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Xiaomi, Mi VR Standalone isimli bağımsız sanal gerçeklik başlığını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Oculus ile birlikte geliştirdiği bağımsız sanal gerçeklik başlığını duyurdu. Mi VR Standalone olarak lanse edilen cihazın tüm detayları haberimizde.
11 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 8'in Çin'deki lansman etkinliğinde, Mi 8 Explorer Edition, Mi Band 3, MIUI 10 ve Mi TV 4 gibi birkaç ürün tanıttı. Çinli şirket bunların yanında Mi VR Standalone adlı yeni VR başlığını duyurdu.
Xiaomi'nin bağımsız sanal gerçeklik (VR) başlığı Oculus ile birlikte geliştirildi. Kısa süre önce satışa sunulan Oculus Go'nun yeniden markalandırılmış versiyonu olduğu söyleniyor. Bağımsız olması, çalışabilmesi için akıllı telefon veya bilgisayara gerekli olmadığı anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu"
Xiaomi’nin yeni VR başlığı, 2560 x 1440 piksel çözünürlükte 5.5 inç WQHD LCD ekrana sahip. Gücünü ise Snapdragon 821 işlemcisinden alıyor. Qualcomm geçtiğimiz günlerde üreticilerin AR, VR veya MR cihazlarında kullanılabilecek Snapdragon XR1 olarak adlandırılan özel bir yonga seti geliştirdiğini duyurmuştu. Birçok kişi Xiaomi’nin VR başlığının da bu platformdan güç alabileceğini tahmin ediyordu ancak bu doğru çıkmadı.

2K ekran ve 2.600 mAh pil

Mi VR Standalone, 2K ekrana sahip ve bağımsız bir VR başlık olduğundan, entegre hoparlörler ve mikrofon ile birlikte geliyor. Ayrıca 2.600 mAh kapasiteli bir pille donatılan cihazın kutusundan bir kontrolcü de çıkıyor. Xiaomi'nin sanal gerçeklik başlığı için şu an hali hazırda 1.000'den fazla VR oyun ve uygulama mevcut.
Mi VR Standalone iki farklı sürümle geliyor. Cihazın 32 GB'lık depolama alanına sahip varyantı 235 dolar, 64 GB'lık modeli ise 280 dolar fiyat etiketine sahip. Bunların ikisi de sadece Çin'de piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise bir bilgi yok.

https://gadgets.ndtv.com/wearables/news/xiaomi-mi-vr-standalone-headset-launch-price-specifications-1860620 Yorum Yaz
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MrScorpion 11 ay
şimdi bununla steamdaki vr oyunları falan oynanırmı bu vr cihazları pek çözemedim biri telefonlu telefonsuz kablolu bişeyler birsürü var
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Spider_hip 11 ay MrScorpion
Maalesef. Bununla da ancak Samsung Vr daki gibi android vr oyunlar oynanabilecektir. Samsung Vr den kalite açısından farkı yok gibi görünüyor. Ha baya bol oyunlar var android vr için. Ama sonuç olarak steamdeki vr larda, bu android vr larda henüz yeterince kaliteli değil. İlk deneyim için çok iyi, değişik. Ama göz yoruyor, düşük çözünürlük kalıyor. Ancak 4k-8k vr lar çıkınca, şuanki piyasadaki vr ların üstüne çıkar.
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tobepeople 11 ay MrScorpion
oculus.com/...
Buradaki oyunların bir çoğu oynanabiliyor ben bazılarını beğendim açıkçası yii seriler de var hani ayrıca haberde es geçilen bir çok detay var 72 hz olması gibi :)
Project CARS – Game of the Year Edition
Killing Floor: Incursion
Robinson: The Journey gibi...
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