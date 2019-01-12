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Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı

Ekim ayında duyurulan Snapdragon 675 modeline ait AnTuTu testi ortaya çıktı. 174,402 puana ulaşan çipset, Snapdragon 710’u geride bırakmayı başarmış. Testin gerçekleştiği cihaz ise bilinmiyor.
4 ay
7,8b
1
18
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı
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Qualcomm tarafından geçtiğimiz senenin Ekim ayında tanıtılan Snapdragon 675 işlemcisi, orta seviye cihazları güçlendirmeye hazırlanıyor. Bugün ise bilinmeyen bir cihaza ait AnTuTu testinde, yeni işlemcinin aldığı puan belli olmuş oldu.

Snapdragon 710 geride kalıyor

Şu an orta-üst seviyede belki de en mantıklı tercihlerden biri olan Snapdragon 710, yeni tanıtılan Snapdragon 675’in oldukça gerisinde kalıyor. Snapdragon 675 AnTuTu testinden 174,402 puan almayı başarmış. Kıyaslama yapmak açısında Oppo RX17 Pro isimli Snapdragon 710’dan gücünü alan telefonda bu skor 155,000 gibi bir değere sahipti. Yani Qualcomm yeni orta seviye işlemcisinde iyi bir iş çıkarmayı başarmış gibi.

Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı
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11 nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Snapdragon 675, 2.0 GHz hızında 2 adet Cortex-A76 ve 1.7 GHz hızında 6 adet Cortex-A55 olmak üzere toplam 8 çekirdeğe sahip. Grafik tarafı Adreno 612 biriminin ellerinde. 600Mbps indirme hızları sunan Snapdragon x12 modem ve Quick Charge 4+ teknolojisi de unutulmamış.

Ayrıca Bkz. "Huawei çalışanı, casusluk yaptığı gerekçesiyle Polonya'da tutuklandı"

Snapdragon’un 6xx serisi içerisinde 660 modeli önemli bir paya sahip. Birçok cihaz hala bu işlemciden gücünü alıyor. Yeni çıkacak akıllı telefonlarda kendine yer açmaya hazırlanan Snapdargon 675 bu durumu değiştirecek mi hep birlikte göreceğiz.


https://www.gizmochina.com/2019/01/11/qualcomm-snapdragon-675-antutu/ Yorum Yaz
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escape0121 4 ay en beğenilen
Neden Snapdragon 675 olarak isimlendirirmiş? Snapdragon 700 serisi adı altına konumlandırırsa daha mantıklı olurdu.
İsimlendirme kafa karışıklığına sebebiyet verecektir.
Neden Snapdragon 675 olarak isimlendirirmiş? Snapdragon 700 serisi adı altına konumlandırırsa daha mantıklı olurdu.İsimlendirme kafa karışıklığına sebebiye...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Mr. Jingles 4 ay
Bir orta seviyeye göre oldukça iyi bir skor. Sanırım 821’den daha iyi. Bu da onu 855/845/835 üçlüsünden sonra en iyi işlemci yapıyor sanırım.
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vjdrsjejv 4 ay
Herkes toplam skora düşmüş hemen, gpusu 710'dan yavaş işlemcisi biraz daha hızlı olsa ne olur isimlendirme gayet doğru olmuş.
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nakatakanz 4 ay
1150 tl ye 4/64 a2 lite aldım.
Soyguncular.
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leventdln 4 ay nakatakanz
Ön ve arka kamera leş diyorlar doğrumu f/2.2 diyafram çok kötüymüş
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annieste 4 ay
Kirin in orta segment islemcilerini tokatlayacak gibi gözüküyor.
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intel7mix 4 ay annieste
Kirin orta segment işlemcileri çokta iyi değiller tercih sebebi bile değillerdi.
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mohmla 4 ay
710 ile 835 arasına yerleşmiş üstelik de çok güncel. umarım tıpkı şimdiki 660 gibi her yerde sık sık görürrüz bu işlemciyi. 710 u geçmesi çok iyi olmuş. bakalım sonra ki 700 lü işlemci ne yapacak?
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Mr. Jingles 4 ay
Bir orta seviyeye göre oldukça iyi bir skor. Sanırım 821’den daha iyi. Bu da onu 855/845/835 üçlüsünden sonra en iyi işlemci yapıyor sanırım.
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TheNewAtilla 4 ay Mr. Jingles
835'in ensesine yapışıyor bu skorla
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escape0121 4 ay en beğenilen
Neden Snapdragon 675 olarak isimlendirirmiş? Snapdragon 700 serisi adı altına konumlandırırsa daha mantıklı olurdu.
İsimlendirme kafa karışıklığına sebebiyet verecektir.
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FantomİçinF 4 ay escape0121
720 bundan da güçlü gelecek demek ki. sentetik testlere ne kadar inanmasam da az buçuk bilgi veriyor ve orta seviye işlemcilerin bile 150-180k seviyesine gelmesi cidden garip. sd800 ile 40k aldığımız günler dün gibi aklımda
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