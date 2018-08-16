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Xiaomi resmen Türkiye'de! Xiaomi Türkiye distribütörünün planları neler?

Evofone, bugün gerçekleştirdiği toplantı ile Xiaomi Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerine başladığını ve planlarını açıkladı. Ürünlerin sergilenmesi için iki adet Mi Shop mağazası açılacak.
9 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Evofone, bugün düzenlediği etkinlik ile Xiaomi’nin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğunu açıkladı. Etkinlikte Mi A2’nin fiyatını da açıklayan Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone, ilk Mi Shop'un gelecek ay içerisinde açılacağının müjdesini verdi.

Türkiye’de ilk etapta iki adet Mi Shop açılacak. İlk Mi Shop Vadistanbul Avm’ye diğeri Forum İstanbul AVM’ye açılacak. Mi Shop’larda Xiaomi’nin sadece telefonları değil bileklik, kulaklık, scooter, bisiklet gibi diğer ürünleri de sergilenecek ve satılacak.

Evofone Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, ilk mağazanın Eylül sonunda hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. İkinci mağaza için tarih verilmedi.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin Türkiye macerası: Resmi distribütör açıklandı"

Teknik servis desteği için Genpa ile anlaştıklarını belirten Onur Çon, teknik servis hizmetini kendilerinin sağlamamasının sebep olarak Genpa’nın geniş servis ağına sahip olmasını gösterdi. Türkiye’deki her kullanıcının sorunsuz bir şekilde teknik servis desteği almasını istediklerini belirten Onur Çon, bu nedenle Genpa ile işbirliği yapmayı uygun gördüklerini dile getirdi.

Xiaomi için Türkiye önemli bir pazar. Evofone yetkililerinin aktardığı bilgilere göre Türkiye, Xiaomi’nin Avrupa’da en çok önem verdiği ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Xiaomi, önümüzdeki aylarda Xiaomi Türkiye için özel bir lansman düzenleyecek.

Xiaomi Mi A2 fiyatı ve çıkış tarihi duyuruldu

Xiaomi Türkiye’nin ülkemizde en çok göreceğimiz modeli ilk etapta Xiaomi Mi A2 olacak. 1 Eylül’de raflardaki yerini alması planlanan Xiaomi Mi A2, 1 ay boyunca 2199 TL’ye satılacak. Xiaomi Mi A2, çıkışından sonraki 1 aylık süreçte sadece Teknosa mağazalarında ve internet sitesinde satılacak. Ardından diğer online satış noktalarında da satışa sunulacak ancak bu defa telefonun fiyatı 2599 TL’ye yükselecek.

Artan dolar ve Euro kurunun etkisi olarak Xiaomi Mi 8 yerine Xiaomi Mi A2 modelinin üzerinde duruluyor. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 8, Eylül ayı içerinde Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa sunulacak. Xiaomi Mi 8’in fiyatı henüz belli değil.


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kaptanos 9 ay en beğenilen
Xiaomi Türkiye distribütörünün planları neler?
Ben söyleyeyim 3 liralık malı 5 liraya satmak
amiyane tabirle yapıştırmak
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IceRulez 9 ay
mia2 ney la ?
xz1 2100 lira.
nokia 8 2100 lira.
zenfone 5Z 2400 lira.
Mİ A2 sen hayırdır ?
1 Yanıt Yanıtla +35
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hadjimurat 9 ay
Adam 200 usd lik telefonu 2500 liraya satiyo ya olacak is degil gercekten vergisi algisi bayi kari helal olsun mi a2 denilen cihaz afedersin ama sayominin alt segmentte ben burdayim cihazi
Gelmeyin abi telefon falan istemiyoruz 3000 lira note 8 almis bi adam olarak ki o para bana bile cok fazla geldi 2500 liraya mia2 falan kaldirmaz bunyem
Copluk oldu ulke aldiginiz cihazi iyi kullanin anasina selam soliyince kadar gozunuz gibi bakin 2-3 yil sonra telefon degil kulaklik alamicaksiniz
Adam 200 usd lik telefonu 2500 liraya satiyo ya olacak is degil gercekten vergisi algisi bayi kari helal olsun mi a2 denilen cihaz afedersin ama sayominin alt s...
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o.so 8 ay
xiaomi'nin bana kalırsa iki sorunu var. Taklit kasaları ve yüksek sar değerleri. Telefonların fiyat performansı üst düzey ama şu sar değerleri can sıkıyor. benim gibi bir çok kullanıcı için tercih kriteri olmuş durumda. dünya sağlık otoriteleri 1 in üzerinde olmasını ciddi risk olarak görüyor. ayrıyetten iphone sevmeyen biri olarak 1500-2000 bir telefona verdikten sonra ''aa o iphone mu ? hayır xiaomi'' dedikten sonraki ''hı'' tepkisi beni kıl ederdi. Başarılar diliyoruz kendilerine..
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ThePscho 8 ay
Fiyatlar uçacak sırf bu olay yüzünden. Xiaomi'ye veda edin. Çünkü artık ucuz ve kaliteli olmayacak. Pahalı ve kaliteli olacak.
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RoNNiE- 9 ay
forum.miuiturkiye.net/...
Almayın o firmadan.
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astegon 9 ay RoNNiE-
Xiaomi çok büyük hata yapıyor. Global olarak "höt" demezse kimse bu bulanık ortamda almaz.
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OverClocK1ng 9 ay
Hep İstanbul zaten. İnsan İzmir'de de bi tane açar...
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SpesifikBrush 9 ay
Xiaomi kendisi söylüyor %5'ten fazla kâr yapmıyoruz diye, 1330 liralık telefonu 2600 liraya satmak ne demektir ya. 1300'e Mi A1 almıştım 5 ay önce, Mi A2 çıkınca da bunu satarım 200-300 eklerim alırım diyordum, yalan oldu. Tabii dolar ile de alâkalı, ama yine de çok fazla bu fiyat.
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teeKin 9 ay SpesifikBrush
Elimdeki Mi A1 sattım Mi A2 gelecek diye fiyatlar uçuk kaçık çıkınca dimdizlak ortada kaldım kara kara düşünüyorum ne alayım diye
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Mylove 9 ay kod adı çökertme
Haberde yanlış anlaşılma var veya karalama kampanyası mevcut!
Linkte yazdığı gibi, Evofone Xiaomi Türkiye Distribütörlüğünü almış durumda ve Evofone Üst düzey yöneticisinden aldığım bilgiye göre, 15 Eylül 2018 Tarihinde Vadi İstanbul'da ilk Mi Shop'u hizmete sunacaklar.
2. Mi Shop ise İstanbul Forumda açılacak. Konu ile ilgili doğru bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
shiftdelete.net/...
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gezfotek 9 ay
Geçen sene 560 liraya redmi 4x aldığımı bilirim. Distribütör ile birlikte bunu bile 1500'e satarlar artık.
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Lumibrite 9 ay
Siz Türkiye'deki distribütörlerin çalışma prensibini anlamamışsınız.Zengin bir iş adamı çıkar, Dünya'da isim yapmış bir marka bulur,o ürünü yasal getiriyorum ayağına millete geçirir!

Xiaomi'nin Türkiye'ye gelmesi bir şey ifade etmediği gibi, üstüne distribütör haracını da bayılacaksınız...( servis için iyi şeyler de denmiyor bu arada )

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tugares 9 ay
youtu.be/...
Belirledikleri fiyata göre durum linkteki videodan ibaret
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