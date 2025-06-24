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    Xiaomi, Pekin'de elektrikli araç üretimi için yeni arazi satın aldı

    İlk fabrikasını 2023 yılında faaliyete geçiren ve bu yıl seri üretime başlayacak ikinci fabrika ile yıllık üretim kapasitesini 300 bin adede çıkaracak olan Xiaomi, üçüncü fabrika için düğmeye bastı.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Pekin’in Yizhuang bölgesinde elektrikli araç üretimi için kullanılacak yeni bir arazi satın aldı. 19 Haziran’da gerçekleştirilen satın alma işlemi kapsamında şirket, 485 bin metrekarelik arazi için 635 milyon yuan (yaklaşık 88,39 milyon dolar) ödedi.

    Elektrikli araç üretimi için kullanılacak

    Xiaomi, elektrikli araç üretimi için yeni arazi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi tarafından yapılan duyuruya göre yeni arazi, Xiaomi’nin elektrikli araç fabrikasının birinci ve ikinci fazlarına komşu konumda yer alıyor. Söz konusu alan, elektrikli araç üretimi için üçüncü fabrika olarak değerlendirilecek.

    Xiaomi, otomotiv sektörüne resmi olarak 30 Mart 2021 tarihinde giriş yaptığını açıklamıştı. Kasım 2021'de şirket, Pekin Yizhuang yetkilileriyle yıllık 300.000 araç üretim kapasiteli bir fabrika inşası için anlaşma imzalamıştı. Bu fabrikanın iki fazda tamamlanması planlandı ve her faz yılda 150.000 araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

    Fabrikanın ilk fazı 2023 yılında tamamlanarak faaliyete geçti. İkinci fazın ise geçtiğimiz yıl inşasına başlanmıştı. 20 Mayıs tarihli bir habere göre, şantiyede çalışan işçiler ikinci fazın inşaatının son aşamaya geldiğini ve haziran ortasında tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Söz konusu fabrikada seri üretimin temmuz veya ağustos aylarında başlaması planlanıyor.

    Xiaomi, elektrikli araç üretimi için yeni arazi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 28 Mart 2024’te ilk elektrikli sedan modeli olan SU7’yi piyasaya sürdü. Model, Tesla Model 3’e doğrudan rakip olarak konumlandırıldı. 27 Şubat’ta ise SU7 temelli SU7 Ultra tanıtıldı. SU7 Ultra, maksimum 1.548 beygir gücüne kadar çıkabilen performansıyla dikkat çekiyor.

    SU7 modelinden dikkat çeken başarı

    Geç giriş yapmasına rağmen Xiaomi, Çin elektrikli araç pazarında önemli bir başarı elde etti. Şirketin SU7 modeli için sipariş veren müşteriler hala 51 haftaya kadar uzayan teslimat süreleriyle karşı karşıya kalıyor. Sadece Mayıs ayında SU7 serisi 28.000 adedin üzerinde teslimat gerçekleştirdi ve böylece arka arkaya sekizinci ayda da aylık 20.000 adedin üzerinde teslimat yapılmış oldu.

    Xiaomi için sedan segmentindeki SU7 önemli olsa da Çinli tüketicilerin geniş iç mekâna sahip SUV modelleri tercih etmesi nedeniyle YU7 daha kritik bir rol oynayabilir. Lei Jun, 16 Haziran’da Weibo’da yaptığı paylaşımda, YU7 modelinin daha önce Temmuz olarak açıklanan lansman tarihinden önce, Haziran ayı sonunda tanıtılacağını açıkladı.

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