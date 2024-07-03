Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını global pazarda piyasaya sürüyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz Nisan ayında Çin pazarında tanıttığı ilk açık tasarımlı kablosuz kulaklığını yakında küresel pazarda piyasaya sürecek. Şirket CEO'su Lei Jun kişisel X hesabında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Çin'de Xiaomi Open Earphones adı altında sunulan model uluslararası arenada Xiaomi OpenWear Stereo ismiyle boy gösterecek. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık Huawei FreeClip ve Bose Ultra Open gibi modellerle rekabet edecek.

İşte özellikleri

Xiaomi CEO'su Lei Jun, gönderisinde küresel lansman tarihi ve fiyat bilgisi vermedi. Ancak cihazın orijinal modelle aynı özellikleri sunacağını söyleyebiliriz. Sesten 10 mm'lik dinamik sürücüler sorumlu olacak. Ayrıca LHDC kodek desteği de bulunacak.

Xiaomi'nin açık tasarımlı kablosuz kulaklığı yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) ve hızlı eşleştirme işlevi ve çift mikrofonla karşımıza çıkacak. Pil ömrünün ise şarj kutusunun desteği ile 38 saatin üzerinde olacağını belitelim. Peki nedir bu açık tasarım?

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Açık tasarımın avantajları ne?

Xiaomi OpenWear Stereo geleneksel kablosuz kulaklıklardan farklı olarak kulak kanalınızı kapatmadan kulağınızın etrafına oturan bir yapıya sahip. Bu sayede çevrenizle daha fazla bağlantıda kalmanıza olanak tanıyor. Ayrıca uzun süreli kullanımda kapalı tasarıma göre daha rahat ve konforlu bir deneyim sağladığını ekleyelim.

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Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını global pazara getiriyor