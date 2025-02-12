Çin tablet pazarında Huawei liderliğini sürdürdü, Xiaomi büyük çıkış yaşadı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD’nin ambargolarla pazardan silmeye çalıştığı Huawei, inadına ayakta kalmayı başardı ve özellikle Çin’de Apple gibi zor bir rakibi geride bırakarak liderliğe oturmayı başardı. Tablet pazarında da Huawei’nin bileği bükülmüyor.

Huawei evinde yenilmiyor

Çin tablet pazarına yönelik yapılan araştırmada, 2024 yılında 29.85 milyon adet tablet satıldığı ve yıl bazında yüzde 4.3 artış yaşandığı belirtiliyor. Son çeyrekte biraz durgunluk yaşansa da yıl genelinde yüzler güldü.

Huawei FreeArc tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Huawei hem yıl genelinde hem de son çeyrekte pazarda liderliğini sürdürdü. Huawei MatePad 11.5 2024 ve MatePad Pro 13.2 gibi modeller liderliği perçinleyen ürünler oldu. Huawei ayrıca kurumsal pazar da lider olmayı başardı.

Apple geçen yılı ülkede ikinci kapatırken düşüşünü sürdürdü ancak düşüş biraz daha sınırlı kaldı. iPad Mini ve iPad Air firmanın kritik satış başarıları oldu. Xiaomi ise dördüncü çeyrekte yüzde 41 artış yaşayarak üçüncü sıradaki yerini korudu.

Analizler yapay zekâ özellik paketi gibi cazibe noktalarıyla tablet pazarında yükselişin 2025 yılında da süreceğini ancak market oynaklıkları nedeniyle firmaların esnek stratejiler benimsemesi gerektiğini gösteriyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.