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Xiaomi'den AirPods'a ekonomik rakip: Mi AirDots Youth Edition

Ürün portföyünü genişleten Xiaomi uygun fiyatlı yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı. Mi AirDots Youth Edition isimli kulaklık tasarım ve işlevsellik açısından Apple AirPods'a benziyor.
6 ay
19,3b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, piyasadaki mevcut ürünlere kıyasla oldukça rekabetçi fiyata sahip cihazlar çıkarıyor. Çinli şirket yeni kablosuz kulaklığı için de bu stratejiye bağlı kaldı. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketi taşıyan Mi AirDots Youth Edition, 11 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.
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Beyaz renge sahip olan AirDots'un yanında kulaklıkları şarj etmek için kullanılan plastik bir kutu da geliyor. Uygun fiyatlı bir ürün olduğu için daha pahalı kablosuz kulaklıklarda gördüğümüz gürültü önleme ve su geçirmezlik gibi özellikleri beklemek hayalcilik olur.

11 Kasım'da satışa sunulacak

Her biri 4.2 gram ağırlığında olan kulaklıklar 7.22 mm sürücüye sahip. Ayrıca her kulaklığın üzerinde kullanıcıların müzik çaları kontrol edebilecekleri, çağrıları cevaplayabilecekleri ve hatta dijital asistanı çağırabilecekleri dokunmaya duyarlı bir bölge var.
Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen Mi AirDots Youth Edition'ın her bir kulaklığı, tek şarjla stereo modda dört saat, mono modda ise beş saat müzik keyfi sunacak. Ayrıca şarj kutusu aracılığıyla 12 saate kadar şarj edebileceklerini belirtelim. Xiaomi, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürecek.

https://item.mi.com/product/9016.html Yorum Yaz
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DarthLuca 6 ay en beğenilen
Apple ve Samsung pazardan çekilse bunlarda dükkanı kapatır, kopyalıyacak kimse kalmadı diye
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CyberDiamond 6 ay
Bu airpods a rakip değil direk samsung iconx in çakması olmuş.
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Greylights 6 ay DarthLuca
ne alaka sanki aynı tasarımı çalmışlar. apple samsung yaptı diye kimse üretmesin mi?
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DH Misafiri 6 ay
eminim bu kulaklıkta bağlantı kopuklukları şarjın vaadedilenden erken bitmesi ses senkronu ve ses kalitesi konusunda diğer çinli dandik firmalardan farkı vardır
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igetsky 6 ay
Bundan amazonda tonla var ve kulaktada durmuyor igrenc tasarim bumu airpodsa rakip olacak
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azon-abros 6 ay
Bu cihazı airpods' a benzeten ve ondan çakma olduğunu iddia eden gözlerine baktırsın. Bluetooth kulaklığı da mı epıl icat etti? Gayet şık tasarlanmış bir kulaklık ve Apple'ın saçma tasarımından çok daha iyi.
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Emin KOÇ 6 ay
Xiaomi, Samsung'u Apple'ı çakıyor. Samsng ve Apple da bize çakıyor.
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Emin KOÇ 6 ay
Çakma makka adamlar kaliteli ve uygun fiyata yapıyor aynı malı faklı firmadan ucuza almanın bize ne zararı var. Sanki adamlar size para ödüyor. İsteyen istediği kadar çaksın
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CWaRRioR 6 ay
Tasarım olarak AirPod'la uzaktan yakından alakası yok. Tek benzerliği bluetooth kulaklık oluşu. Ayrıca Samsung Icon X'e daha çok benziyor.
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sericik 6 ay
Aman diyorum Xiaomi den band 3 ile ağzımız yandı
ölüme çare olsa dikkatli yaklaşırım
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theJuDGe_41 6 ay sericik
Ne oldu?
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Y-ZiyA 6 ay sericik
sericik
Aman diyorum Xiaomi den band 3 ile ağzımız yandı
ölüme çare olsa dikkatli yaklaşırım

Xiaomi mi band 2 kullanıcısıyım ve oldukça memnunum. Miband 3 de nasıl bir rahatsızlık yaşadınız özel değilse sorabilir miyim?
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Mesudum 6 ay
Kendileri de dahil olmak üzere kullanıcı menfaatleri yerine zengin markaların avukatlığını yapanları görmek oldukça ibretlik...
Paran varsa ikişer tane al, parasına göre bir şey alanlara laf söylemek seni bağlar
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V4LKyR 6 ay
Haa, Apple yaptıysa tamam, çünkü artık Apple'dan başka kimse böyle bir ürün üretemez, YASAĞĞHK kardeşim!
Xiaomi efsanevi bir firmadır.
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m.can123 6 ay
Airpods’un sekliyle o kadar dalge gectik yine de en guzel ve kullanisli tasarim onda sanirim :)
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