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Xiaomi Mi9 kutusundan çıkıyor | Huawei ve Samsung'a meydan okuyor

2 ay
13,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin amiral gemisi Mi9 elimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor, aynı zamanda detaylarını mercek altına alıp kamera örneklerinden ekran kalitesine kadar değerlendiriyoruz.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi9 elimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkartıp, detaylarını mercek altına alıyoruz. Kamera performansından, açık havada ekran deneyimine kadar merak edilen pek çok detay bu videomuzda. Amiral gemisi katili olan Xiaomi Mi9, Huawei ve Samsung'a meydan okuyan çok güçlü bir telefon.
Xiaomi Mi9 için bazı notlar;
- 6.39-inç boyutunda FHD+ ekran. Samsung üretimi AMOLED panel kullanıyor.
- Snapdragon 855 platformu, performans konusunda çıtayı daha da yukarı taşıyor.
- Xiaomi Mi9'un bizdeki örneği 8GB RAM ve 128GB depolama kullanıyor.
- Sony'nin 48MP çözünürlüklü IMX586 sensörünü kullanan ilk telefonlardan.
- Telefonda 48MP çekim için ayarlar bölümünden çekim modunun aktif edilmesi gerekiyor.   
- Xiaomi Mi9, video kaydını standart olarak 4K olarak başlatan ilk amiral gemisi modellerden.
- Ultra geniş açı, makro çekim ve portre performansı oldukça iyi.
- Ön kamerada stüdyo ışıklandırma özelliğinde gelişim yapılmış, sonuçlar güzel.
- Hem ön hem de arka kamerada portre çekimi sonrası f değerinde oynanabiliyor.
- Telefonun bildirim ışığı ön kameranın sağ tarafına gizlenmiş.
- Ekrandan parmakizi okuyu ve Face Unlock özellikleri çok hızlı çalışıyor.
- Face Unlock için 3D modelleme özelliği yok, düşük ışıkta sonuçlar kötüleşecektir.
- Telefonun kablosuz şarj teknolojisi, evrensel Qi standardında.
- Samsung ve diğer firmaların Qi kablosuz şarj istasyonlarıyla kullanılabiliyor.
- Modern pek çok Xiaomi gibi yazılım deneyimi oldukça iyi.
- Arayüzü yağ gibi akıyor ve yazılım seviyesinde en son standartlar veriliyor.
- Telefon kutudan çıktığı haliyle Android 9 ve Şubat 2019 güvenlik yamasına sahip.
* Bugünlerde Mart ayı güvenlik yaması başladı ama Pixel ve Android One cihazlarda.
- Karanlık modu özelliği etkili çalışıyor. Ayrıca okuma modu da epey gelişmiş.
- Önceki Xiaomi modellerine göre hoparlördeki gelişim kendisini belli ediyor.
- Pil tarafındaki en büyük yenilikler, şarj olma süresini hızlandıran teknolojiler.
- Mi9'un pil kapasitesi Mi8'e göre 100mAh daha düşük: 3300mAh
- Xiaomi Mi9 şu an dünyanın en hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip.
- Uyumlu aksesuar ile 20 Watt'lık kablosuz şarj desteği getiriyor.
- Ne yazık ki uyumlu şarj istasyonu Mi9'un kutusundan çıkmıyor.
- Örneğin Mi Mix 3'ün 10W'lık istasyonu kutuda sunulmuştu.
- Mi9'un kablolu şarj özelliği de hızlandı, artık 27 Watt.
- Bugün Oppo RX17 Pro'da 50 Watt, Mate X'de 55 Watt var.
- Mi9 yukarıdaki modeller haricinde 27W ile bu alanda da rekabetçi.
- Türkiye fiyatı belli değil, Çin fiyatı 445 dolardan başlıyor.
- Yurtdışı satış fiyatı, amiral gemisi bazı modellerin neredeyse yarısı kadar.
- Bu telefonun arkası şeffaf olan versiyonu, bir süre Çin'e özel kalacak.
- O telefon, tasarım ve 12GB RAM dışında kamerada da farklı.
- f/1.45 diyafram ve 6 parçalı yerine 7 parçalı lens sistemiyle geliyor.  

