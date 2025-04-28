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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Xiaomi tarafından desteklenen Çinli girişim China Car Custom, 2022 yılında tanıttığı elektrikli spor otomobilini nihayet satışa sundu. İlk etapta ismi SC01 olarak bilinen ancak JMEV 01 olarak piyasaya sürülen modelin başlangıç fiyatı 31.530 dolar.

JMEV 01; 4106 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1170 mm yüksekliğe ve 2503 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, toplam 320 kW maksimum güç ve 560 Nm maksimum tork üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayan SC01'in son hızı da 200 km/s.

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Elektrikli model, CALB tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılmış. 60 kWsa kapasiteye sahip batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Koltukların arkasında yer alan batarya, 36 dakikada %30'dan %80 doluma ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör JMEV 01'in en önemli özelliklerinen biri tüp-boru şasi üzerine inşa edilmiş olması. Bu sayede 1365 kg kuru ağırlığa sahip olan model, oldukça düşük bir ağırlık merkezine sahip. Yarış tipi amortisörler, Önde altı, arkada dört pistonlı kaliperler ve 360 mm fren diskleri de elektrikli spor otomobilin dikkat çeken detayları arasında.

MG Cyberster, Çin'de JMEV 01'in en yakın rakiplerinden biri olacak. Cyberster'ın başlangıç fiyatı 44 bin dolar civarında.

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Xiaomi destekli girişim, elektrikli spor otomobilini satışa sundu