföyüne yeni bir küresel oyuncu ekliyor. Şirketin şimdiye kadar yalnızca yerel pazarı olan Çin’de sunduğu Smart Graphene Heater, artık Avrupa pazarında da kullanıcılarla buluşuyor. Gelişmiş ısıtma teknolojisi, hızlı tepkime süresi ve akıllı kontrol özellikleriyle dikkat çeken bu cihaz, evlerde konforlu ve güvenli bir ısınma deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Yeni model, seramik tabanlı bir ısıtma sistemiyle çalışıyor ve yüzeyinde grafen kaplama kullanıyor. Ayrıca cihazda, ısıyı daha verimli yaymak amacıyla uzak kızılötesi (FIR – Far Infrared) rezonans teknolojisine yer verilmiş. Bu yapı sayesinde ürün birkaç saniye içinde ısınarak ortam sıcaklığını hızla artırabiliyor. Kullanıcılar, üç farklı hava akışı moduyla ısıtma düzeyini istedikleri gibi ayarlayabiliyor. Cihazın üst kısmına yerleştirilen dokunmatik kontrol paneliyle bu ayarları manuel olarak yapmak mümkünken, Xiaomi Home ve Google Home uygulamaları üzerinden uzaktan da kontrol sağlanabiliyor. Üstelik Google Asistan desteği sayesinde sesli komutlarla da yönetilebiliyor.

    Güvenlik tarafında da güçlü önlemler alınmış. Cihaz, aşırı ısınmayı önleyen sistemlerin yanı sıra devrilmeye karşı da bir koruma mekanizmasına sahip. Isıtıcı eğildiğinde veya devrildiğinde otomatik olarak kapanarak olası kazaların önüne geçiyor. 2000W gücünde çalışan cihaz, 70 dereceye kadar dönme açısıyla geniş bir alanı ısıtabiliyor. 2.3 kilogramlık hafif yapısıyla taşınabilirliği de oldukça kolay hale geliyor.

    Şu an için Xiaomi Smart Graphene Heater yalnızca markanın küresel internet sitesinde yerini aldı. Bu nedenle satış fiyatı ve hangi ülkelerde ne zaman erişilebilir olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak özellikleriyle değerlendirildiğinde, yeni cihazın akıllı ısıtıcı pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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