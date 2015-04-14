Xiaomi taklitçi firmalardan rahatsız

Mobil cihaz pazarında üreticilerin en fazla rahatsız olduğu konulardan birisi taklitçi firmalar. Emek harcanarak yapılan ürünleri dış tasarım veya arayüz olarak taklit eden firmalar, ucuz yollu taklit arayan tüketiciler sayesinde epey de para kazanıyor. Üreticiler bu yüzden işi mahkemeye kadar giden süreçlerle takip etmek zorunda kalıyor.





Son dönemin yükselen yıldızlarından Xiaomi de taklitçi firmalardan rahatsız. Geçen yıl piyasaya sürdüğü Mi Power Bank adındaki taşınabilir şarj istasyonu 14.6 milyon adet satış yapan firma, en az bir o kadar rakamın da taklit ürünler ile elde edildiğini belirtiyor.





Yani firma yaklaşık olarak 14 milyon şarj istasyonu eksik satmış oluyor ve muhtemel kayıp da 115 milyon doları bulmuş durumda. Eğer taklit ürünler olmasaydı firma 40 milyona yakın satış yapmış olacağını düşünüyor.





Mi Power Bank ürünü 5000mAh, 10400mAh ve 16000mAh gücündeki versiyonları barındırıyordu. 10$ gibi bir başlangıç fiyatına sahip olan istasyon sadece Çin'de değil yurtdışında da ilgi gördü ve çeşitli kanallar ile pek çok ülkede satışa sunuldu.





Elbette böyle bir şikayetin Xiaomi'den gelmiş olması da ilginç zira firma geçtiğimiz aylarda Apple ile taklitçilik konusunda ağız kavgası yaşamıştı. Ayrıca firmanın sahibinin lansmanlarda Jobs gibi balıkçı gömleği ile sahneye çıkması da epey konuşulmuştu.

http://www.technobuffalo.com/2015/04/13/xiaomi-says-counterfeiters-are-hurting-sales/