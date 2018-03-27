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Xiaomi'nin Mi Mix 2S uyumlu kablosuz şarj cihazı 15 dolara satılacak

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, bugün tanıttığı Mi Mix 2S modelinin Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazını 15 dolara satacağını açıkladı. Konunun detayları haberimizde.
1 yıl
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8
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi için oldukça hareketli geçiyor diyebiliriz. Şirket yeni amiral gemisi Xiaomi Mi Mix 2S modelini Çin'in Şanghay kentinde yapılan basın etkinliği ile tüm dünyaya tanıttı. iPhone X'ten daha iyi özelliklere sahip olduğu iddia edilen Mi Mix 2S, kablosuz şarj cihazının fiyatı ile de oldukça şaşırttı.

Kablosuz şarj standı Çin'in dışında satılacak mı?

Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 2S modeli kablosuz şarj özelliğine sahip ve şirket cihazın Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazını 15 dolara satacağını açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre Qi kablosuz şarj cihazı Mi Mix 2S modelini 7.5 W güçle 3 saatte tam olarak şarj edebiliyor.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Quick Charge 3.0 desteği ile geliyor ve bu nedenle gün ortasında daha hızlı bir şarj deneyimi yaşamak istiyorsanız klasik hızlı şarj adaptörü kullanmanız kaçınılmaz olacaktır. Fiyatı ile dikkat çeken kablosuz şarj aletinin Çin'in dışında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/27/17167480/xiaomi-mi-mix-2s-charging-mat-wireless Yorum Yaz
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Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
Türkiyede 100 lira. Rabia sağolsun.
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SigSauer6 1 yıl Johan Elmander
100 lira olursa öp de alnına koy.
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huseyincarnege 1 yıl
DOLAR 4TL olduna göre :) 1dolarda olsa 4ekmek eder :)
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Lumibrite 1 yıl
Anca Gearbest, Alibaba'dan falan getirtilirse aynı paralara gelir.Öbür türlü Her hâlükârda öpecekler!
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KalemKolik 1 yıl
Her şey tamamda. Son 3 aydır sızan 100 resim ve onlarca videodaki telefon ne oldu. Onlarca site nasıl aylarca yaşan ve fake haberlerin kurbanı oldu.

Telefon tip olarak aynı geldi. Alt çerçeve işi büyük sıkıntı ve çok çirkin duruyor.

Tabii fiyatı düşük tutmak için yaptıkları belli

Yoksa birçok eksiği var.

En büyük gelişme ise sonunda kamera işini çözmüşler.
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buraoca2 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
Her şey tamamda. Son 3 aydır sızan 100 resim ve onlarca videodaki telefon ne oldu. Onlarca site nasıl aylarca yaşan ve fake haberlerin kurbanı oldu.

Telefon tip olarak aynı geldi. Alt çerçeve işi büyük sıkıntı ve çok çirkin duruyor.

Tabii fiyatı düşük tutmak için yaptıkları belli

Yoksa birçok eksiği var.

En büyük gelişme ise sonunda kamera işini çözmüşler.

Mi Mix 3 olacak muhtemelen o cihaz ama. Ne zaman çıkar, hangi donanımla gelir bilemiyorum.
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General. 1 yıl
Yaktın bizi r4bia yaktın, korkarım sirada Hilal, Rumeysa, Sümeyye olacak.
Bu narin bedenim gün yüzü görmeden yok olacak.
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Johan Elmander 1 yıl en beğenilen
Türkiyede 100 lira. Rabia sağolsun.
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1 Yanıt Yanıtla +21
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SigSauer6 1 yıl Johan Elmander
100 lira olursa öp de alnına koy.
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SigSauer6 1 yıl
İşte böyle! Sen çinlisin aga büyük düşün, küçük fiyatlandır.
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