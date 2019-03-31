Mobilite'nin yeni bölümünde gündem yine çok yoğun. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin ülkemizdeki lansmanı olmak üzere Huawei P30 Pro ve Apple servislerini yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin ülkemizdeki ilk lansmanı olmak üzere Huawei P30 Pro ve Apple'ın yeni oyun ve video servislerine ilişkin gelişmeleri yorumluyorlar.