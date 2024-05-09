Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin merkezi olan Shenzhen, benzin pompasından daha fazla hızlı şarj fişine sahip Çin'deki ilk şehir olduğunu açıkladı.

362 hızlı şarj istasyonu bulunuyor

Shenzhen tarafından açıklanan verilere göre, şehirde 30 Nisan itibarıyla 362 süper şarj istasyonu bulunuyor ancak kaç tane benzin pompası olduğu açıklanmadı. 12,5 milyon nüfuslu şehir uzunca bir süredir elektrifikasyonda lider durumda. Şehir, 2017 yılında otobüs filosunu 16.000’den fazla elektrikli otobüsle tamamen elektrikli hale getirmişti. 2019 yılında ise taksilerini elektrikliye çevirdi.

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Shenzhen, 2025 yılına kadar benzin istasyonu sayısı kadar süper şarj istasyonu inşa etme hedefi kapsamında, Haziran 2023'te tamamen sıvı soğutmalı ilk hızlı şarj istasyonu prototipini tanıtmıştı. Bu istasyonlar ile yalnızca 10 dakikada araçlar %80'e kadar şarj edilebiliyor.

Southern Power Grid Shenzhen Güç Kaynağı Bürosu'ndan alınan verilere göre, Shenzhen'in şarj hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %11 artışla 670 milyon kilowatt saate ulaştı.

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Shenzhen'de, hızlı şarj istasyonu sayısı benzin istasyonunu geçti