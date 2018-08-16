Xiaomi resmen Türkiye'de! Xiaomi Türkiye distribütörünün planları neler?

Türkiye’de ilk etapta iki adet Mi Shop açılacak. İlk Mi Shop Vadistanbul Avm’ye diğeri Forum İstanbul AVM’ye açılacak. Mi Shop’larda Xiaomi’nin sadece telefonları değil bileklik, kulaklık, scooter, bisiklet gibi diğer ürünleri de sergilenecek ve satılacak.
Evofone Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, ilk mağazanın Eylül sonunda hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. İkinci mağaza için tarih verilmedi.
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Teknik servis desteği için Genpa ile anlaştıklarını belirten Onur Çon, teknik servis hizmetini kendilerinin sağlamamasının sebep olarak Genpa’nın geniş servis ağına sahip olmasını gösterdi. Türkiye’deki her kullanıcının sorunsuz bir şekilde teknik servis desteği almasını istediklerini belirten Onur Çon, bu nedenle Genpa ile işbirliği yapmayı uygun gördüklerini dile getirdi.
Xiaomi için Türkiye önemli bir pazar. Evofone yetkililerinin aktardığı bilgilere göre Türkiye, Xiaomi’nin Avrupa’da en çok önem verdiği ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Xiaomi, önümüzdeki aylarda Xiaomi Türkiye için özel bir lansman düzenleyecek.
Xiaomi Mi A2 fiyatı ve çıkış tarihi duyuruldu
Xiaomi Türkiye’nin ülkemizde en çok göreceğimiz modeli ilk etapta Xiaomi Mi A2 olacak. 1 Eylül’de raflardaki yerini alması planlanan Xiaomi Mi A2, 1 ay boyunca 2199 TL’ye satılacak. Xiaomi Mi A2, çıkışından sonraki 1 aylık süreçte sadece Teknosa mağazalarında ve internet sitesinde satılacak. Ardından diğer online satış noktalarında da satışa sunulacak ancak bu defa telefonun fiyatı 2599 TL’ye yükselecek.
Artan dolar ve Euro kurunun etkisi olarak Xiaomi Mi 8 yerine Xiaomi Mi A2 modelinin üzerinde duruluyor. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 8, Eylül ayı içerinde Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunulacak. Xiaomi Mi 8’in fiyatı henüz belli değil.
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Ben söyleyeyim 3 liralık malı 5 liraya satmak
xz1 2100 lira.
nokia 8 2100 lira.
zenfone 5Z 2400 lira.
Mİ A2 sen hayırdır ?
Gelmeyin abi telefon falan istemiyoruz 3000 lira note 8 almis bi adam olarak ki o para bana bile cok fazla geldi 2500 liraya mia2 falan kaldirmaz bunyem
Copluk oldu ulke aldiginiz cihazi iyi kullanin anasina selam soliyince kadar gozunuz gibi bakin 2-3 yil sonra telefon degil kulaklik alamicaksiniz