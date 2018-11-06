Beş arka kameralı Nokia 9'un görselleri yayınlandı

Nokia markası geri döndükten sonra tasarımı ile beğeni toplayan akıllı telefonlar çıkardı. Şirket 2018'de çok sayıda cihaz piyasaya sürse de bunların çoğu uygun fiyatlı ve orta sınıf modellerdi. Gerçek anlamda bir amiral gemisi telefon gelmedi. Ancak Nokia 9 böyle bir cihaz olacak gibi görünüyor.

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Sayısız söylentinin ardından bugün Nokia 9'un yüksek çözünürlüklü 5K render'ları yayınlandı. Akıllı telefonu tasarım açısından tüm detayları ile ortaya koyan görseller daha önceki sızıntılara da paralel görünüyor.

Akıllı telefonun arka kısmında beş kameranın yanı sıra çift tonlu LED flaş ve yakınlık tespiti için kullanılması muhtemel bir başka sensör var. Kameraların Zeiss imzası taşıdığını görüyoruz ancak daha önce gündeme gelen PureView'dan bahsedilmemesi dikkat çekiyor.

2019'un başlarında gelecek

Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yok. Muhtemelen ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek. Görseller ayrıca Nokia 9'un çentikli ekrana sahip olmayacağını da ortaya koyuyor. Akıllı telefon 18:9 görüntü oranı sunan ince çerçeveli 5.9 inçlik bir ekran ile piyasaya sürülebilir.

Ön tarafında tek kamera olan cihazda cam arka panel kullanılması kablosuz şarj desteği ile birlikte geleceğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Nokia 9'da 3.5 mm'lik kulaklık girişi yer almayacak.

Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.150 mAh pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2019'un başlarında tanıtılması beklen Nokia 9'un nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-exclusive-renders-360-degree-video/