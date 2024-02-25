Redmi uyardı: Sıvı ekran koruyucuları kullanmayın!

Cihaza zarar verebilir ve garantisini devre dışı bırakabilir
Redmi, bu ekran koruyucularda kullanılan sıvı yapıştırıcının düğmeler, şarj bağlantı noktası, hoparlör delikleri gibi hassas alanlara sızarak cihazın beklenmedik şekilde yeniden başlatılması, düğmenin arızalanması ve hatta kasanın hasar görmesi gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Daha da önemlisi bu tür ekran koruyucu kullanmanın cihazın garantisini geçersiz bırakabileceğine dikkat çekiyor. Yani ekran koruyucunun uygulanması sırasında oluşacak hasar garanti kapsamı dışında değerlendiriliyor. Deneyimli kullanıcılar sıvı ekran koruyucuları başarılı bir şekilde uygulayabilse de yanlış uygulanmasına ilişkin risk önemli.
Redmi, sıvı girişi riski olmadan koruma sağlayan temperli ve tempersiz cam gibi geleneksel ekran koruyucuların tercih edilebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.