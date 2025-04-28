Xiaomi destekli girişim, elektrikli spor otomobilini satışa sundu

JMEV 01; 4106 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1170 mm yüksekliğe ve 2503 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, toplam 320 kW maksimum güç ve 560 Nm maksimum tork üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayan SC01'in son hızı da 200 km/s.
Elektrikli model, CALB tarafından üretilen NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya ile donatılmış. 60 kWsa kapasiteye sahip batarya, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Koltukların arkasında yer alan batarya, 36 dakikada %30'dan %80 doluma ulaşabiliyor.
MG Cyberster, Çin'de JMEV 01'in en yakın rakiplerinden biri olacak. Cyberster'ın başlangıç fiyatı 44 bin dolar civarında.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.