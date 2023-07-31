Xiaomi uygun fiyatlı bir 3D yazıcı çıkardı: Yapay zeka desteği sunuyor

Başta da belirttiğimiz üzere yazıcı, 3D baskı teknolojisinde ustalaşmak isteyen giriş seviyesi kullanıcılar için tasarlandı. Xiaomi cihazın yapay zeka kullanarak baskı parametrelerini özelleştirebildiğini söylüyor. Bunu önemli bir avantaj olarak değerlendirebiliriz.
Ön siparişe açıldı
Yazıcı yüksek performans ve baskı kalitesi sağlayan özel bir yüksek güçlü motor ile donatıldı. Cihazın kendi model kütüphanesi mevcut ancak kendi modellerinizi de yükleyip kullanabiliyorsunuz. Baskı malzemesi kartuş aracılığıyla değiştiriliyor. Kutuya bir adet kartuş dahil edildiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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