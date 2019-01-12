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Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Xiaomi’ye ait fotoğraf yazıcısı resmi olarak tanıtıldı. Oldukça küçük yapısı sayesinde her an yanınızda taşıyarak telefonunuz yardımıyla baskı alabileceksiniz.
4 ay
4,2b
1
8
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı
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Xiaomi’nin geçtiğimiz ay ortaya çıkan fotoğraf yazıcısı Mijia Photo Printer sonunda tanıtıldı. Resmi lansman tarihi 19 Aralık 2018 olan cihaz bazı sebeplerden dolayı tanıtılamamıştı. Ancak Redmi Note 7 ardından bu ürün de duyuruldu.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı"

Kompakt yapısı sayesinde her an yanınızda

Yazıcının boyutları oldukça küçük. Yanınıza alarak istediğiniz an fotoğraf baskısı yapabilmeniz amaçlanıyor. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kablosuz olarak gönderdiğiniz resimler anında basılıyor. Çıktı resmin boyutları ise maksimum 6 inç olarak belirtilmiş. 300x300 dpi baskı çözünürlüğü ve geniş renk paleti ile oldukça net fotoğraflar ortaya çıkıyor. Ayrıca son aşamada fotoğraflara şeffaf bir koruyucu film uygulanıyor. Bu sayede parmak izi tutmayan, renklerini koruyan ve daha uzun süre dayanan fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı

Mijia ve WeChat uygulamalarını da destekleyen Mijia Photo Printer 73 dolar fiyat etiketine sahip. İlk satın almanızda ücretsiz sunulacak baskı kağıtları ise 8 dolar. İçinde 40 adet fotoğraf basmanıza yetecek kağıt mevcut. Yazıcının hangi tarihten itibaren satın alınabilir olacağına ait bir bilgi ise bulunmuyor.


https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-officially-launches-the-mijia-photo-printer-priced-at-499-yuan-73/ Yorum Yaz
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bjkyener 3 ay
yazıcıdan önce kartuş fiyatlarına bakılır isterse dünyanın en iyi yazıcısını çıkarsınlar kartuş fiyatı 20 tl üzerinde ise 5 para etmez
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zotacing 3 ay
Bu cihazlar yanıltmasın kartuş toner yok ucuza geliyor diye, bende de HP'nin aleti var, kağıdı çok pahalı.
10 tane mi ne kağıdı 40TL'ydi en son.
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ssbrutality 4 ay
300*300 çok düşük bunların halefleride aynı ayarlarda, bunu yükseltemeleri lazım ha birde şu thermal kağıtların fiyatlarının dünya genelinde düşmesi lazımki zevki olsun..Kağıda basılı fotoğraflara bakmanın zevkini 8K oled tv lerde görüntülemek bile veremez.
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emre1393 4 ay
ülkede "de, da" bağlacını kullanabilen adam kalmadı arkadaş.
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Fenomenon 4 ay
anladığım kadarıyla toner kartuş gibi bi şeye gerek yok. o zaman para olarak kötü sayılmaz. fotoğrafın tanesi 1 liraya geliyor.
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Havya Makinesi 3 ay Fenomenon
Nasıl 1 lira hocam
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