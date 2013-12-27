Xiaomi, MIUI ROM'larından aylık 4.9 milyon dolar gelir elde ediyor





Çin'in yükselen yıldızları arasında gösterilen ve akıllı telefonları sadece Çin'de satılmasına rağmen dünya çapında ilgi gören Xiaomi, farklı bir alanda da popülerliğini sürdürüyor.





Özellikle Android ROM'ları ile ilgilenen kullanıcıların yakından tanıdıkları MIUI adlı ROM'lar Xiaomi'nin imzasını taşıyor. Firma yaptığı resmi açıklamada MIUI ROM'larından aylık 4.9 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini duyurdu.





An itibariyle MIUI ROM'larını kurmuş olan 30 milyon Android kullanıcısı mevcut. Kullanım oranı yüksek olunca gelir de paralel olarak artıyor.





Xiaomi'nin geliri ise uygulama, oyun ve tema gibi kişiselleştirme seçeneklerinin satışlarından elde ediliyor. Çin'e yönelik olarak ise bir tarayıcı, bir mesajlaşma uygulaması, oyun bulut depolama servisi, e-kitap mağazası, tema mağazası ve uygulama mağazası mevcut. Firmanın asıl geliri Çin'den geliyor.





Xiaomi gelecek yıl akıllı cihazlarını ve servislerini birbirine daha fazla entegre etmeyi planlıyor. Böylece ekosistemini genişletecek olan Xiaomi, gelirlerini de artıracak. Firma kuruluşundan beri ilk kez yaz döneminde kara geçmeyi başarmıştı.

http://www.gizmochina.com/2013/12/25/xiaomi-reports-monthly-revenue-of-4-9-million-from-miui-rom/