Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri

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B sınıfı araç ehliyeti ile kullanılabilen 50 cc motosiklet segmenti Türkiye’de gittikçe daha popüler hale geliyor. Bu alanda iddiasını ortaya koymak isteyen Kuralkan’ın 3 yıl aradan sonra yeniden üretimine başladığı motosikletler banttan inmeye başladı. Yerli üretim Kanuni Trodon 50, 5 bin 830 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Kuralkan’ın 60 bin metrekarelik fabrikasında üretilen Kanuni Trodon 50, Euro4 normlarına uygun enjeksiyonlu bir model olarak öne çıkıyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen scooter modeli, tek silindirli 4 zamanlı bir motor kullanıyor. Söz konusu motorla birlikte 3.13 HP güce (7500 d/d) ve 3.0 Nm torka (6000 d/d) sahip olan Kanuni Trodon 50’nin uzunluğu 1750 mm, genişliği 655 mm ve yüksekliği de 1110 mm olarak ölçülüyor. Yüksüz ağırlığı 78 kg olan Kanuni Trodon 50’nin maksimum yük kapasitesi ise 150 kg olarak açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuralkan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, 2018 yılında Türkiye motosiklet pazarının yüzde 23’ünü 50 cc motosikletlerin oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle Kanuni Trodon 50’yi ürettiklerini dile getiren Ata, ÖTV teşvikinin devam etmesi ile fiyatların oldukça iddialı ve ulaşılabilir olduğuna dikkat çekti.

Kanuni Trodon 50'nin teknik özellikleri şöyle:

Motor: Tek Silindir 4 Zaman

Buji Sayısı: 1

Valf: 2

Silindir Hacmi (cm³): 49,6 cm³

Silindir Çapı ve Strok (mm): 39x41.5 mm

Maksimum Güç: 3.13 HP - 7500 d/d

Maksimum Tork: 3.0 Nm - 6000 d/d

Yakıt Besleme: Enjeksiyon

Soğutma Sistemi: Hava

Yağlama Tipi: Yağ pompası

Aktarma: Kayış

Şanzıman: Otomatik

Ateşleme: ECU

Çalıştırma: Elektrik/Pedal

Boyutlar (UxGxY) (mm): 1750x655x1110

Sele Yüksekliği (mm): 760

Aks Arası (mm): 1270

Yüksüz Ağırlığı (kg): 78 kg

Yakıt Tankı Kapasitesi (lt): 4,0

Ön Süspansiyon: Teleskopik

Arka Süspansiyon: Helezonik yay tek amortisör

Ön Fren: Disk

Arka Fren: Tambur

Ön Lastik: 3.50-10

Arka Lastik: 3.50-10

Renk: Kırmızı, Siyah, Mavi, Kahverengi

Akü: 12V/7Ah

Maksimum Yük Kapasitesi (kg): 150

Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk: Yakıt Göstergeli

Katalitik Konvertör: 1

İç Lastik - Ön: Tubeless

İç Lastik - Arka: Tubeless