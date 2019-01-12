Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı

Kompakt yapısı sayesinde her an yanınızda
Yazıcının boyutları oldukça küçük. Yanınıza alarak istediğiniz an fotoğraf baskısı yapabilmeniz amaçlanıyor. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kablosuz olarak gönderdiğiniz resimler anında basılıyor. Çıktı resmin boyutları ise maksimum 6 inç olarak belirtilmiş. 300x300 dpi baskı çözünürlüğü ve geniş renk paleti ile oldukça net fotoğraflar ortaya çıkıyor. Ayrıca son aşamada fotoğraflara şeffaf bir koruyucu film uygulanıyor. Bu sayede parmak izi tutmayan, renklerini koruyan ve daha uzun süre dayanan fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.
Mijia ve WeChat uygulamalarını da destekleyen Mijia Photo Printer 73 dolar fiyat etiketine sahip. İlk satın almanızda ücretsiz sunulacak baskı kağıtları ise 8 dolar. İçinde 40 adet fotoğraf basmanıza yetecek kağıt mevcut. Yazıcının hangi tarihten itibaren satın alınabilir olacağına ait bir bilgi ise bulunmuyor.
https://www.gizmochina.com/2019/01/11/xiaomi-officially-launches-the-mijia-photo-printer-priced-at-499-yuan-73/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10 tane mi ne kağıdı 40TL'ydi en son.