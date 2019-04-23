Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri

Kuralkan’ın 60 bin metrekarelik fabrikasında üretilen Kanuni Trodon 50, Euro4 normlarına uygun enjeksiyonlu bir model olarak öne çıkıyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen scooter modeli, tek silindirli 4 zamanlı bir motor kullanıyor. Söz konusu motorla birlikte 3.13 HP güce (7500 d/d) ve 3.0 Nm torka (6000 d/d) sahip olan Kanuni Trodon 50’nin uzunluğu 1750 mm, genişliği 655 mm ve yüksekliği de 1110 mm olarak ölçülüyor. Yüksüz ağırlığı 78 kg olan Kanuni Trodon 50’nin maksimum yük kapasitesi ise 150 kg olarak açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuralkan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, 2018 yılında Türkiye motosiklet pazarının yüzde 23’ünü 50 cc motosikletlerin oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle Kanuni Trodon 50’yi ürettiklerini dile getiren Ata, ÖTV teşvikinin devam etmesi ile fiyatların oldukça iddialı ve ulaşılabilir olduğuna dikkat çekti.
Kanuni Trodon 50'nin teknik özellikleri şöyle:
- Motor: Tek Silindir 4 Zaman
- Buji Sayısı: 1
- Valf: 2
- Silindir Hacmi (cm³): 49,6 cm³
- Silindir Çapı ve Strok (mm): 39x41.5 mm
- Maksimum Güç: 3.13 HP - 7500 d/d
- Maksimum Tork: 3.0 Nm - 6000 d/d
- Yakıt Besleme: Enjeksiyon
- Soğutma Sistemi: Hava
- Yağlama Tipi: Yağ pompası
- Aktarma: Kayış
- Şanzıman: Otomatik
- Ateşleme: ECU
- Çalıştırma: Elektrik/Pedal
- Boyutlar (UxGxY) (mm): 1750x655x1110
- Sele Yüksekliği (mm): 760
- Aks Arası (mm): 1270
- Yüksüz Ağırlığı (kg): 78 kg
- Yakıt Tankı Kapasitesi (lt): 4,0
- Ön Süspansiyon: Teleskopik
- Arka Süspansiyon: Helezonik yay tek amortisör
- Ön Fren: Disk
- Arka Fren: Tambur
- Ön Lastik: 3.50-10
- Arka Lastik: 3.50-10
- Renk: Kırmızı, Siyah, Mavi, Kahverengi
- Akü: 12V/7Ah
- Maksimum Yük Kapasitesi (kg): 150
- Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk: Yakıt Göstergeli
- Katalitik Konvertör: 1
- İç Lastik - Ön: Tubeless
- İç Lastik - Arka: Tubeless
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