Xiaomi'nin 163 $'lik Mi-Pad tableti 5 Eylül'de geliyor

Çin’in son dönemde isminden sıkça bahsettiren üreticisi Xiaomi, şimdi de karşımıza yeni tabletiyle çıkmaya hazırlanıyor.Çin’de yayın yapan Economic Daily News’in edindiği bilgilere göre firmanın 5 Eylül’de düzenleyeceği lansmanda Mi-Pad ismini verdiği 7 inçlik tableti, , 999 Yuanlık (163 $) satış etiketiyle görücüye çıkacak.

Yakın zamanda Google’ın Android Ürün Yönetimi’nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yürüten Hugo Barra’yı transfer ederek geleceğe dair yönetim kadrosunu güçlendiren Xiaomi’nin tanıtacağı yeni tableti, firmanın yeni stratejisinin ilk ürünü olacak. Gelen bilgilere göre Xiaomi, yeni stratejisinde Hugo Barra öncülüğünde MiUI arayüzüne güçlendirerek, dikkat çekici / rakiplerinden ayrılan tabletlerin geliştirilmesine özel çaba sarfedecek.

EDN, Xiaomi’nin Mi-Pad için donanım tarafında MediaTek ile işbirliği yaptığını belirtirken; tabletin üretimin ise Foxconn tarafından gerçekleştirildiğini ve ilk parti üretimin Temmuz-Ağustos döneminde tamamlandığını ifade etti.

http://www.digitimes.com/news/a20130903PB203.html