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-1- 2 ay yeni yorumcu en beğenilen
selamlar, batarya drain test yapabilir misiniz s10+ ve mate 20 pro ile karşılaştırmalı olarak?
1 Yanıt Yanıtla +8
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fgezgini 2 ay
EVOBT ile bu telefonu almayınız aldırmayınız. 3 aydır telefon servise gidip geliyor, sorunu halletmek bir yana yasal sürenin sonuna kadar bekletip postalıyorlar. Dünyanın sosyal medya hesabını açmışlar, cevap veren yok. Aylardan beri sayfası aktif değil. Bu şirket bu biçimde nasıl getirdiği ürünlerin sorumluğunu devam ettirecek tam bir muamma.
EVOBT ile bu telefonu almayınız aldırmayınız. 3 aydır telefon servise gidip geliyor, sorunu halletmek bir yana yasal sürenin sonuna kadar bekletip postalıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Ambarad 1 ay
Benim ana ilgi odağım her zaman bilgisayar ve bilgisayar donanımları olmuştur. Bu güne kadar mobil teknolojilere, mobil cihazlara hiç ilgi duymadım. Ama Xiaomi'nin adını ilk duyduğumdan beri, bu markaya sevgi ve sempati besliyorum. Gerek tasarımları olsun, gerek sadeliği olsun. İsmini duyduğumdan beri "Yeni bir telefon alacağım zaman, bu kesinlikle Xiaomi olacak" diyordum.
Bu dediğimi yerine getirdim ve Mi 8 Lite aldım. Telefon o kadar güzel görünüyor ki anlatamam. F/P bir cihaz olmasına rağmen, görünüş ve malzeme kalitesi olarak, Amiral Gemisi diyebileceğimiz telefonlardan farkı yok. MIUI arayüzüne zaten diyecek bir şey yok. Bu kadar sade, hızlı çalışan ve güzel görünen bir arayüz bulmak zordur. Telefon diğer çoğu markanın yaptığı gibi, "Uygulama çöplüğü" olarak da geçmedi elime. Sadece ana uygulamalar var ve 3. parti diyebileceğimiz hiçbir uygulama yok telefonun içinde. Sadece AliExpress ve Facebook var. Onları da kuruyorum zaten. Ana versiyon güncellemelerini OTA'dan veremeyen beceriksiz Asus'tan sonra, güncelleme kısmında Android 9 güncellemesi bildirimini gördüğüm Xiaomi, bana ilaç gibi geldi. Seviyoruz.
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T Square 2 ay
Telefonda OIS yokmuş ya la
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DH Misafiri 2 ay
bende note 9 ile mi9 arasında kaldım hangi telefon beni 5 sene sorunsuz baş ağrısız götürür ? hatta hız canavarı oneplus 7yide beklemiyor değilim hani.
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DH Misafiri 2 ay
bende note 9 ile mi9 arasında kaldım. gerçi arayüzde samsung one uı a geçti. sizce hangi telefon daha stabil? birde onplus telefonları hakkında fikriniz varmı? op7 yi de beklemiyor değilim
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DH Misafiri 2 ay
abi rica etsem mümkünse mate20 pro ve mi9 kamera konusunda karşılaştırma şansın var mı?
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kucukyenici 2 ay
Duvara birkaç dikey çubuk çizip eline de numara tabelası tutturunca suçlu gibi olursun. O nasıl bir arkaplan, kaçak çekim mi yaptınız?
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Askaparta 2 ay
Yağ gibi okudum, koçum Şomi.
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DH Misafiri 2 ay
mp telefonun iyi çekmesinde fazla etki yapmaz sadece yakınlaştırmada görüntüyü daha az bozar bilginiz olsun
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DH Misafiri 2 ay
apple hariç endroid cihazlarda çentiği ayarlardan kapatabilirsin sıkıntı olmaz yani
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mert1907 2 ay
Mi8 deki yüz tanıma teknolojisini neden devam ettirmediler acaba. Çentik sevmiyorum ama mümkün olduğunca az olması gerekiyor eğer olacaksa. Cihaza haksızlık etmeye gerek yok güzel cihaz olmuş.
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