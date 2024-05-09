Shenzhen'de, hızlı şarj istasyonu sayısı benzin istasyonunu geçti!

362 hızlı şarj istasyonu bulunuyor
Shenzhen tarafından açıklanan verilere göre, şehirde 30 Nisan itibarıyla 362 süper şarj istasyonu bulunuyor ancak kaç tane benzin pompası olduğu açıklanmadı. 12,5 milyon nüfuslu şehir uzunca bir süredir elektrifikasyonda lider durumda. Şehir, 2017 yılında otobüs filosunu 16.000’den fazla elektrikli otobüsle tamamen elektrikli hale getirmişti. 2019 yılında ise taksilerini elektrikliye çevirdi.
Shenzhen, 2025 yılına kadar benzin istasyonu sayısı kadar süper şarj istasyonu inşa etme hedefi kapsamında, Haziran 2023'te tamamen sıvı soğutmalı ilk hızlı şarj istasyonu prototipini tanıtmıştı. Bu istasyonlar ile yalnızca 10 dakikada araçlar %80'e kadar şarj edilebiliyor.
Southern Power Grid Shenzhen Güç Kaynağı Bürosu'ndan alınan verilere göre, Shenzhen'in şarj hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %11 artışla 670 milyon kilowatt saate ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.