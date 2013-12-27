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Xiaomi, MIUI ROM'larından aylık 4.9 milyon dolar gelir elde ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, MIUI ROM'larından aylık 4.9 milyon dolar gelir elde ediyor

Çin'in yükselen yıldızları arasında gösterilen ve akıllı telefonları sadece Çin'de satılmasına rağmen dünya çapında ilgi gören Xiaomi, farklı bir alanda da popülerliğini sürdürüyor. 

Özellikle Android ROM'ları ile ilgilenen kullanıcıların yakından tanıdıkları MIUI adlı ROM'lar Xiaomi'nin imzasını taşıyor. Firma yaptığı resmi açıklamada MIUI ROM'larından aylık 4.9 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini duyurdu.

An itibariyle MIUI ROM'larını kurmuş olan 30 milyon Android kullanıcısı mevcut. Kullanım oranı yüksek olunca gelir de paralel olarak artıyor. 

Xiaomi'nin geliri ise uygulama, oyun ve tema gibi kişiselleştirme seçeneklerinin satışlarından elde ediliyor. Çin'e yönelik olarak ise bir tarayıcı, bir mesajlaşma uygulaması, oyun bulut depolama servisi, e-kitap mağazası, tema mağazası ve uygulama mağazası mevcut. Firmanın asıl geliri Çin'den geliyor.

Xiaomi gelecek yıl akıllı cihazlarını ve servislerini birbirine daha fazla entegre etmeyi planlıyor. Böylece ekosistemini genişletecek olan Xiaomi, gelirlerini de artıracak. Firma kuruluşundan beri ilk kez yaz döneminde kara geçmeyi başarmıştı. 

http://www.gizmochina.com/2013/12/25/xiaomi-reports-monthly-revenue-of-4-9-million-from-miui-rom/ Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
adamlar hakedıyorlar....Keske telefonlarını ulkemızede getırselerdı de bızde onlarda daha fazla kar elde etseydık :D :D :D
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netstat 5 yıl
Cihazları tam f/p ürünü ayrıca miuı romu bence en estetik android ui. ülkemize gelir umarım xiaomi.
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nomox1 5 yıl
muiu çok güzel sade ve kullanışlı cihazımda miui v5 romunu denedim şuan gelişim aşamasında olduğundan fonksiyonlar tam olarak çalışmıyor ama her sürümde 1 ileriye gidiyorlar Stabil bi rom haline getirsinler kesinlikle düşünmeden geçeceğim o romlara . Kişiselleştirmek telefon kullanımını keyifli kılıyor :)
Miui dan ilham alan Rom firmaları da ortaya çıkmaya başladı LeWa OS denemenizi tavsiye ederim özellikle kilit ekranı çok hoş .
Telefonum Zopo C2
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Guest-F30ED544B 5 yıl
Bu adamlar kazansın ses çıkarmam abi.O kadar telefon kullandım hepsinde Miui kullandım muazzam estetiklik serilik ve batarya ömürleri vardı.
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ulasates 5 yıl
N4'te Miui v5 kullanıyorum ve gerçekten çok kaliteli.
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BobLeeSwagger 5 yıl ulasates
ulasates
N4'te Miui v5 kullanıyorum ve gerçekten çok kaliteli.


Hocam n4 te iyimi rom
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ensar_cakmak 5 yıl
Cihaz güzel
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metebyr 5 yıl
miui nin market gibi birşeyi var temalar arayüzünün içinde, kullandığım dönemde epey istifade etmiştim bazıları ücretli bazıları ücretsiz. ikonlar kilit açma şekilleri arama tuş menüsü üst bar teması vs vs herşey için birsürü tema var. tek tek özelleştirebiliyorsunuz, cidden çok başarılı. ayriyetten uygulama mağazası vardı ama çinceydi onu da yabancı forumlarda epey övüyorlardı. adamlar kára geçmeyi hakediyorlar kesinlikle.
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CertificatedStaff 5 yıl
Romları sade ve güzel
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azizerkan07 5 yıl
Bizim ulkede olsa herkes temalarin vs. Internetten .apksini bulup yuklerdi
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4RedSea 5 yıl azizerkan07
azizerkan07

Bizim ulkede olsa herkes temalarin vs. Internetten .apksini bulup yuklerdi


Aynen :)
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Cihazlar da yazılımıda güzel.
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kpln04 5 yıl
helal olsun valla androidi baştan tasarlıyorlar sanki
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
adamlar hakedıyorlar....Keske telefonlarını ulkemızede getırselerdı de bızde onlarda daha fazla kar elde etseydık :D :D :D
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