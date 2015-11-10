Xiaomi’den 20.000mAh kapasiteli harici şarj cihazı

Harici şarj üniteleri artık mobil cihazların olmazsa olmazları arasında yer almaya başladı. Bu noktada en başarılı çözümleri sunan üreticilerin başında gelen Xiaomi, Mi Power Bank adını verdiği farklı kapasite seçeneklerine sahip harici şarj cihazları ile önemli satış rakamları yakalamayı başarıyor.

Çift USB portu bulunan şarj cihazı, Qualcomm’un Quick Charge 2.0 teknolojisi ile desteklenmiş. Bu sayede destekli cihazları son derece hızlı bir şekilde bu ürün ile şarj edebiliyorsunuz. Maksimum 5.1V güçte 3600mAh akım verebilen modelde LG’den ve Panasonic’ten temin edilen piller kullanılmış. Gücün yönetimi noktasında ise görev yine önceki modellerde olduğu gibi Texas Instruments’ın yongalarına emanet edilmiş. USB Type- C desteği bulunmayan powerbank, micro USB yuvası üzerinden şarj edilebiliyor.

Çin’in 11 Kasım’da başlayacak Singles Day etkinliği kapsamında satışına başlanacak olan ürün, 149 Çin Yuan’ından online satış kanallarında olacak. Bu da yaklaşık 23,50 Dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Ücretsiz kargo avantajını da düşününce yaklaşık 65-70 TL gibi bir fiyata yanınızda taşıyabileceğiniz yüksek kapasiteli bir şarj ünitesine sahip olabiliyorsunuz.

http://en.miui.com/thread-181767-1-1.html

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Çinli üretici şimdi yepyeni bir ürün ile karşımızda. 20.000mAh kapasiteye sahip olan yeni model, Xiaomi Mi 4’ü 4,5 kez, iPhone 6’yı 7 kez, iPad Air’ı 2 kez, MacBook’u ise 1,2 kez şarj edebiliyor. MacBook ifadesini özellikle belirttik zira bu ürün uyumlu bağlantı aparatı ile bilgisayarları da şarj edebiliyor.Bu kez önceki modellerin aksine alüminyum yerine plastik bir materyal kullanan Xiaomi, bu sayede cihazın daha hafif olmasın sağlamış. Haliyle de daha önce 10000mAh kapasiteli olarak üretilen iki tane Mi Power Bank’in ağırlığından daha hafif bir ürün ortaya çıkmış. 20.000mAh kapasiteli bu model 338g ağırlığında. Cihaz tam dolu şarjının en az 12700mAh'lik dilimini şarj edeceği cihaza aktarabiliyormuş. Kalan kısım ise dirençten kaynaklı kayıp enerji, LED ve yongaların tüketimi olarak ifade edilebilir.