Xiaomi'nin Mi Mix 2S uyumlu kablosuz şarj cihazı 15 dolara satılacak

Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi için oldukça hareketli geçiyor diyebiliriz. Şirket yeni amiral gemisi Xiaomi Mi Mix 2S modelini Çin'in Şanghay kentinde yapılan basın etkinliği ile tüm dünyaya tanıttı. iPhone X'ten daha iyi özelliklere sahip olduğu iddia edilen Mi Mix 2S, kablosuz şarj cihazının fiyatı ile de oldukça şaşırttı.

Kablosuz şarj standı Çin'in dışında satılacak mı?

Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 2S modeli kablosuz şarj özelliğine sahip ve şirket cihazın Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazını 15 dolara satacağını açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre Qi kablosuz şarj cihazı Mi Mix 2S modelini 7.5 W güçle 3 saatte tam olarak şarj edebiliyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Quick Charge 3.0 desteği ile geliyor ve bu nedenle gün ortasında daha hızlı bir şarj deneyimi yaşamak istiyorsanız klasik hızlı şarj adaptörü kullanmanız kaçınılmaz olacaktır. Fiyatı ile dikkat çeken kablosuz şarj aletinin Çin'in dışında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/27/17167480/xiaomi-mi-mix-2s-charging-mat-wireless