Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı

Xiaomi’nin geçtiğimiz ay ortaya çıkan fotoğraf yazıcısı Mijia Photo Printer sonunda tanıtıldı. Resmi lansman tarihi 19 Aralık 2018 olan cihaz bazı sebeplerden dolayı tanıtılamamıştı. Ancak Redmi Note 7 ardından bu ürün de duyuruldu.

Ayrıca Bkz.

"Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı"

Kompakt yapısı sayesinde her an yanınızda

Yazıcının boyutları oldukça küçük. Yanınıza alarak istediğiniz an fotoğraf baskısı yapabilmeniz amaçlanıyor. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kablosuz olarak gönderdiğiniz resimler anında basılıyor. Çıktı resmin boyutları ise maksimum 6 inç olarak belirtilmiş. 300x300 dpi baskı çözünürlüğü ve geniş renk paleti ile oldukça net fotoğraflar ortaya çıkıyor. Ayrıca son aşamada fotoğraflara şeffaf bir koruyucu film uygulanıyor. Bu sayede parmak izi tutmayan, renklerini koruyan ve daha uzun süre dayanan fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Mijia ve WeChat uygulamalarını da destekleyen Mijia Photo Printer 73 dolar fiyat etiketine sahip. İlk satın almanızda ücretsiz sunulacak baskı kağıtları ise 8 dolar. İçinde 40 adet fotoğraf basmanıza yetecek kağıt mevcut. Yazıcının hangi tarihten itibaren satın alınabilir olacağına ait bir bilgi ise bulunmuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-officially-launches-the-mijia-photo-printer-priced-at-499-yuan-73/