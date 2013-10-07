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Xiaomi yıl bitmeden akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yıl bitmeden akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Son dönemde yaptığı başarılı hamleleri ile Çin'in Apple'ı olarak nitelendirilen ve ülkede HTC'yi geride bırakarak 5. en iyi akıllı telefon üreticisi haline gelen Xiaomi, Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı da kadrosuna katarak teknoloji gündemine bomba gibi düşmüştü.

Firmanın en popüler akıllı telefon serisi bilindiği gibi Mi adını taşımaktaydı. Bir süre önce Tegra 4 yongasetini taşıyan Xiaomi Mi3 amiral gemi modelini tanıtan firma, yıl bitmeden bir akıllı saat modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi akıllı saati özellikleriyle ses getirecek bir model olacak. Sadece Xiaomi akıllı telefonları ile değil farklı üreticilerin modelleriyle de uyumlu olacak ürün tanıtıldıktan hemen sonra satışa sunulacak.

Modelde özelleştirilmiş bir MIUI kullanıcı arayüzü yer alacak. Xiaomi'nin ortaklık içerisinde olduğu Jinshan bulut depolama, Baidu çevirmiçi müzik, Sohu video portalı, Sogou yazım teknolojisi ve pek çok oyun saat üzerinde ön yüklü olarak gelecek.

Saatin donanım ve batarya ömrü konusunda ne tür özellikler sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Xiaomi piyasadaki rakipleri ile kıyasıya bir rekabete girmeye kararlı. 

http://www.gizmochina.com/2013/10/06/xiaomi-smartwatch-is-ready-to-hit-the-market-soon/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
IhtiyarDelikanli
XIAOMI M3 geçen hafta kullanmaya başladım donanım olarak harika yazılım kısmında biraz eksiklikler olsada 800TL nin karşılığını fazlasıyla veriyor

m3 800 liramı bizde sacma sapan telefonlara servet ödemeye devam edelim
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Golden Gate 5 yıl
Bundan akıllı saatmi var


- 7 sene pili gider

- su geçirmez , taşa fırlat taş kırılır

- çamura at , çamur isyan eder

- alarmı 1 saniye şaşmaz , saati hiç yanlış göstermez

- Zencilerin ve askerlerin 1 numaralı favorisidir . Zenciler satar, askerler alır

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Daha ne olsun
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Emre Kocakaya 5 yıl
Gecen yaz cin`e gittim is icabi,abartisiz herkesin elinde iphone veya ou taklit eden firmalarin telefonleri vardi,bu Xiaomi`de en populerlerinden bir cinde,gerek tasarim gereksede yazilim arayuzu olarak Apple urunlerine cok benziyorlar..
hatta apple adinda kiyafet markalari bile turemis :)
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diplomalıamele 5 yıl
eren15935
Yav arkadas sanki millet akin akin saat aliyorda firmalar habire saat yapiyor piyasaya. Nedir bu saat meraki anlamiyorum. Kimse ben alirim kullanirim demiyorki? Kaldiki zaten bilmek kac tl kucucuk bi saat. Hadi satislar on numara olur. Devrim yaparlar o zaman sende yap. Sacmaliktan ote degil. Yersen deyip uretiyorlar.

her yeni çıkan teknoloji için bu böyledir.. nasıl ki şimdi herkesin elinde akıllı telefon varsa bundan bir kaç sene sonra herkesin kolunda bir akıllı saat olacak
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
XIAOMI M3 geçen hafta kullanmaya başladım donanım olarak harika yazılım kısmında biraz eksiklikler olsada 800TL nin karşılığını fazlasıyla veriyor
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savinelli 5 yıl
nasılsa bu markanın hiçbir ürünü ülkemize gelmiyor..
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mehmedaltair 5 yıl
Bir de oyun yükleyeceklermiş
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umutaltdag 5 yıl
General Mobile bu firmanın Ürünlerini discovery gibi getirse de kullansak
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selcuk20 5 yıl
Bu sene Çin firmalarının parlama yılı oldu. Gelecek birkaç sene içinde Çin dünyanın süper gücü olacak gibi görünüyor.
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kemaloztin 5 yıl selcuk20
selcuk20
Bu sene Çin firmalarının parlama yılı oldu. Gelecek birkaç sene içinde Çin dünyanın süper gücü olacak gibi görünüyor.

+1
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kucukyenici 5 yıl
Akıllı saat için henüz erken. En iyisi 1 Haftayı geçmeyen pil ömrü ile kim bu saatlerden kullanır? (Gösteriş meraklıları hariç).
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Pi 5 yıl
Yav arkadas sanki millet akin akin saat aliyorda firmalar habire saat yapiyor piyasaya. Nedir bu saat meraki anlamiyorum. Kimse ben alirim kullanirim demiyorki? Kaldiki zaten bilmek kac tl kucucuk bi saat. Hadi satislar on numara olur. Devrim yaparlar o zaman sende yap. Sacmaliktan ote degil. Yersen deyip uretiyorlar.
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