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Xiaomi taklitçi firmalardan rahatsız

4 yıl
2,9b
1
39
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi taklitçi firmalardan rahatsız

Mobil cihaz pazarında üreticilerin en fazla rahatsız olduğu konulardan birisi taklitçi firmalar. Emek harcanarak yapılan ürünleri dış tasarım veya arayüz olarak taklit eden firmalar, ucuz yollu taklit arayan tüketiciler sayesinde epey de para kazanıyor. Üreticiler bu yüzden işi mahkemeye kadar giden süreçlerle takip etmek zorunda kalıyor. 

Son dönemin yükselen yıldızlarından Xiaomi de taklitçi firmalardan rahatsız. Geçen yıl piyasaya sürdüğü Mi Power Bank adındaki taşınabilir şarj istasyonu 14.6 milyon adet satış yapan firma, en az bir o kadar rakamın da taklit ürünler ile elde edildiğini belirtiyor. 

Yani firma yaklaşık olarak 14 milyon şarj istasyonu eksik satmış oluyor ve muhtemel kayıp da 115 milyon doları bulmuş durumda. Eğer taklit ürünler olmasaydı firma 40 milyona yakın satış yapmış olacağını düşünüyor.

Mi Power Bank ürünü 5000mAh, 10400mAh ve 16000mAh gücündeki versiyonları barındırıyordu. 10$ gibi bir başlangıç fiyatına sahip olan istasyon sadece Çin'de değil yurtdışında da ilgi gördü ve çeşitli kanallar ile pek çok ülkede satışa sunuldu. 

Elbette böyle bir şikayetin Xiaomi'den gelmiş olması da ilginç zira firma geçtiğimiz aylarda Apple ile taklitçilik konusunda ağız kavgası yaşamıştı. Ayrıca firmanın sahibinin lansmanlarda Jobs gibi balıkçı gömleği ile sahneye çıkması da epey konuşulmuştu.  

http://www.technobuffalo.com/2015/04/13/xiaomi-says-counterfeiters-are-hurting-sales/ Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 4 yıl en beğenilen mkyb
Yandex
Güya geçen sene gelecekti Türkiye'ye ayrıca firmanın kendisi Apple taklitçisidir.

Hatta CEO'su Steve Jobs ozentisidir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Telefonu havaya kaldırıp göstermiş. Evet gerçekten çok taklitçiymiş.

Ne yapsın adam, amuda kalkıp bacak arasından mı uzatsın telefonu?

Hadi giyim olayına bir şey demem ama ikinci fotoğraf gerçekten komik.
YandexGüya geçen sene gelecekti Türkiye'ye ayrıca firmanın kendisi Apple taklitçisidir.Hatta CEO'su Steve Jobs ozentisidir....
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1 Yanıt Yanıtla +14
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matmuhendisi 4 yıl
o zaman global bi site açın orjinal budur diyin ordan alalım .. Xiaomi nin eksik kalan hamleleri var .. Türkiyeye de kesin pahalı gelcek ..
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Lockheed 4 yıl
Yandex
Google Xiaomi ceo yazınca direk Xiaomi ceo steve jobs öneriyor.

180 dilde arattım öyle bir önermeye rastlamadım. Direk Lei Jun çıkıyor :D
YandexGoogleXiaomi ceoyazınca direkXiaomi ceo steve jobsöneriyor.180 dilde arattım öyle bir önermeye...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
paldov 4 yıl
apple ozentisi diyorsunuz ama adamlar zaten isletim sistemi icin, iOS tasarimindan ilham aldiklarini soylediler.
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carloska 4 yıl
esinlenme taklit vs.. her neyse sonuçta kaliteyi ucuza alıyor muyuz gerisi beni ilgilendirmez
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mostramozic 4 yıl
bence inovasyona en çok önem veren teknoloji kuruluşu bana göre xioamidir. Ciddi bir hayranıyım. Samsunga besleyip kaybettiğim saygı ve sevgiyi bugünlerde xioamiye duyuyorum. Nedeni kesinlikle ilk hedeflerinin kullanıcı odaklı olması. Biliyorum ki onlarda paranın kokusunu alınca değişecek :D
Sözün özü, kim ne derse desin attıkları adımlarla ürettikleri ürünlerle kesinlikle performans ve kaliteyi harmanlayıp kendine yılların teknoloji firmasıyım diyenlere el etek öptürtüyor. Telefonları hariç tüm aksesuarlarına hemen hemen sahibim. En basit bir aksesuar için bile ciddi bir uğraş verilmiş ve kalitesi bariz. En kısa zamanda bir telefonuna da sahip olmak için can atıyorum.
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kymelria 4 yıl
xiaomi bile taklit edilmeye başlandıysa bitmiştir.
Tavşanın suyunun suyu
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cepAnkara 4 yıl
demek ki insan kendine yapılınca anlıyormuş bazı şeyleri. xiaomi olayı da böyle oldu :)
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felixamor 4 yıl
Xiaomi gibi başka bir markadan fazlasıyla "esinlenen" bir firma için enteresan bir açıklama olmuş.
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ounomaus 4 yıl
acaba kim taklit yapıyor acaba adamlar lansmanları bile onlar gibi yapıyor özgün olmak her zaman daha iyidir taklit bir yerden sonra bayar firma rahatsız olmuş ama kendileri apple klonu bence yakında iosı tamamen klonlamak için uğraşıcakladır
leğen samsung kendine özgü sony zaten kendi stili var htc zaten farkı var lg bile kendine özel tasarım vs var ama çinli balon sadece taklit appledan nefret ederim ama kendine özel farkları var yine taklit değil
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sercandk 4 yıl
Hem yazılım hem tasarım olarak Apple'i taklit eden ya da yumuşatalim ilham alan xiaomi nin bunu demesi de ayrı bir olay tabi
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llati 4 yıl
He bunuda siz diyorsunuz.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Moskovada 25$`a 10400mAh olaninin aldim,malzeme kalitesi cok cok iyi..
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