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    Çin, elektrikli araçlardaki fiyat savaşını durdurmak istiyor

    Çin'de elektrikli araç fiyat savaşı şiddetlenirken, ülkenin üst düzey liderleri, halk arasında “neijuan” veya geriye dönüş olarak bilinen aşırı rekabeti durdurma çağrısı yapıyor.

    Çin, elektrikli araçlardaki fiyat savaşını durdurmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç (EV) pazarında dünyanın en büyük üretim üssü haline gelen Çin’de, fiyat savaşları kontrolden çıkmış durumda. Ülkede "neijuan" yani “involution” olarak adlandırılan aşırı rekabet ortamı, artık sadece sektörel değil, siyasi düzeyde de tartışma konusu haline geldi. Çin Başbakanı Li Qiang’ın mart ayında yayımlanan yıllık çalışma raporunda doğrudan bu terime yer vermesi, rekabetin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

    Ancak Pekin yönetiminin "düzenlemeye" yönelik çağrıları, sektör oyuncuları ve analistler tarafından fazla iyimser bulunuyor. Zira halihazırda pazarda başlatılan agresif indirimler, rekabetin azalmayacağını, aksine daha da sertleşeceğini gösteriyor.

    BYD’nin indirimi fitili ateşledi

    Çin Otomotiv Üreticileri Birliği (CAAM), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bir üreticinin önemli fiyat indirimleriyle yeni bir panik dalgasını tetiklediğini belirterek ismini vermese de dikkatleri BYD’ye çevirdi. Şirket, 23 Mayıs’ta bazı modellerinde yüzde 30’u aşan indirimlerle yeni bir fiyat turunu başlatmıştı.

    Devlet bağlantılı dernek, bu tarz düzensiz fiyat savaşlarının “acımasız rekabeti” körüklediğini, kar marjlarını daralttığını ve tüketici güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı da, adil rekabetin destekleneceğini ve yıkıcı fiyatlama stratejilerine karşı daha sıkı denetim uygulanacağını açıkladı.

    İkinci elde sıfır kilometre araçlar

    Çin, elektrikli araçlardaki fiyat savaşını durdurmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Pazardaki dengesizlik yalnızca indirimlerle sınırlı değil. Great Wall Motor’un Başkanı Wei Jianjun’un açıklamalarına göre, bazı ikinci el araç platformlarında sıfır kilometre otomobiller satışa sunuluyor. Bu araçlar, üretici tarafından “satıldı” olarak kaydedilip hemen ikinci el piyasasına yönlendiriliyor. Wei, bu uygulamanın satış rakamlarını yapay şekilde şişirdiğini ve sektörde büyük bir karmaşaya yol açtığını belirtti.

    Çin’in önde gelen EV girişimlerinden Xpeng’in CEO’su He Xiaopeng ise bu yaşananların sadece bir “aperatif” olduğunu söylüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde rekabetin çok daha şiddetli olacağını öngören CEO, fiyat indiriminden ziyade teknolojik üstünlükle rekabet etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    Akıllı telefon devi Xiaomi de geçen yıl girdiği EV pazarında agresif bir strateji izliyor. İlk aracı SU7 sedan, Tesla Model 3’ten daha düşük fiyata satışa sunuldu. Şirket, yaz aylarında tanıtacağı YU7 SUV modeliyle Tesla Model Y’ye rakip olmayı hedefliyor. Xiaomi, yılın ikinci yarısında otomobil biriminin kâra geçmesini bekliyor. Öte yandan çoğu Çinli elektrikli otomobil girişimi zarar etmeye devam ediyor. Örneğin Xpeng, ilk çeyrekte 90 milyon dolar, Nio ise 949,6 milyon dolar zarar yazdı.

    Fiyatlar düşüyor, belirsizlik artıyor

    Nomura’nın verilerine göre, Çin’de ortalama otomobil satış fiyatı son iki yılda yüzde 19 düşerek yaklaşık 165 bin yuan’a (yaklaşık 22.900 dolar) geriledi. Aynı şekilde Çin’den Almanya’ya ihraç edilen araçların ortalama satış fiyatı 2023’te 30 bin dolar iken bu yıl 21 bin dolara kadar düştü.

    Ancak rekabetin bu şekilde sürmesinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken sektör uzmanları, kârlılığı düşüren bu yarışın bir “dip noktaya” ulaşmadan sona ermeyeceği görüşünde. Çin’in küresel EV ihracatında artan payı, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki üreticiler açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Y
    YouRæk 2 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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