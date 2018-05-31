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Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 8'inci yıldönümüne özel lansman etkinliğinde dünyanın en ince televizyonlarından biri olan 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu. Akıllı televizyonuyla ilgili detaylar haberimizde.
11 ay
4,3b
1
11
Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin 8'inci yıldönümü kapsamında düzenlediği lansman etkinliğinde MIUI 10, Mi 8, Mi 8 SE ve Mi Band 3 tanıtıldı. Aslına bakılırsa bunların hepsi şirketten beklenen duyurulardı ancak bazı beklenmedik ürünler de sahneye çıktı. Bunlarda biri de yeni 75 inçlik Mi TV 4'dü.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu"
Akıllı televizyon serideki diğer varyantları gibi 4K çözünürlük ve HDR görüntüleme teknolojilerine sahip. Ancak daha büyük bir ekran paneli var. Şirket aynı tasarım felsefesini neredeyse fark edilmeyecek derecede ince çerçevelerle bütünleştirerek baş döndürücü bir işe imza atmış.
Dünyanın en ince 75 inçlik TV'lerinden biri olan yeni Mi TV 4'ün 11.4 mm kalınlığında olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2 GB RAM'in eşlik ettiği dört çekirdekli 64-bit ARM-A53 işlemcisi var. Ayrıca dev ekrandan tam anlamıyla keyif alabilmeniz için her türlü uygulamayı ve oyunu kurmanızı sağlayacak 32 GB dahili depolama alanı bulunduğunu belirtelim.

Yapay zekalı sesli asistanla geliyor

Xiaomi'nin yeni akıllı televizyonu, şirketin yapay zeka destekli sesli asistanı ile birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcılar sesli komutları kullanarak TV ile etkileşime girebilecekler. Daha iyi ses deneyimi için Dolby Audio ve DTS-HD desteği de var.
Xiaomi, 75 inçlik Mi TV 4'ün fiyat etiketini 1.400 dolar olarak belirlemiş durumda. Bu da onu en pahalı Xiaomi marka akıllı televizyonlardan biri haline getiriyor. Çin pazarı için duyurulan ürünün diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

https://www.mobilescout.com/new-products/news/n106149/xiaomi-75-inch-mi-tv-4-4k-hdr-ai-voice-assistant.html Yorum Yaz
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Spider_hip 11 ay en beğenilen
Xiaomi çoştu iyice. Hayellerin markası yolunda ilerliyor. Hem yenilikçi, hem amiral gemileriyle çarpışan hem de cüzdan dostu marka olur mu hiç bu kapitalist dünyada? Olurmuş demek ki.
Xiaomi çoştu iyice. Hayellerin markası yolunda ilerliyor. Hem yenilikçi, hem amiral gemileriyle çarpışan hem de cüzdan dostu marka olur mu hiç bu kapitalist dün...
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Nikomer 11 ay
Sony'nin yeni amiral gemisinden ince
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smsmart 11 ay Nikomer
Xzp kullanıcısı olarak bende bu haberde okuduğum ve gördüğüm tv'nin bir Bravia modeli olamayacağını söyledim hocam :)
bknz : Sony Bravia AF8
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smsmart 11 ay
bir Bravia değil maalesef.
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Nikomer 11 ay smsmart
Ben televizyondan bahsetmiyordum hocam :) bknz: Xperi XZ2
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fanus86 11 ay
Ne oyun oynanır ama :)
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beetle26 11 ay
Ülkemizde satılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz
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eP_362 11 ay
Şu da benden olsun:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zortak 11 ay
İnce olunca ne oluyor, bu yeni geri zekalı mıknatısı mı?
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swat882 11 ay
Umarım gearbest ile birlikte ülkemize gelir
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Spider_hip 11 ay en beğenilen
Xiaomi çoştu iyice. Hayellerin markası yolunda ilerliyor. Hem yenilikçi, hem amiral gemileriyle çarpışan hem de cüzdan dostu marka olur mu hiç bu kapitalist dünyada? Olurmuş demek ki.
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Nikomer 11 ay
Sony'nin yeni amiral gemisinden ince
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idombayci 11 ay
çok nazik ürünler. Bir leblebi bile çarpsa ekran hasar görüyor.
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