Xilence'dan Mid-Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Coronet

Kasa, güç kaynağı, fan ve işlemci soğutucusu gibi ürünlere imza atan Xilence, yeni kasa modeli Coronet'ın, Avrupa ülkelerinde satışına başlandığına dair basın duyurusunu yayınladı.



Mid-Tower segmentinde yer alan ve isminin Türkçe karşılığı ''Taç'' anlamına gelen Coronet, 445 mm x 200 mm x 430 mm boyutlarında tasarlanmış. Sol yüzünde dahili bileşenleri görebilmeniz için akrilik paneli bulunan kasanın hem dışı hem içi siyah renkte.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 3.5-inç sürücü bölmesine ve 2 adet 2.5-inç sürücü bölmesine (Hot swap) ev sahipliği yapan kasanın PCI, PCI-Ex genişletme slotu sayısı 7 adet. Micro ATX ve ATX formundaki anakartlara destek veren kasaya, maksimum 120 mm'lik 6 adet fan takılabiliyor. 120 mm'lik fan, kasanın ön yüzüne halihazırda takılı şekilde geliyor.



Su soğutma sistemleriyle uyumlu olan kasada kablo saklama kanallarının unutulmadığını görüyoruz. Kablo saklama kanalları sayesinde, kasa içinde daha iyi hava akışı sağladığı gibi kasa daha derli toplu bir görünüm sergiliyor.



Almanya merkezli Xilence, Coronet için 59.90 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatı belirlemiş.



http://www.xilence.net/en/press-room/news/entry/xilence-coronet-mid-range-with-high-end-equipment.html