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    Xiaomi’nin yeni üç kapılı buzdolabı Mijia 271L, uygun fiyatıyla satışa sunuldu

    Xiaomi, üç kapılı yeni buzdolabı Mijia 271L ile kompakt alanlara hitap eden şık ve akıllı bir alternatif sundu. Lansman fiyatı 222 dolar olarak belirlenen model özellikleri ile dikkat çekiyor.

    Xiaomi’nin üç kapılı buzdolabı uygun fiyatıyla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, üç kapılı yeni buzdolabı modeli Mijia 271L ile kompakt mutfaklara şık ve fonksiyonel bir alternatif sunuyor. Lansmana özel olarak 222 dolardan satışa çıkan model, hem yer tasarrufu hem de akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Yalnızca 56 cm genişliğe ve 60 cm derinliğe sahip olan buzdolabı, küçük mutfaklara kolayca uyum sağlarken, toplamda 271 litrelik iç hacmiyle önceki modellere göre daha fazla depolama alanı sunuyor. Üç bölmeli tasarımda; 151 litrelik soğutucu, 85 litrelik dondurucu ve sıcaklığı -20°C ile 5°C arasında ayarlanabilen 35 litrelik çok amaçlı çekmece yer alıyor. Bu özel bölme, ihtiyaç duyulduğunda ekstra buzdolabı ya da derin dondurucu olarak kullanılabiliyor.

    Cihazın dış yüzeyi mat beyaz dokulu kaplamayla geliyor; hem şık bir görünüm sunuyor hem de parmak izi ve çizilmelere karşı dayanıklı. Üstelik mıknatıslı yüzeyi sayesinde üzerine notlar ya da magnetler de kolayca yapıştırılabiliyor.

    İçeride ise işler sadece depolamayla sınırlı değil. Gümüş iyon teknolojisiyle çalışan antibakteriyel sistem, hem hijyen sağlıyor hem de kötü kokuları önlüyor. 360 derecelik hava sirkülasyonu sayesinde buzlanma sorunu yaşanmıyor. Enerji tüketimi oldukça düşük olan bu model, günlük yalnızca 0.59 kWh harcıyor ve 36 dB’lik sessizliğiyle rahatsızlık yaratmıyor.

    Mijia 271L, Xiaomi’nin HyperOS sistemine entegre çalışıyor. Kullanıcılar buzdolabını hem Mijia uygulaması üzerinden hem de sesli komutlarla kontrol edebiliyor. Ayarlanabilir raflar, geniş çekmeceler ve pratik LED kontrol paneli de kullanım kolaylığı sağlıyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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