Xiaomi'den AirPods'a ekonomik rakip: Mi AirDots Youth Edition

Xiaomi, piyasadaki mevcut ürünlere kıyasla oldukça rekabetçi fiyata sahip cihazlar çıkarıyor. Çinli şirket yeni kablosuz kulaklığı için de bu stratejiye bağlı kaldı. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketi taşıyan Mi AirDots Youth Edition, 11 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

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Beyaz renge sahip olan AirDots'un yanında kulaklıkları şarj etmek için kullanılan plastik bir kutu da geliyor. Uygun fiyatlı bir ürün olduğu için daha pahalı kablosuz kulaklıklarda gördüğümüz gürültü önleme ve su geçirmezlik gibi özellikleri beklemek hayalcilik olur.

11 Kasım'da satışa sunulacak

Her biri 4.2 gram ağırlığında olan kulaklıklar 7.22 mm sürücüye sahip. Ayrıca her kulaklığın üzerinde kullanıcıların müzik çaları kontrol edebilecekleri, çağrıları cevaplayabilecekleri ve hatta dijital asistanı çağırabilecekleri dokunmaya duyarlı bir bölge var.

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen Mi AirDots Youth Edition'ın her bir kulaklığı, tek şarjla stereo modda dört saat, mono modda ise beş saat müzik keyfi sunacak. Ayrıca şarj kutusu aracılığıyla 12 saate kadar şarj edebileceklerini belirtelim. Xiaomi, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürecek.

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