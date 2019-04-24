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Xiaomi'den 120 km menzilli elektrikli bisiklet: Himo T1

Ürün gamında pek çok akıllı cihaza yer veren Xiaomi, motorlu bisiklet olarak da adlandırılan ilk elektrikli moped'i Xiaomi Himo T1'i tanıttı. 4 Haziran'da satışa sunulacak Himo T1'in fiyatı 450 dolar.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Xiaomi'den 120 km menzilli elektrikli bisiklet: Himo T1
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Ürün gamında telefonlardan süpürgelere kadar pek çok akıllı cihaz bulunan Xiaomi, Himo V1 ve Himo C20 adını verdiği küçük elektrikli bisikletleri ile dünya genelinde gittikçe yaygınlaşan bu alana da el atmıştı. Çinli şirket şimdi de moped, diğer adıyla motorlu bisiklet olarak tabir edilen Xiaomi Himo T1 modelini görücüye çıkardı.

Çinli markanın ilk elektrikli moped’i olan Xiaomi Himo T1, diğer moped’lerde olduğu gibi pedallara sahip. Bu özellik, Xiaomi Himo T1 modelinin yasal olarak elektrikli bisiklet sınıfına girmesini sağlıyor. Himo T1’i süren kişi dilerse scooter tasarımına benzer zeminde ayaklarını dinlendirerek yolculuk edebiliyor. Diğer elektrikli bisiklet modellerine ortalama 300 dolar fiyat biçen Xiaomi, Himo T1’in satış fiyatını da 450 dolar olarak belirlemiş.

İki farklı batarya ile 120 km'ye kadar menzil 

Xiaomi Himo T1’in arka tekerleğinde 350 W sürekli mıknatıslı motor görev yapıyor. İki farklı batarya seçeneğine sahip elektrikli moped’in 672 Wh’lık batarya seçeneği 60 km sürüş menzili sunarken, daha fazla menzil arayanlar için de 120 km menzil sunan 1.34 kWh’lık bataryaya yer veriliyor. Xiaomi Himo T1’in maksimum hızı ve ağırlığı henüz açıklanmadı. Fakat Çin’deki yasalar elektrikli bisikletlerin maksimum hızını 25 km/s, ağırlığını ise maksimum 55 kg olarak sınırlıyor. Dolayısıyla Himo T1’in de bu değerlere sahip olmasını bekleyebiliriz.

Xiaomi Himo T1’in önünde hidrolik disk fren, arkasında ise kampana fren bulunuyor. Tekerlekteki motor sayesinde rejeneratif frenlemeye sahip olan elektrikli moped tek bir tuşla çalışıyor. Menzil ve hız gibi bilgilerin küçük dijital bir ekrandan izlendiği Himo T1’in önünde 18 bin parlaklık seviyesinde kısa/uzun ayarı bulunan far yer alıyor. Kısa farın 5 metre, uzun farın ise 15 metre mesafeyi aydınlatabildiği söyleniyor. Xiaomi Himo T1’in yangına dayanıklı materyaller ve boya ile üretildiği de gelen bilgiler arasında.

Xiaomi Himo T1 elektrikli moped’in Çin’deki satışları 4 Haziran tarihinde başlayacak. Diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Fakat Xiaomi’nin diğer ürünlerinde olduğu gibi, Himo T1’i de AliExpress ve GearBest üzerinden satın almak mümkün olabilir.


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wWenTj 3 hf. en beğenilen
Biz 450 liraya bisiklet alamıyoruz..
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spencermila 3 hf.
bizde vergisi üründen fazla olur adamlar 450 tl bunu alıyor biz ise geldiginde 5000 bine anca ala biliyoruz...
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DH Misafiri 2 hf.
çok güzelmiş beee ama tr de ucuz olmasın çokomel başkanımız buna bi trt vergisi koysun dünya itibarımızı görsün
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tego 2 hf.
Bunudami yapmislar. 10 sene sonrasini hayal edemiyorum
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Askaparta 3 hf.
Artık bu haberler Türkiye fiyatını tahmin etmece oyununa döndü. Ama güzel taşıt, binmek isteriz. Gümrük, ötv vergilerini düşünce 4999 TL diyorum.
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DH Misafiri 3 hf.
Adamlar 450 dolar yazmış siyah ile hala 450 lira diyen arkadaşlar var. nasıl okuyorsunuz pesss
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selmand 3 hf.
Şunun fiyatını görünce akıllı telefona harcanan paralara acıdım.
Bugün telefonlara harcanan paranın yarısı yenilenebilir enerjiye harcansa 10 sene sonra dünyada aç insan kalmaz, savaş kalmaz, kirlilik kalmaz.
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rockandemir84 3 hf. yeni yorumcu
Türkiye fiyatı 5 bin lira yazın kenara.
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DH Misafiri 3 hf.
Türkiye fiyatı kur böyle devam ederse 3999 TL olur.
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fuckulteli 3 hf.
Çok çıplak gözüküyor diyecektim ki 450 doları duyunca ağzıma vurdum :D Şu imei atılan telefon getirenler bu cihazları da getirseler ya. Küçük bir şey olsa 3000 liraya alınırdı da hacmen biraz iri olunca nakliyesi falan biraz aşar, o da zaten anlamını yitirir. Dolar bayram gelmeden dolar 6 olacak gibi.
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caneycaney 3 hf.
anca arabayla avrupaya gidicez de oradan buraya öyle getirecez.Gerçi yine de daha ucuza gelir
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teknokaptan 3 hf.
Gelirken getireceğim bir tane uçağa alırlarsa Türkiye’de binerim.
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