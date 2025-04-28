Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi destekli girişim, elektrikli spor otomobilini satışa sundu

    İlk kez 2022 yılında tanıtılan iki kapılı elektrikli spor otomobil JMEV 01, 320 kW maksimum güç sunan iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor.

    Xiaomi destekli girişim, elektrikli spor otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Xiaomi tarafından desteklenen Çinli girişim China Car Custom, 2022 yılında tanıttığı elektrikli spor otomobilini nihayet satışa sundu. İlk etapta ismi SC01 olarak bilinen ancak JMEV 01 olarak piyasaya sürülen modelin başlangıç fiyatı 31.530 dolar.

    JMEV 01; 4106 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1170 mm yüksekliğe ve 2503 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, toplam 320 kW maksimum güç ve 560 Nm maksimum tork üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayan SC01'in son hızı da 200 km/s.

    Elektrikli model, CALB tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılmış. 60 kWsa kapasiteye sahip batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Koltukların arkasında yer alan batarya, 36 dakikada %30'dan %80 doluma ulaşabiliyor.

    Xiaomi destekli girişim, elektrikli spor otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    JMEV 01'in en önemli özelliklerinen biri tüp-boru şasi üzerine inşa edilmiş olması. Bu sayede 1365 kg kuru ağırlığa sahip olan model, oldukça düşük bir ağırlık merkezine sahip. Yarış tipi amortisörler, Önde altı, arkada dört pistonlı kaliperler ve 360 mm fren diskleri de elektrikli spor otomobilin dikkat çeken detayları arasında.

    MG Cyberster, Çin'de JMEV 01'in en yakın rakiplerinden biri olacak. Cyberster'ın başlangıç fiyatı 44 bin dolar civarında. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone hepsiburada premium boşa okunan bölümler en iyi boya markası uyku açan kahve vakıfbank 3 ay ertelemeli kredi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12S
    Xiaomi Redmi Note 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum