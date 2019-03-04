Xiaomi Mi9 kutusundan çıkıyor | Huawei ve Samsung'a meydan okuyor

Xiaomi'nin amiral gemisi Mi9 elimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor, aynı zamanda detaylarını mercek altına alıp kamera örneklerinden ekran kalitesine kadar değerlendiriyoruz.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi9 elimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkartıp, detaylarını mercek altına alıyoruz. Kamera performansından, açık havada ekran deneyimine kadar merak edilen pek çok detay bu videomuzda. Amiral gemisi katili olan Xiaomi Mi9, Huawei ve Samsung'a meydan okuyan çok güçlü bir telefon.

Xiaomi Mi9 için bazı notlar;

- 6.39-inç boyutunda FHD+ ekran. Samsung üretimi AMOLED panel kullanıyor.

- Snapdragon 855 platformu, performans konusunda çıtayı daha da yukarı taşıyor.

- Xiaomi Mi9'un bizdeki örneği 8GB RAM ve 128GB depolama kullanıyor.

- Sony'nin 48MP çözünürlüklü IMX586 sensörünü kullanan ilk telefonlardan.

- Telefonda 48MP çekim için ayarlar bölümünden çekim modunun aktif edilmesi gerekiyor.

- Xiaomi Mi9, video kaydını standart olarak 4K olarak başlatan ilk amiral gemisi modellerden.

- Ultra geniş açı, makro çekim ve portre performansı oldukça iyi.

- Ön kamerada stüdyo ışıklandırma özelliğinde gelişim yapılmış, sonuçlar güzel.

- Hem ön hem de arka kamerada portre çekimi sonrası f değerinde oynanabiliyor.

- Telefonun bildirim ışığı ön kameranın sağ tarafına gizlenmiş.

- Ekrandan parmakizi okuyu ve Face Unlock özellikleri çok hızlı çalışıyor.

- Face Unlock için 3D modelleme özelliği yok, düşük ışıkta sonuçlar kötüleşecektir.

- Telefonun kablosuz şarj teknolojisi, evrensel Qi standardında.

- Samsung ve diğer firmaların Qi kablosuz şarj istasyonlarıyla kullanılabiliyor.

- Modern pek çok Xiaomi gibi yazılım deneyimi oldukça iyi.

- Arayüzü yağ gibi akıyor ve yazılım seviyesinde en son standartlar veriliyor.

- Telefon kutudan çıktığı haliyle Android 9 ve Şubat 2019 güvenlik yamasına sahip.

* Bugünlerde Mart ayı güvenlik yaması başladı ama Pixel ve Android One cihazlarda.

- Karanlık modu özelliği etkili çalışıyor. Ayrıca okuma modu da epey gelişmiş.

- Önceki Xiaomi modellerine göre hoparlördeki gelişim kendisini belli ediyor.

- Pil tarafındaki en büyük yenilikler, şarj olma süresini hızlandıran teknolojiler.

- Mi9'un pil kapasitesi Mi8'e göre 100mAh daha düşük: 3300mAh

- Xiaomi Mi9 şu an dünyanın en hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip.

- Uyumlu aksesuar ile 20 Watt'lık kablosuz şarj desteği getiriyor.

- Ne yazık ki uyumlu şarj istasyonu Mi9'un kutusundan çıkmıyor.

- Örneğin Mi Mix 3'ün 10W'lık istasyonu kutuda sunulmuştu.

- Mi9'un kablolu şarj özelliği de hızlandı, artık 27 Watt.

- Bugün Oppo RX17 Pro'da 50 Watt, Mate X'de 55 Watt var.

- Mi9 yukarıdaki modeller haricinde 27W ile bu alanda da rekabetçi.

- Türkiye fiyatı belli değil, Çin fiyatı 445 dolardan başlıyor.

- Yurtdışı satış fiyatı, amiral gemisi bazı modellerin neredeyse yarısı kadar.

- Bu telefonun arkası şeffaf olan versiyonu, bir süre Çin'e özel kalacak.

- O telefon, tasarım ve 12GB RAM dışında kamerada da farklı.

- f/1.45 diyafram ve 6 parçalı yerine 7 parçalı lens sistemiyle geliyor.