Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi’den 20.000mAh kapasiteli harici şarj cihazı

Xiaomi 20000mAh kapasiteye sahip yepyeni bir harici şarj cihazını duyurdu. iPhone 6’yı tam 7 kez şarj edebilen ürün, heyecan verici ekstra yeteneklere de sahip. İşte Xioami 20000mAh Mi Power Bank:
3 yıl
16,8b
1
42
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi’den 20.000mAh kapasiteli harici şarj cihazı
Harici şarj üniteleri artık mobil cihazların olmazsa olmazları arasında yer almaya başladı. Bu noktada en başarılı çözümleri sunan üreticilerin başında gelen Xiaomi, Mi Power Bank adını verdiği farklı kapasite seçeneklerine sahip harici şarj cihazları ile önemli satış rakamları yakalamayı başarıyor.

Çinli üretici şimdi yepyeni bir ürün ile karşımızda. 20.000mAh kapasiteye sahip olan yeni model, Xiaomi Mi 4’ü 4,5 kez, iPhone 6’yı 7 kez, iPad Air’ı 2 kez, MacBook’u ise 1,2 kez şarj edebiliyor. MacBook ifadesini özellikle belirttik zira bu ürün uyumlu bağlantı aparatı ile bilgisayarları da şarj edebiliyor.

Çift USB portu bulunan şarj cihazı, Qualcomm’un Quick Charge 2.0 teknolojisi ile desteklenmiş. Bu sayede destekli cihazları son derece hızlı bir şekilde bu ürün ile şarj edebiliyorsunuz. Maksimum 5.1V güçte 3600mAh akım verebilen modelde LG’den ve Panasonic’ten temin edilen piller kullanılmış. Gücün yönetimi noktasında ise görev yine önceki modellerde olduğu gibi Texas Instruments’ın yongalarına emanet edilmiş. USB Type- C desteği bulunmayan powerbank, micro USB yuvası üzerinden şarj edilebiliyor.
 
Xiaomi’den 20.000mAh kapasiteli harici şarj cihazı

Bu kez önceki modellerin aksine alüminyum yerine plastik bir materyal kullanan Xiaomi, bu sayede cihazın daha hafif olmasın sağlamış. Haliyle de daha önce 10000mAh kapasiteli olarak üretilen iki tane Mi Power Bank’in ağırlığından daha hafif bir ürün ortaya çıkmış. 20.000mAh kapasiteli bu model 338g ağırlığında. Cihaz tam dolu şarjının en az 12700mAh'lik dilimini şarj edeceği cihaza aktarabiliyormuş. Kalan kısım ise dirençten kaynaklı kayıp enerji, LED ve yongaların tüketimi olarak ifade edilebilir.
Çin’in 11 Kasım’da başlayacak Singles Day etkinliği kapsamında satışına başlanacak olan ürün, 149 Çin Yuan’ından online satış kanallarında olacak. Bu da yaklaşık 23,50 Dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Ücretsiz kargo avantajını da düşününce yaklaşık 65-70 TL gibi bir fiyata yanınızda taşıyabileceğiniz yüksek kapasiteli bir şarj ünitesine sahip olabiliyorsunuz.

http://en.miui.com/thread-181767-1-1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yasaksevdam10 2 yıl
Merhaba dh, ben bu ürünü yeni aldım ancak üzerindeki düğme ne işe yarıyor kaç defa bassamda bir tepki vermiyor devamlı üzerindeki ışık yanıyor. Birde İçinden şarj adaptörü çıkmadı bu normalmidir.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem_hakan 2 yıl
Ben de 1.5 sene önce almıştım Xiomi 10.400 ma/h lik. 3 ay sonra 2 amper değil 900 ma ile doldurmaya başlamıştı.
Cihaz orjinaldi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2 yıl
Bundan aldım içerisindeki şarj ile hızlı doldurdu ancak ikinci kullanımda yavaş doldurmaya başladı. 2A çıkış vermesi gerekirken 1500 mA civarında şarj ediyor bunun nedeni nedir ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soBiit 3 yıl
İlk çıktığında banggod'dan aldım, şuan telefonumda takılı çok da memnunum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IMPEDIMENTA 3 yıl
AliExpress te huawenin var 20.000 mah lık onu alın daha iyi. 12.700 mah ı kullandırıyorsa ne anladım o işten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrerim 3 yıl
Resmi sitelerinde yok, hiç bir yerde yok satışı. varmı bilgisi olan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mode03 3 yıl
Bu ürünün orjinalini nereden satin alabilirim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mode03 3 yıl
Bu ürünün orjinalini nereden satin alabilirim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zanile 3 yıl
20000mah diye çıkmanın ne anlamı var o zaman?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
bu kesin yok satar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16766 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi power bank ve
4 etiket daha powerbank Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Galax GTX 980Ti HOF inceleme videosu 3 yıl Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim