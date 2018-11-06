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Beş arka kameralı Nokia 9'un görselleri yayınlandı

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Nokia 9'un yüksek çözünürlüklü 5K render'ları yayınlandı. Çentiksiz bir tasarım ile gelmesi beklenen telefonda beş arka kamera yer alacak.
6 ay
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51
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia markası geri döndükten sonra tasarımı ile beğeni toplayan akıllı telefonlar çıkardı. Şirket 2018'de çok sayıda cihaz piyasaya sürse de bunların çoğu uygun fiyatlı ve orta sınıf modellerdi. Gerçek anlamda bir amiral gemisi telefon gelmedi. Ancak Nokia 9 böyle bir cihaz olacak gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Şaşırtan araştırma: Kulaklık pazarının lideri Apple"
Sayısız söylentinin ardından bugün Nokia 9'un yüksek çözünürlüklü 5K render'ları yayınlandı. Akıllı telefonu tasarım açısından tüm detayları ile ortaya koyan görseller daha önceki sızıntılara da paralel görünüyor.
Akıllı telefonun arka kısmında beş kameranın yanı sıra çift tonlu LED flaş ve yakınlık tespiti için kullanılması muhtemel bir başka sensör var. Kameraların Zeiss imzası taşıdığını görüyoruz ancak daha önce gündeme gelen PureView'dan bahsedilmemesi dikkat çekiyor.

2019'un başlarında gelecek

Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yok. Muhtemelen ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek. Görseller ayrıca Nokia 9'un çentikli ekrana sahip olmayacağını da ortaya koyuyor. Akıllı telefon 18:9 görüntü oranı sunan ince çerçeveli 5.9 inçlik bir ekran ile piyasaya sürülebilir.
Ön tarafında tek kamera olan cihazda cam arka panel kullanılması kablosuz şarj desteği ile birlikte geleceğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Nokia 9'da 3.5 mm'lik kulaklık girişi yer almayacak.
Akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 4.150 mAh pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2019'un başlarında tanıtılması beklen Nokia 9'un nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.91mobiles.com/hub/nokia-9-exclusive-renders-360-degree-video/ Yorum Yaz
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yolyordam35 6 ay en beğenilen
arabada 5 evde 15 kameralı
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GoldPunch 6 ay
Beş kamera biraz az değil mi ya? Bi telefonda en az 7,8 kamera olmali.
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Whippoorwill 6 ay
Kim ne derse desin bence gayet şık görünüyor. Çoklu kamera dizilimi gayet başarılı şekilde yapılmış.
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zynpozrr 4 ay
Süzgeç gibi değil mi ya ? Ne kamera meraklısı olup çıktı dünya gerçekten. Yaptkları tek şey kamera sayısını arttırıp yeni telefon çıkarmak
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Ray Kurzweil 6 ay
Nokia kamera konusunda pure viewden sonra yine bir devrim yapacak anlaşılan.
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aycibin 6 ay
Sesli tahmin ediyorum acaba...
1) geniş açı
2) ultra geniş açı
3) 2x telefoto
4) 4x telefoto
5) 6x olacak hali yok heralde ne kaldiki???
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Mr. Jingles 6 ay aycibin
Bence farklı diyaframlara sahip lensler görebiliriz. Yani her birinin illa farklı amaçta olmasına gerek yok. Atıyorum biri f/1.8 olur diğeri f/2.8 olur. Beş lensten ikisi farklı diyaframlara sahip olabilir. Diğer ikisi de monokrom, telefoto ve geniş açı olabilir.
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OverClocK1ng 6 ay
Onur Seven. 5K Render nedir?
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Çağdaş 6 ay
N-gage devamı niteliğinde bir ürün çıkartırsa talip olurum.
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Jeopol 6 ay
Gece gorus kamerasi ve termal kamera eklenmisse alirim
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ddsmurat 6 ay Jeopol
Telefon aleminin kralı nokia dır Apple samsung yeni yetme onlar yokken 3310 vardı
Aslında 1 tanede termal kamera koysalar efsane olur uçuk bi fikir değil cat80 miydi neydi onda vardı
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sinanx 6 ay
Bunlarda 2 senedir amiral gemisi çıkartacaklar.
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grafman09 6 ay
Toplu tabanca gibi olmuş arkası. :) Nokia candır gerisi canan..
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MehmetF4tih 6 ay
Bence arka kapak komple kemera olmalı böyle olmamış başarısız
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Kayrabey 6 ay
Abi bu nedir :) Bari söküp takılabilir yapılsın da olmayanlara ödün veririz :D
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