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    Xiaomi uygun fiyatlı bir 3D yazıcı çıkardı: Yapay zeka desteği sunuyor

    Xiaomi, Mijia markası altında bir 3D yazıcı piyasaya sürdü. Kompakt ve hafif olmasıyla öne çıkan cihaz, yapay zeka desteği sayesinde baskı sürecini kolaylaştırıyor.
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    Xiaomi uygun fiyatlı bir 3D yazıcı çıkardı: Yapay zeka destekli Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi uygun fiyatlı bir 3D yazıcı tanıttı. Mijia markası altında sunulan cihaz yeni başlayan kullanıcıları hedefliyor. Xiaomi Mijia 3D Printer kompakt bir yapıya sahip. Sadece 265 x 265 x 417 mm boyutlarında ve 8.5 kg ağırlığında.

    Başta da belirttiğimiz üzere yazıcı, 3D baskı teknolojisinde ustalaşmak isteyen giriş seviyesi kullanıcılar için tasarlandı. Xiaomi cihazın yapay zeka kullanarak baskı parametrelerini özelleştirebildiğini söylüyor. Bunu önemli bir avantaj olarak değerlendirebiliriz.

    Xiaomi uygun fiyatlı bir 3D yazıcı çıkardı: Yapay zeka destekli Tam Boyutta Gör

    Ön siparişe açıldı

    Yazıcı yüksek performans ve baskı kalitesi sağlayan özel bir yüksek güçlü motor ile donatıldı. Cihazın kendi model kütüphanesi mevcut ancak kendi modellerinizi de yükleyip kullanabiliyorsunuz. Baskı malzemesi kartuş aracılığıyla değiştiriliyor. Kutuya bir adet kartuş dahil edildiğini belirtelim.

    Xiaomi uygun fiyatlı bir 3D yazıcı çıkardı: Yapay zeka destekli
    Xiaomi Mijia 3D Printer, şirketin Youpin kitlesel fonlama platformunda 235 dolar fiyatla ön siparişe açıldı. Perakende fiyatı daha yüksek olacak. Gelen bilgiler 280 dolara satılacağı yönünde. Xiaomi, cihazla ilgili daha fazla detayı 2 Ağustos tarihinde açıklayacak.
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