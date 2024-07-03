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    Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını global pazarda piyasaya sürüyor

    Xiaomi kısa bir süre önce Çin'de piyasaya sürdüğü ilk açık tasarımlı kablosuz kulaklığını küresel pazarda satışa sunuyor. Cihaz Çin dışında Xiaomi OpenWear Stereo adıyla boy gösterecek.

    Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını global pazara getiriyor Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz Nisan ayında Çin pazarında tanıttığı ilk açık tasarımlı kablosuz kulaklığını yakında küresel pazarda piyasaya sürecek. Şirket CEO'su Lei Jun kişisel X hesabında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını global pazara getiriyor Tam Boyutta Gör

    Çin'de Xiaomi Open Earphones adı altında sunulan model uluslararası arenada Xiaomi OpenWear Stereo ismiyle boy gösterecek. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık Huawei FreeClip ve Bose Ultra Open gibi modellerle rekabet edecek.

    İşte özellikleri

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, gönderisinde küresel lansman tarihi ve fiyat bilgisi vermedi. Ancak cihazın orijinal modelle aynı özellikleri sunacağını söyleyebiliriz. Sesten 10 mm'lik dinamik sürücüler sorumlu olacak. Ayrıca LHDC kodek desteği de bulunacak.

    Xiaomi'nin açık tasarımlı kablosuz kulaklığı yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) ve hızlı eşleştirme işlevi ve çift mikrofonla karşımıza çıkacak. Pil ömrünün ise şarj kutusunun desteği ile 38 saatin üzerinde olacağını belitelim. Peki nedir bu açık tasarım?

    Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını global pazara getiriyor Tam Boyutta Gör

    Açık tasarımın avantajları ne?

    Xiaomi OpenWear Stereo geleneksel kablosuz kulaklıklardan farklı olarak kulak kanalınızı kapatmadan kulağınızın etrafına oturan bir yapıya sahip. Bu sayede çevrenizle daha fazla bağlantıda kalmanıza olanak tanıyor. Ayrıca uzun süreli kullanımda kapalı tasarıma göre daha rahat ve konforlu bir deneyim sağladığını ekleyelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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