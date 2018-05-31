Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu

Xiaomi'nin 8'inci yıldönümü kapsamında düzenlediği lansman etkinliğinde MIUI 10, Mi 8, Mi 8 SE ve Mi Band 3 tanıtıldı. Aslına bakılırsa bunların hepsi şirketten beklenen duyurulardı ancak bazı beklenmedik ürünler de sahneye çıktı. Bunlarda biri de yeni 75 inçlik Mi TV 4'dü.

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Akıllı televizyon serideki diğer varyantları gibi 4K çözünürlük ve HDR görüntüleme teknolojilerine sahip. Ancak daha büyük bir ekran paneli var. Şirket aynı tasarım felsefesini neredeyse fark edilmeyecek derecede ince çerçevelerle bütünleştirerek baş döndürücü bir işe imza atmış.

Dünyanın en ince 75 inçlik TV'lerinden biri olan yeni Mi TV 4'ün 11.4 mm kalınlığında olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2 GB RAM'in eşlik ettiği dört çekirdekli 64-bit ARM-A53 işlemcisi var. Ayrıca dev ekrandan tam anlamıyla keyif alabilmeniz için her türlü uygulamayı ve oyunu kurmanızı sağlayacak 32 GB dahili depolama alanı bulunduğunu belirtelim.

Yapay zekalı sesli asistanla geliyor

Xiaomi'nin yeni akıllı televizyonu, şirketin yapay zeka destekli sesli asistanı ile birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcılar sesli komutları kullanarak TV ile etkileşime girebilecekler. Daha iyi ses deneyimi için Dolby Audio ve DTS-HD desteği de var.

Xiaomi, 75 inçlik Mi TV 4'ün fiyat etiketini 1.400 dolar olarak belirlemiş durumda. Bu da onu en pahalı Xiaomi marka akıllı televizyonlardan biri haline getiriyor. Çin pazarı için duyurulan ürünün diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

https://www.mobilescout.com/new-products/news/n106149/xiaomi-75-inch-mi-tv-4-4k-hdr-ai-voice-assistant.html