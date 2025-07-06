Xiaomi’den şık ve sessiz çözüm: Tavana gizlenen akıllı kurutucu satışta!

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Xiaomi’nin tavan tipi akıllı çamaşır kurutma sistemi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro, 6 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu. Ürün, lansmana özel olarak 237 dolardan kullanıcılarla buluşurken, ilerleyen dönemde fiyatın 251 dolara yükseleceği belirtiliyor.

Kurutucunun en dikkat çeken yanı, yalnızca 9,5 santimetre kalınlığındaki ultra ince gövdesinin tavana tamamen entegre olabilmesi. Kullanılmadığında çubuklar tamamen gizleniyor, böylece ortamda düzenli bir görünüm korunuyor. Toplamda 94 farklı askı noktasına sahip cihaz, 35 kilograma kadar çamaşır taşıyabiliyor. Alüminyum alaşım ve paslanmaz çelik malzeme ise dayanıklılığı artırıyor.

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Işık sistemi de güçlü. Cihazın içine yerleştirilmiş 120 adet yüksek doğruluklu LED, 2200 lümene kadar parlaklık sunabiliyor. Ayarlanabilir renk sıcaklığı ve TÜV onaylı mavi ışık filtresi sayesinde, yalnızca kurutma değil, aydınlatma görevini de üstlenebiliyor.

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Mi Home uygulaması, sesli asistan ve uzaktan kumanda desteğiyle kontrol edilebilen sistem, Xiaomi’nin HyperOS ekosistemiyle tam uyum içinde çalışıyor. Düşük sesli DC motoru sayesinde, gece saatlerinde dahi rahatsızlık yaratmadan kullanılabiliyor. Ayrıca engel algılama, otomatik durma ve çubukların geri çekilmesi gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış durumda.

Toplam gücü 95W olan cihazın kapalı hâli 1275x460x95 mm ölçülerinde. Kurutma çubukları ise 2,2 metreye kadar uzatılabiliyor. Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro, 3 yıl garanti desteğiyle birlikte sunuluyor.

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