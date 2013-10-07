Xiaomi yıl bitmeden akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor





Son dönemde yaptığı başarılı hamleleri ile Çin'in Apple'ı olarak nitelendirilen ve ülkede HTC'yi geride bırakarak 5. en iyi akıllı telefon üreticisi haline gelen Xiaomi, Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı da kadrosuna katarak teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü.





Firmanın en popüler akıllı telefon serisi bilindiği gibi Mi adını taşımaktaydı. Bir süre önce Tegra 4 yongasetini taşıyan Xiaomi Mi3 amiral gemi modelini tanıtan firma, yıl bitmeden bir akıllı saat modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi akıllı saati özellikleriyle ses getirecek bir model olacak. Sadece Xiaomi akıllı telefonları ile değil farklı üreticilerin modelleriyle de uyumlu olacak ürün tanıtıldıktan hemen sonra satışa sunulacak.





Modelde özelleştirilmiş bir MIUI kullanıcı arayüzü yer alacak. Xiaomi'nin ortaklık içerisinde olduğu Jinshan bulut depolama, Baidu çevirmiçi müzik, Sohu video portalı, Sogou yazım teknolojisi ve pek çok oyun saat üzerinde ön yüklü olarak gelecek.





Saatin donanım ve batarya ömrü konusunda ne tür özellikler sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Xiaomi piyasadaki rakipleri ile kıyasıya bir rekabete girmeye kararlı.

http://www.gizmochina.com/2013/10/06/xiaomi-smartwatch-is-ready-to-hit-the-market-soon/