Xiaomi resmen Türkiye'de! Xiaomi Türkiye distribütörünün planları neler?

Evofone, bugün düzenlediği etkinlik ile Xiaomi’nin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğunu açıkladı. Etkinlikte Mi A2’nin fiyatını da açıklayan Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone, ilk Mi Shop'un gelecek ay içerisinde açılacağının müjdesini verdi.

Türkiye’de ilk etapta iki adet Mi Shop açılacak. İlk Mi Shop Vadistanbul Avm’ye diğeri Forum İstanbul AVM’ye açılacak. Mi Shop’larda Xiaomi’nin sadece telefonları değil bileklik, kulaklık, scooter, bisiklet gibi diğer ürünleri de sergilenecek ve satılacak.

Evofone Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, ilk mağazanın Eylül sonunda hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. İkinci mağaza için tarih verilmedi.

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Teknik servis desteği için Genpa ile anlaştıklarını belirten Onur Çon, teknik servis hizmetini kendilerinin sağlamamasının sebep olarak Genpa’nın geniş servis ağına sahip olmasını gösterdi. Türkiye’deki her kullanıcının sorunsuz bir şekilde teknik servis desteği almasını istediklerini belirten Onur Çon, bu nedenle Genpa ile işbirliği yapmayı uygun gördüklerini dile getirdi.

Xiaomi için Türkiye önemli bir pazar. Evofone yetkililerinin aktardığı bilgilere göre Türkiye, Xiaomi’nin Avrupa’da en çok önem verdiği ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Xiaomi, önümüzdeki aylarda Xiaomi Türkiye için özel bir lansman düzenleyecek.

Xiaomi Mi A2 fiyatı ve çıkış tarihi duyuruldu

Xiaomi Türkiye’nin ülkemizde en çok göreceğimiz modeli ilk etapta Xiaomi Mi A2 olacak. 1 Eylül’de raflardaki yerini alması planlanan Xiaomi Mi A2, 1 ay boyunca 2199 TL’ye satılacak. Xiaomi Mi A2, çıkışından sonraki 1 aylık süreçte sadece Teknosa mağazalarında ve internet sitesinde satılacak. Ardından diğer online satış noktalarında da satışa sunulacak ancak bu defa telefonun fiyatı 2599 TL’ye yükselecek.

Artan dolar ve Euro kurunun etkisi olarak Xiaomi Mi 8 yerine Xiaomi Mi A2 modelinin üzerinde duruluyor. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 8, Eylül ayı içerinde Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunulacak. Xiaomi Mi 8’in fiyatı henüz belli değil.