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Xiaomi ülkemizdeki ilk lansmanını yaptı | Mobilite

1 ay
8,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde gündem yine çok yoğun. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin ülkemizdeki lansmanı olmak üzere Huawei P30 Pro ve Apple servislerini yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Xiaomi'nin ülkemizdeki ilk lansmanı olmak üzere Huawei P30 Pro ve Apple'ın yeni oyun ve video servislerine ilişkin gelişmeleri yorumluyorlar. 

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smart1978 1 ay en beğenilen
Reseller olmasalar bari. Evofone reseller magazalari ile fiyatlari kazik. Direk Xiaomi den gelse . Aracilar olmasa daha uygun olacaktir.
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zolzauza 1 ay
Bu fiyat politikası & Evo...istemez kalsın Huawei Meizu Oppo dan biri ile yola devam ederim
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kayamtky 1 ay
Konuyla ilgisi yok ama yazmadan edemeyeceğim.
"Mesut beyin dikilen saçları dökülecek" deyip atıp tutanların şimdi yüzünü merak ediyorum.
Saçlar çok iyi görünüyor.
Her ne kadar arka tepe kısmı önlere göre biraz daha seyrek görünse de, bu seyreklik bir defa da nakledilen saç miktarıyla alakalı.
Eğer ileri de ikinci ekim yaptırırsa tepe kısmı da önler gibi olur.
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isosonsuz 1 ay
Mesut beyin saçlar süper..!!! Nazarımız değmesin
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mobileditor 1 ay
Anladığım kadarıyla şubat ayından itibaren xiaomi ve türkiyedeki saz arkadaşları fiyatları arttırma operasyonu yaparak kar paylarını istedikleri şekle soktular... 2400 tl'lere kadar inen poco f1 bir anda 3000 lere fırladı. aksi halde yeni gelen 150 dolarlık redmi note 7'yi 2000 tl fiyat koyamazlardı. resmi olarak geldiği gibi rezil olur giderler inş. Ben şahsen protesto ediyorum ve Xiaomi ürünleri almıyorum artık!!!
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teknokaptan 1 ay
Sen ilk önce redmi note 7yi 150 dolara satan yeri söyle ?
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qoqoCAN 1 ay
şayomiğ gitsin aga ülkeden. Fiyatlara pak premium marka oldu çıktı
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smart1978 1 ay en beğenilen
Reseller olmasalar bari. Evofone reseller magazalari ile fiyatlari kazik. Direk Xiaomi den gelse . Aracilar olmasa daha uygun olacaktir.
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moffaka 1 ay
Xiaomi kullanıcılarının en büyük şanssızlığı Türkiye şubesinin olması.
Tüm dünyada aynı ürünü rakiplerinden yarı fiyatına veren firma Türkiye’de %20 ucuza veriyor.
Birşeyimizde düzgün olsun.
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maximus8282 1 ay
Apple'ı eleştiriyorlar da Samsung'u Huawei'si son çıkan telefonları çok mu ucuza çıktı gördük.
Hiç değilse Apple'ın fiyatı 6 ay sonra çökmüyor ve özellikleri tam oturtmadan telefonlara koymuyorlar.
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