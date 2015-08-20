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Xiaomi ve Opera, MIUI 7 veri sıkıştırma özelliği için işbirliği yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi ve Opera, MIUI 7 veri sıkıştırma özelliği için işbirliği yapıyor

Hali hazırda mali tablolar beklendiği gibi gitmeyen ve satılma kararı masaya yatırılan Opera, özellikle verileri sıkıştırarak daha az veri trafiği oluşturan teknolojisi ile pek çok projenin fikir babası olmuştu. Opera şimdi bu özelliği MIUI 7 arayüzüne getiriyor. 

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Opera'nın yardımını alınarak MIUI 7 arayüzündeki uygulamaların hücresel veri kullanımında tasarruf yapılmasının amaçlandığı ifade edildi. 

MIUI 7 arayüzündeki MIUI Data Saver özelliği Opera'nın Opera Max veri yönetimi uygulamasını temel alıyor ve devreye sokulduğu zaman uygulamaların veri trafiğini sıkıştırarak tasarruf etmesini sağlıyor. Ayrıca Netflix ve YouTube uygulamaları da bu özellikten faydalanabiliyor. 

Yapılan ölçümlerde 10MB boyutundaki bir video Data Saver özelliği ile 3MB boyutuna kadar indirilebiliyor. Ayrıca arka planda veri trafiğine sebep olan bir uygulama varsa bu da kapatılabiliyor. Böylece kullanım süresine olumlu katkı yapılıyor. 

Dün itibariyle Xiaomi, MIUI 7 arayüzünün Çin'den sonra uluslararası lansmanını da gerçekleştirdi. MIUI 7 arayüzü Çin'deki Mi 2, Mi 2S, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi Note ve Redmi Note modellerine verilmeye başlandı. Uluslararası versiyonlara da önümüzdeki günlerden itibaren dağıtıma başlayacak.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-and-Opera-team-up-for-Data-Saver-feature-on-MIUI-7_id72859 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emre1393 4 yıl
Miui 7 çıktı ama mevcut cihazlar için bir üst Android versiyonuna yükseltme mevcut değil, sadece arayüzde yeni sürüme geçildi,
Kitkat cihazlar yine kitkat tabanlı miui7 güncellemesi aldı
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