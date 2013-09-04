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Xiaomi'nin 163 $'lik Mi-Pad tableti 5 Eylül'de geliyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Xiaomi'nin 163 $'lik Mi-Pad tableti 5 Eylül'de geliyor
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Çin’in son dönemde isminden sıkça bahsettiren üreticisi Xiaomi, şimdi de karşımıza yeni tabletiyle çıkmaya hazırlanıyor.Çin’de yayın yapan Economic Daily News’in edindiği bilgilere göre firmanın 5 Eylül’de düzenleyeceği lansmanda Mi-Pad ismini verdiği 7 inçlik tableti, , 999 Yuanlık (163 $) satış etiketiyle görücüye çıkacak.

Yakın zamanda Google’ın Android Ürün Yönetimi’nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yürüten Hugo Barra’yı transfer ederek geleceğe dair yönetim kadrosunu güçlendiren Xiaomi’nin tanıtacağı yeni tableti, firmanın yeni stratejisinin ilk ürünü olacak. Gelen bilgilere göre Xiaomi, yeni stratejisinde Hugo Barra öncülüğünde MiUI arayüzüne güçlendirerek, dikkat çekici / rakiplerinden ayrılan tabletlerin geliştirilmesine özel çaba sarfedecek.

EDN, Xiaomi’nin Mi-Pad için donanım tarafında MediaTek ile işbirliği yaptığını belirtirken; tabletin üretimin ise Foxconn tarafından gerçekleştirildiğini ve ilk parti üretimin Temmuz-Ağustos döneminde tamamlandığını ifade etti.


http://www.digitimes.com/news/a20130903PB203.html Yorum Yaz
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pastadanadam 5 yıl en beğenilen
catborise

yahu şu haberlerin haber degeri nedir cok merak ediyorum. sittin sene memleketimize gelmeyecek istesen alamayacagın, alsan bile kacak alabilecegin aletler. büyük cogunlugun resmini bile göremeyecegi ürünlerin haberleri niye ilgilendirmek zorundaki? müthis bisey mi yapmis, yok!teknolojik bir gelisme mi var ilk defa ortaya cikan? yok!Xiaomi, muiui, oppo vb markalar piyasada tonlarca cin markasından farkli olmadiklari halde sırf fiyati biraz uygun diye haber degeri olan seyler mi yapmis oluyorlar, iy o zaman gophone yi de haber yap ne idügü belirsiz ve hergün yeni bir kopya ile gelen diger cin markalarini da haber yap. onu da yapmiyoruz eee bunların artisi ne, bize katkisi ne, size katkisi ne.yani elestirmekten cok merak ettigimden yaziyorum.


Bende bu firmalar ne yapmış öğrenmek istiyorum.Telefon,teknoloji dünyasına ne katmışlar görmek istiyorum.
Haber olabilmesi için TR'de satılmaları mı gerekiyor? Kimse sana zorla gir oku demedi.Haber sitesi burası, teknoloji satın alma rehberi değil.
catboriseyahu şu haberlerin haber degeri nedir cok merak ediyorum. sittin sene memleketimize gelmeyecek istesen alamayacagın, alsan bile...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizede uğra be xiaomi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
miui zaten cok gelişmiş bi arayüz yalnız çok şarj ve performanstan yiyo bunu düzeltip yeni özellikler eklerlerse tadından yenmez
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catborise 5 yıl
pastadanadam
Bende bu firmalar ne yapmış öğrenmek istiyorum.Telefon,teknoloji dünyasına ne katmışlar görmek istiyorum. Haber olabilmesi için TRde satılmaları mı gerekiyor? Kimse sana zorla gir oku demedi.Haber sitesi burası, teknoloji satın alma rehberi değil.

Ne yazdıgımı okusaydin, okudugunu anlasaydin böyle bir mesaj yazmazdin. Tr de satılan 10larca muadili varken evet gerekiyor.
Bizde senin istediginden farkli bisey istemiyoruz. Ama söyledigim gibi diger seylerden tek farkı fiyatinin düsük olması haricinde hic bir haber degeri tasimayan seylerin haber olmasi...
Bu habere ayrılacak çeviri vb. zaman emek yerine çok daha önemli ve herkesi etkileyebilecek haberler var. kalitenin artması için eleştiri de şarttır.
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pastadanadam 5 yıl catborise
catborise

pastadanadam
Bende bu firmalar ne yapmış öğrenmek istiyorum.Telefon,teknoloji dünyasına ne katmışlar görmek istiyorum. Haber olabilmesi için TRde satılmaları mı gerekiyor? Kimse sana zorla gir oku demedi.Haber sitesi burası, teknoloji satın alma rehberi değil.


Ne yazdıgımı okusaydin, okudugunu anlasaydin böyle bir mesaj yazmazdin. Tr de satılan 10larca muadili varken evet gerekiyor.
Bizde senin istediginden farkli bisey istemiyoruz. Ama söyledigim gibi diger seylerden tek farkı fiyatinin düsük olması haricinde hic bir haber degeri tasimayan seylerin haber olmasi...

Bu habere ayrılacak çeviri vb. zaman emek yerine çok daha önemli ve herkesi etkileyebilecek haberler var. kalitenin artması için eleştiri de şarttır.





Tabi ki eleştirme birşey diyemez kimse.Demek istediğim, ben Xiaomi'nin ne yaptığını öğrenmek istiyorum.Kendi telefonumda da MİUİ kullanıyorum. Xiaomi'nin telefonları güzeldir sadece ucuz diye burada değil.Bildiğim kadarıylada ilk tableti olacak.Apple'ın telefonun kapağı göründü, sim girişi göründü, ekranı göründü gibi haberler ne kadar değerli ise buda o kadar değerlidir.

Ayrıca, ne sen kimseden daha zekisin, nede kimse senden daha zeki. Gerizekalı değilim anladım ne demek istediğini.
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Meakka 5 yıl
catborise
yahu şu haberlerin haber degeri nedir cok merak ediyorum. sittin sene memleketimize gelmeyecek istesen alamayacagın, alsan bile kacak alabilecegin aletler. büyük cogunlugun resmini bile göremeyecegi ürünlerin haberleri niye ilgilendirmek zorundaki? müthis bisey mi yapmis, yok!teknolojik bir gelisme mi var ilk defa ortaya cikan? yok!Xiaomi, muiui, oppo vb markalar piyasada tonlarca cin markasından farkli olmadiklari halde sırf fiyati biraz uygun diye haber degeri olan seyler mi yapmis oluyorlar, iy o zaman gophone yi de haber yap ne idügü belirsiz ve hergün yeni bir kopya ile gelen diger cin markalarini da haber yap. onu da yapmiyoruz eee bunların artisi ne, bize katkisi ne, size katkisi ne.yani elestirmekten cok merak ettigimden yaziyorum.

Bazı haberlerin biraz "adı haber olsun, site dolsun" mantığıyla yapıldığının site yönetimi de farkında. Ben de çok memnun değilim ama işin açıkçası DH ana sayfa bir çoğumuzun facebook anasayfasından daha hareketli olması gibi bir gerçek var :D Burda sıkılmıyorum en azından.
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kpln04 5 yıl
miui tablet dehşet olur
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