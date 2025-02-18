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    Xiaomi Buds 5 Pro, Wi-Fi ve gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle gelebilir

    Xiaomi, yakında üst seviye kulaklığı Buds 5 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Wi-Fi özellikli bir varyanta sahip olması beklenen kulaklık, gerçek zamanlı dil çeviri özelliğine sahip olabilir.
    Xiaomi Buds 5 Pro yakında geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz sene Temmuz ayında tanıttığı Buds 5 kablosuz kulaklığından sonra, şimdi de daha gelişmiş Buds 5 Pro üzerinde çalışıyor. Yeni kulaklığın, yeni bağlantı seçenekleri ve etkileşimli kontroller dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.

    Xiaomi Buds 5 Pro neler sunacak?

    Digital Chat Station isimli kaynağın sızıntılarına göre, Xiaomi Buds 5 Pro, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kulak içi bir tasarıma sahip olacak. Kaynak, kulaklığın Wi-Fi özellikli bir varyantının da sunulacağını belirtiyor. Ek olarak, kulaklığın sıkıştırma tabanlı hareket kontrollerini destekleyeceği ve etkileşimleri daha sezgisel hale getireceği söyleniyor.

    Xiaomi Buds 5 Pro ile gelmesi beklenen bir diğer önemli özellik, kullanıcıların hareket halindeyken konuşmaları çevirmesine olanak tanıyacak gerçek zamanlı çeviri özelliği. Son olarak, kablosuz şarj desteğinin de eklenmesi bekleniyor. Diğer özelliklerin ise Buds 5 ile aynı olması bekleniyor. Buds 5 Pro, bu ayın sonlarında Çin'de Xiaomi 15 Ultra ile beraber resmi olarak tanıtılabilir.

    Geçtiğimiz sene tanıtılan Xiaomi Buds 5, Harman AudioEFX tarafından ayarlanmış 11 mm süper hassas çift mıknatıslı sürücülerle geliyor. Hi-Res Audio ve Qualcomm aptX Lossless desteğine sahip olan kulaklık, yapay zeka destekli adaptif aktif gürültü engelleme ve üç adet mikrofonuyla görüşmelerde gürültü engelleme özelliklerini barındırıyor. 99 euro çıkış fiyatına sahip olan Buds 5, ülkemizde 3.999 TL fiyattan satılıyor.

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