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    Anlık Bildirim

    Çin tablet pazarında Huawei liderliğini sürdürdü, Xiaomi büyük çıkış yaşadı

    Çin tablet pazarında hem yıl bazında hem de çeyrek bazda büyüme yakalayan Huawei, ilgi gören modelleri sayesinde liderliği sürdürmeyi başardı. Apple ise ikinci oldu.
    Huawei Tam Boyutta Gör
    ABD’nin ambargolarla pazardan silmeye çalıştığı Huawei, inadına ayakta kalmayı başardı ve özellikle Çin’de Apple gibi zor bir rakibi geride bırakarak liderliğe oturmayı başardı. Tablet pazarında da Huawei’nin bileği bükülmüyor. 

    Huawei evinde yenilmiyor

    Çin tablet pazarına yönelik yapılan araştırmada, 2024 yılında 29.85 milyon adet tablet satıldığı ve yıl bazında yüzde 4.3 artış yaşandığı belirtiliyor. Son çeyrekte biraz durgunluk yaşansa da yıl genelinde yüzler güldü. 

    Huawei hem yıl genelinde hem de son çeyrekte pazarda liderliğini sürdürdü. Huawei MatePad 11.5 2024 ve MatePad Pro 13.2 gibi modeller liderliği perçinleyen ürünler oldu. Huawei ayrıca kurumsal pazar da lider olmayı başardı. 

    Apple geçen yılı ülkede ikinci kapatırken düşüşünü sürdürdü ancak düşüş biraz daha sınırlı kaldı. iPad Mini ve iPad Air firmanın kritik satış başarıları oldu. Xiaomi ise dördüncü çeyrekte yüzde 41 artış yaşayarak üçüncü sıradaki yerini korudu. 

    Analizler yapay zekâ özellik paketi gibi cazibe noktalarıyla tablet pazarında yükselişin 2025 yılında da süreceğini ancak market oynaklıkları nedeniyle firmaların esnek stratejiler benimsemesi gerektiğini gösteriyor. 
     

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    ioz 17 saat önce

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