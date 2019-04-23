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Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri

3 yıl aranın ardından yeniden üretime başlayan Kuralkan, 50 cc'lik yeni scooter modeli Kanuni Trodon 50'yi üretim bandından indirdi. Yerli üretim Kanuni Trodon 50'nin fiyatı ve özellikleri haberimizde
4 hf.
10,2b
2
27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri
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B sınıfı araç ehliyeti ile kullanılabilen 50 cc motosiklet segmenti Türkiye’de gittikçe daha popüler hale geliyor. Bu alanda iddiasını ortaya koymak isteyen Kuralkan’ın 3 yıl aradan sonra yeniden üretimine başladığı motosikletler banttan inmeye başladı. Yerli üretim Kanuni Trodon 50, 5 bin 830 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Kuralkan’ın 60 bin metrekarelik fabrikasında üretilen Kanuni Trodon 50, Euro4 normlarına uygun enjeksiyonlu bir model olarak öne çıkıyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen scooter modeli, tek silindirli 4 zamanlı bir motor kullanıyor. Söz konusu motorla birlikte 3.13 HP güce (7500 d/d) ve 3.0 Nm torka (6000 d/d) sahip olan Kanuni Trodon 50’nin uzunluğu 1750 mm, genişliği 655 mm ve yüksekliği de 1110 mm olarak ölçülüyor. Yüksüz ağırlığı 78 kg olan Kanuni Trodon 50’nin maksimum yük kapasitesi ise 150 kg olarak açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuralkan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, 2018 yılında Türkiye motosiklet pazarının yüzde 23’ünü 50 cc motosikletlerin oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle Kanuni Trodon 50’yi ürettiklerini dile getiren Ata, ÖTV teşvikinin devam etmesi ile fiyatların oldukça iddialı ve ulaşılabilir olduğuna dikkat çekti.

Kanuni Trodon 50'nin teknik özellikleri şöyle: 

  • Motor:                                              Tek Silindir 4 Zaman
  • Buji Sayısı:                                       1
  • Valf:                                                  2
  • Silindir Hacmi (cm³):                       49,6 cm³
  • Silindir Çapı ve Strok (mm):            39x41.5 mm
  • Maksimum Güç:                               3.13 HP - 7500 d/d
  • Maksimum Tork:                              3.0 Nm - 6000 d/d
  • Yakıt Besleme:                                  Enjeksiyon
  • Soğutma Sistemi:                              Hava
  • Yağlama Tipi:                                    Yağ pompası
  • Aktarma:                                            Kayış
  • Şanzıman:                                          Otomatik
  • Ateşleme:                                          ECU
  • Çalıştırma:                                         Elektrik/Pedal
  • Boyutlar (UxGxY) (mm):                 1750x655x1110
  • Sele Yüksekliği (mm):                      760
  • Aks Arası (mm):                               1270
  • Yüksüz Ağırlığı (kg):                        78 kg
  • Yakıt Tankı Kapasitesi (lt):                4,0
  • Ön Süspansiyon:                               Teleskopik
  • Arka Süspansiyon:                            Helezonik yay tek amortisör
  • Ön Fren:                                            Disk
  • Arka Fren:                                         Tambur
  • Ön Lastik:                                          3.50-10
  • Arka Lastik:                                       3.50-10
  • Renk:                                                 Kırmızı, Siyah, Mavi, Kahverengi
  • Akü:                                                   12V/7Ah
  • Maksimum Yük Kapasitesi (kg):      150
  • Yakıt Gösterge/Rezerv Musluk:        Yakıt Göstergeli
  • Katalitik Konvertör:                          1
  • İç Lastik - Ön:                                   Tubeless
  • İç Lastik - Arka:                                Tubeless

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Silent Guardian 4 hf. en beğenilen
3n/m tork nedir? Bayır çıkıyor mu ki

1 Yanıt Yanıtla +25
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BumberShoot 4 hf.
6000 TL ye yakın fiyatı var ve buna rekabetçi mi diyor ?
Konuşmayı yapmadan önce Google a baksınlar bari
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sniper23 4 hf.
Bunun yerine elektrikli scooter üretmek daha karlı gözüküyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Ressam en güzel tablosunun yanına beğenmediğiniz yerleri çizin demiş. Hayatında duvar bile boyayamayan adamlar resmin içine etmiş tabii.. Yine baş bir resmi için beğenmediğiniz yerleri düzeltin demiş, kimse dokunmamış. Burada da bunun doğruluğunu; küçümseyerek, dalga geçerek yapanları ve hatta bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş insanları görebiliyoruz. Ben iyidir ya da kötüdür demiyorum ama biraz insaf..
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antizero 3 hf.
3.13hp - 7500 d/d
3nm - 6000 d/d
Komik görünüyor. Daha alt devirlerde ne yapıyor bu motor acaba?
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uykuadam 3 hf. antizero
kanuni revival kullanıorum gayet iyi
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uykuadam 3 hf.
50 cc motor 4 ay önce aldım.
izlenimlerim
şehir içi için mükemmel
trafik derdi yok park derdi yok
hele yazın çok iyi
b ehliyetle kullanılması vergisi olmaması
sigorta isteğe bağlı her yönden iyi
50 cc güç yetermi diyenler motorsiklet binmemiş kişiler
zorlanmadan 2 kişi rahat götürür
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izzmarit 3 hf.
kanuni mi allah bidaha yaklaşmayı göstermesin bana. motorları ucuz tamam, ama sevis fiyatlarına bakınca kawasaki daha ucuz valla.
Caracal motorum vardı sadece arka stop 220tl verdim 3 sene önce.
plastik aksam çok kalitesizdir bi yaz bi kış gördümü kavrulup çatlamaya başlar. en ufak çarpmada kırılır. servise gideyim değiştireyim dersin fiyatı duyunca gözlerin açılır
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cihangir151 3 hf.
Üretim bandı mı montaj hattı mı? 60000 metrekarelik fabrikan var ama vizyon yok. Yıllardır mz bittiğinden beri para hırsınızı yenip de bir yerli üretim işine giremediniz.
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enja 3 hf.
Made in China Made in prc
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muammer816 3 hf.
sayfiye,yazlık yerlerinde ideal olabilir.köy ve adalarda da iş yapar gibi.bisiklet kullanma alışkanlığımız olmadığından bu tip motorlar ülkemizde iş yapar.4 zamanlı motor ve elektronik ateşleme sistemi büyük avantaj.vergi,sigorta ve özel motosiklet ehliyet istememesi ise ayrıca süper.elbette gönül isterki bu ufak modeller aynı ayrıcalıklarla artık komple elektrikli olsun.üretim de elektrikliye kaysın.ama işte gerçeklik bambaşka maalesef.gerçi normal bir bisiklet alıp onu elektrikli hale getirebilirsiniz ve bu araçla aşağı yukarı aynı verimi verebilir :D
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tayguncifci 3 hf.
Honda today 50 cc tasarımın aynısı. Ulan çaldınız Bari kasayı değiştirseydiniz vijdansızlar.
O fiyata ikinci el temiz honda today 50 cc
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
al daha iyi.
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The Transitioner 4 hf.
şimdi bu motorun, motoru dahil herşeyi Türkiye'de mi üretiliyor. Yoksa diğer Çin malı motolar gibi parçaları Çin'den getirilip burada montajlanıyor mu? Yerli üretim derken daha açıklayıcı olur musunuz?
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Askaparta 4 hf.
Hanımla beni taşımayacak.
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