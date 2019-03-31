İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde gündem yine çok yoğun. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin ülkemizdeki lansmanı olmak üzere Huawei P30 Pro ve Apple servislerini yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin ülkemizdeki ilk lansmanı olmak üzere Huawei P30 Pro ve Apple'ın yeni oyun ve video servislerine ilişkin gelişmeleri yorumluyorlar.
Paylaş Tweetle
"Mesut beyin dikilen saçları dökülecek" deyip atıp tutanların şimdi yüzünü merak ediyorum.
Saçlar çok iyi görünüyor.
Her ne kadar arka tepe kısmı önlere göre biraz daha seyrek görünse de, bu seyreklik bir defa da nakledilen saç miktarıyla alakalı.
Eğer ileri de ikinci ekim yaptırırsa tepe kısmı da önler gibi olur.
Tüm dünyada aynı ürünü rakiplerinden yarı fiyatına veren firma Türkiye’de %20 ucuza veriyor.
Birşeyimizde düzgün olsun.
Hiç değilse Apple'ın fiyatı 6 ay sonra çökmüyor ve özellikleri tam oturtmadan telefonlara koymuyorlar.