Xiaomi Pocophone F1 tanıtıldı: Snapdragon 845'li en ucuz amiral gemisi

Fiyat/performans devi Xiaomi, Poco alt markası altında Pocophone F1 amiral gemisi modelini tanıttı. Tasarımı ve sahip olduğu özelliklerle adeta büyüleyen Pocophone F1, fiyatıyla da göz kamaştırıyor. Ayrıca Pocophone F1, Snapdragon 845 yongası kullanılan en ucuz telefon unvanını da kazanmış durumda.

Pocophone F1 neler sunuyor?

Xiaomi Pocophone F1; 6.18 inç boyutunda, 18.7: 9 ekran/görüntü formatına sahip ve 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlük sunan çentikli IPS LCD ekranla geliyor. Yazılımsal olarak gizlenebilen çentiğin içerisine yüz tanıma için kızılötesi lens ve kızılötesi aydınlatma sensörleri konumlandıran Xiaomi, Pocophone F1'in yalnızca 0.4 saniyede yüzünüzü tanıyıp ekranın kilidini açtığını belirtiyor. Bunun yanı sıra Gorilla Glass korumasına sahip ekranın, maksimum 500 nits parlaklık seviyesine ulaştığını ve 1500: 1 yüksek kontrast oranı sunduğunu da Pocophone F1'in ekran özellikleri kısmına ekleyelim.

Maliyeti düşük tutabilmek adına kasa malzemesi olarak camdan çok daha dayanıklı ve sert kaplamalı polikarbonat tercih eden Xiaomi, Pocophone F1'in özel bir sürümünü de tanıttı. Pocophone F1 Armored Edition olarak adlandırılan modelde kurşun geçirmez yeleklerin üretiminde kullanılan Kevlar aramid elyafı kullanılıyor.

*Pocophone F1 Armored Edition*

"Master of Speed" yani "Hız ustası" sloganıyla lanse edilen Pocophone F1'in kalbinde Snapdragon 845 yatıyor. Dünyanın en ucuz Snapdragon 845'li telefonu sıfatını taşıyan Pocophone F1'de depolama kapasitesine göre değişiklik gösteren 6 ve 8 GB'lık LPDDR4X RAM yer alırken, depolama tarafında ise UFS 2.1 standardıyla destelenen ve microSD kart ile artırılabilir 64/128/256 GB dahili depolama birimleri kullanılıyor.

Pocophone F1, Quick Charge 3.0 desteğine sahip 4000 mAh bataryadan besleniyor. Xiaomi'nin belirttiği verilere göre; Pocophone F1 ile 8 saat oyun oynayabilir, 6 saat Full HD video izleyebilir veya 31 saat sesli görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca telefonun bekleme süresi ise 15 gün olarak ifade ediliyor.

Pocophone F1'in donanım özelliklerine devam edecek olursak; Xiaomi mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilen "LiquidCool" sıvı soğutma teknolojisi ile birlikte Pocophone F1 üzerindeki ısının %300 daha hızlı bir şekilde transfer edilmesine yardımcı olunuyor. Böylelikle Pocophone F1 kullanıcılarının performans düşüşü yaşamalarını istemeyen Xiaomi, Pocophone F1'in AnTuTu skorunu da paylaştı. Öyle ki Pocophone F1'in AnTuTu Benchmark skoru 291302.

Pocophone F1'in kamera özelliklerine geçecek olursak; arka tarafta Xiaomi Mi 8'in ana kamera sensörünün bire bir aynısı olan 12 megapiksellik (f/1.9) Sony IMX363 bulunurken, ikincil kamera ise Samsung üretimi olan 5 MP (f/2.0) çözünürlüğe sahip bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Arka kamera paketi; çift piksel, otomatik netleme, AI, portre modu ve çift LED flaş özellikleri ile donatılan Pocophone F1'in selfie kamerası ise yine Mi 8'de kullanılan 20 MP çözünürlüklü kameranın ta kendisi.

Daha hızlı ağ bağlantısı için farklı ağ frekanslarını birleştirebilen 4G + desteği bulunan Pocophone F1'in diğer özellikleri şöyle: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, stereo hoparlör ve Dirac HD ses teknolojisi.

Android 8.1 Oreo tabanlı özelleştirilmiş MIUI 9.6 kullanıcı arabirimi ile gelen Pocophone F1'in güncellemeleri oldukça hızlı bir şekilde alacağının sözünü veren Xiaomi yetkilileri, Pocophone F1'in üç ay içerisinde Android Pie güncellemesini alacağını da söyledi.

Pocophone F1 teknik özellikler

Ekran: 6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18.7: 9 formatında çentikli IPS LCD ekran

6.18 inç boyutunda 2246 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18.7: 9 formatında çentikli IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık (Standart sürüm): 155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g



155.5 x 75,2 x 8.8 mm ~ 182 g Boyut ve ağırlık (Armored Edition): 155.7 x 75,5 x 8.9 mm ~ 187 g



155.7 x 75,5 x 8.9 mm ~ 187 g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)



Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz) RAM: 6 GB (64/128 GB kapasiteli modelde) / 8 GB (256 GB kapasiteli modelde)



6 GB (64/128 GB kapasiteli modelde) / 8 GB (256 GB kapasiteli modelde) Depolama kapasitesi: 64/128/256 GB + microSD kart desteği



64/128/256 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.0)



12 MP (f/1.9) + 5 MP (f/2.0) Ön kamera: 20 MP



20 MP Batarya: 4000 mAh (Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli)



4000 mAh (Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9.6



Android 8.1 Oreo ~ MIUI 9.6 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi



USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarama (arka panelde), yüz tanıma, stereo hoparlör, Dirac HD



Parmak izi tarama (arka panelde), yüz tanıma, stereo hoparlör, Dirac HD Renk seçenekleri: Mavi, siyah, kırmızı



Pocophone F1 fiyatı ne kadar?

Pocophone F1'in depolama ve RAM miktarına göre fiyatlandırması şu şekilde: