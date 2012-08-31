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Xilence'dan Mid-Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Coronet

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
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7
Kasa
knight
Haber Editörü
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Xilence'dan Mid-Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Coronet
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Kasa, güç kaynağı, fan ve işlemci soğutucusu gibi ürünlere imza atan Xilence, yeni kasa modeli Coronet'ın, Avrupa ülkelerinde satışına başlandığına dair basın duyurusunu yayınladı.
Mid-Tower segmentinde yer alan ve isminin Türkçe karşılığı ''Taç'' anlamına gelen Coronet, 445 mm x 200 mm x 430 mm boyutlarında tasarlanmış. Sol yüzünde dahili bileşenleri görebilmeniz için akrilik paneli bulunan kasanın hem dışı hem içi siyah renkte.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 3.5-inç sürücü bölmesine ve 2 adet 2.5-inç sürücü bölmesine (Hot swap) ev sahipliği yapan kasanın PCI, PCI-Ex genişletme slotu sayısı 7 adet. Micro ATX ve ATX formundaki anakartlara destek veren kasaya, maksimum 120 mm'lik 6 adet fan takılabiliyor. 120 mm'lik fan, kasanın ön yüzüne halihazırda takılı şekilde geliyor.
Su soğutma sistemleriyle uyumlu olan kasada kablo saklama kanallarının unutulmadığını görüyoruz. Kablo saklama kanalları sayesinde, kasa içinde daha iyi hava akışı sağladığı gibi kasa daha derli toplu bir görünüm sergiliyor.
Almanya merkezli Xilence, Coronet için 59.90 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatı belirlemiş.
Xilence'dan Mid-Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Coronet
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Xilence'dan Mid-Tower formunda yeni bilgisayar kasası: Coronet
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http://www.xilence.net/en/press-room/news/entry/xilence-coronet-mid-range-with-high-end-equipment.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 7 yıl
Xilence kullanan var mı? kalitesi yönünden şüpem var maliyet odaklı ürünlere sahip duruyor.
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ramazandeveli 7 yıl
güzellll
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Ön tarafı çok hoş duruyor.Transformers havası var kasada
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True Romance 7 yıl
İç yapı olarak dark orionun neredeyse kopyası.. Özellikle dar ve az sayıda kablo saklama kanalları en büyük - si.Yan tarafın plexi olması çok iyi olmuş ama
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