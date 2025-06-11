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    Xiaomi SU7 Ultra, Nürburgring'in en hızlı elektriklisi oldu

    Daha önce prototip versiyonuyla ünlü Nürburgring pistinde sahneye çıkan Xiaomi SU7 Ultra, bu kez seri üretim versiyonuyla Porsche Taycan Turbo GT'nin rekorunu kırdı.   

    Xiaomi SU7 Ultra, en hızlı seri üretim elektrikli araç oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yüksek performanslı elektrikli otomobili SU7 Ultra’nın Nürburgring'de yeni bir rekor kırdığını duyurdu. Seri üretim versiyonu ile piste çıkan Xiaomi SU7 Ultra, dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak kabul edilen Almanya’daki bu parkuru 7:4.957'lik bir sürede tamamladı.

    Bu dereceyle Porsche Taycan Turbo GT'nin 2023 yılında elde ettiği 7:7.55'lik rekor süreyi geçmeyi başaran SU7 Ultra, Nürburgring tarihindeki en hızlı seri üretim elektrikli araç konumuna yükseldi.

    Geçtiğimiz yılın ekim ayında, SU7 Ultra’nın prototip versiyonu 6:46.874'lük tur süresiyle dikkat çekmiş ve bu alanda yedi yıldır süren Avrupa-Amerika hakimiyetini sonlandırmıştı. Bu derece, prototipi Nürburgring’deki en hızlı dört kapılı otomobil yapmıştı.

    SU7 Ultra'nın üretim versiyonu, prototipiyle aynı güç aktarma organlarını kullanıyor. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Super Motor V8s isimli motoru, 27.200 rpm gibi inanılmaz bir maksimum devir sayısına ulaşıyor. Araç, 1.548 beygir güç sunarken, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1.98 saniyede gerçekleştiriyor. Azami hızı ise 350 km/s olarak açıklandı.

    Nürburgring başarısından önce de SU7 Ultra, Çin'deki çeşitli yarış pistlerinde etkileyici dereceler elde etmişti. SU7 Ultra'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 74 bin dolar. Bu da onu standart SU7'ye kıyasla 2.5 kat daha pahalı hale getiriyor. 

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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