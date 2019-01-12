Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı

Qualcomm tarafından geçtiğimiz senenin Ekim ayında tanıtılan Snapdragon 675 işlemcisi, orta seviye cihazları güçlendirmeye hazırlanıyor. Bugün ise bilinmeyen bir cihaza ait AnTuTu testinde, yeni işlemcinin aldığı puan belli olmuş oldu.

Snapdragon 710 geride kalıyor

Şu an orta-üst seviyede belki de en mantıklı tercihlerden biri olan Snapdragon 710, yeni tanıtılan Snapdragon 675’in oldukça gerisinde kalıyor. Snapdragon 675 AnTuTu testinden 174,402 puan almayı başarmış. Kıyaslama yapmak açısında Oppo RX17 Pro isimli Snapdragon 710’dan gücünü alan telefonda bu skor 155,000 gibi bir değere sahipti. Yani Qualcomm yeni orta seviye işlemcisinde iyi bir iş çıkarmayı başarmış gibi.

11 nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Snapdragon 675, 2.0 GHz hızında 2 adet Cortex-A76 ve 1.7 GHz hızında 6 adet Cortex-A55 olmak üzere toplam 8 çekirdeğe sahip. Grafik tarafı Adreno 612 biriminin ellerinde. 600Mbps indirme hızları sunan Snapdragon x12 modem ve Quick Charge 4+ teknolojisi de unutulmamış.

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Snapdragon’un 6xx serisi içerisinde 660 modeli önemli bir paya sahip. Birçok cihaz hala bu işlemciden gücünü alıyor. Yeni çıkacak akıllı telefonlarda kendine yer açmaya hazırlanan Snapdargon 675 bu durumu değiştirecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/01/11/qualcomm-snapdragon-675-antutu/