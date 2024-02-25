Redmi uyardı: Sıvı ekran koruyucuları kullanmayın!

Tam Boyutta Gör Sıvı UV ekran koruyucular, özelikle kavisli ekrana sahip telefonlar için popüler bir seçenek olsa da Redmi, bu ekran koruyucuların risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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Cihaza zarar verebilir ve garantisini devre dışı bırakabilir

Redmi, bu ekran koruyucularda kullanılan sıvı yapıştırıcının düğmeler, şarj bağlantı noktası, hoparlör delikleri gibi hassas alanlara sızarak cihazın beklenmedik şekilde yeniden başlatılması, düğmenin arızalanması ve hatta kasanın hasar görmesi gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Daha da önemlisi bu tür ekran koruyucu kullanmanın cihazın garantisini geçersiz bırakabileceğine dikkat çekiyor. Yani ekran koruyucunun uygulanması sırasında oluşacak hasar garanti kapsamı dışında değerlendiriliyor. Deneyimli kullanıcılar sıvı ekran koruyucuları başarılı bir şekilde uygulayabilse de yanlış uygulanmasına ilişkin risk önemli.

Redmi, sıvı girişi riski olmadan koruma sağlayan temperli ve tempersiz cam gibi geleneksel ekran koruyucuların tercih edilebileceğini söylüyor.

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