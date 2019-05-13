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Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu

Glasgow Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmayla, yağlı yiyeceklerin beyin üzerindeki biyolojik etkileri ve nasıl depresyona sebep olduğu ilk kez tespit edildi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Uzun yıllardır obezite ve depresyon arasındak, ilişkiyi inceleyen bilim adamları, genel olarak obezitenin beraberinde getirdiği psikolojik etkilerin depresyona sebebiyet verdiğini düşünmekteydi. Son yıllarda ortaya konan bazı çalışmalar, ikili arasında biyolojik bir sebep-sonuç ilişkisi olabileceğini ortaya koymaktaydı.

2018 yılında yapılan bir çalışmada, yağ ağırlıklı diyetle beslenen farelerin depresif davranışlar sergilemeye başladıkları görülmüştü. Bu durum mikrobiyom değiştiren antibiyotiklerle tedavi edilebilmişti. Bu çalışmanın neticesinde, yüksek yağ oranına sahip yiyeceklerin belli gut bakterilerin faaliyetlerini arttırarak metabolizmada nörokimyasal değişikliklere sebebiyet verdiği, bunlarında beyni faaliyetlerini etkileyerek depresif davranışlara sebep olduğu çıkarımı yapılmıştı.
Glascow Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni çalışmada, yağlı yiyeceklerin beyin üzerinde nasıl bir etkiye neden olduğunu incelenmiş. Çalışma neticesinde yağlı yiyeceklerden ortaya çıkan yağ asitlerinin doğrudan hipotalamusta birikerek cAMP/PKA sinyal yollarının bozduğu, bunun neticesinde kişide depresyon benzeri davranışların oluştuğu gözlemlenmiş. Bu çarpıcı çalışma, yağ asitlerinin kan dolaşımında ilerleyerek beynin spesifik bölgesinde biriktiğini ve farklı davranışlara sebebiyet verdiğini ortaya koyan ilk çalışma olarak kayda geçmiş.
Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu
 

Çalışmanın ortaya çıkardığı bulgular, obez hastaların anti-depresan ilaçlara neden zayıf insanlar kadar iyi cevap vermediğini de açıklar nitelikte. Çalışma sayesinde ağır depresif obez hastalar için yeni bir çeşit anti-depresan geliştirilip farklı tedavilerin kapısı aralanabilir.

https://newatlas.com/obesity-depression-high-fat-diet-brain-signaling/59636/ Yorum Yaz
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viper 3 hf. en beğenilen
Yeni bir kuyuya taş atma vakası.
Orjinal yayına baktığımızda, yüksek yağlı diyet protein/yağ/ karbonhidrat oranlarının 20/60/20 olduğunu görüyoruz (Rodent diet D12492). Farelerin ketosise girmesi için bu oranların 9/90/1 olması gerekiyor. Bunu geçiyoruz, yağ olarak %9 soya yağı ve %91 domuz yağı içeriyor. Karbonhidratın tamamı maltodextrin ve kristal şekerden karşılanmış. Bu yemin 1 gramı 5,21 kalori.
Normal diyette ise (Rodent Diet 20 5053) protein/yağ/ karbonhidrat oranları 25/13/62 şeklinde, sadece soya yağı var, balık proteini ile zenginleştirilmiş, kristal şeker hiç yok, ve 1 gramı 3,41 kalori.
Bu makaleye sonuç yazsam şöyle olurdu:
Aynı miktarda tüketildiğinde %65 fazla kalorili olan, soya/domuz yağı ve rafine şeker diyeti deney hayvanlarında depresyonu tetikledi. (Deney tamamlana kadar canlı kalabilmeleri bizi ayrıca şaşırtmıştır.)
Yeni bir kuyuya taş atma vakası.Orjinal yayına baktığımızda, yüksek yağlı diyet protein/yağ/ karbonhidrat oranlarının 20/60/20 olduğunu görüyoruz (Rodent d...
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Mert GFL 3 hf.
Deney yapılmış farelerle ama bir tane fare fotosu yok! İnsanlar için de geçerli kanıtlanmış bir çalışma zannedersin ama yok!
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viper 3 hf. en beğenilen
Yeni bir kuyuya taş atma vakası.
Orjinal yayına baktığımızda, yüksek yağlı diyet protein/yağ/ karbonhidrat oranlarının 20/60/20 olduğunu görüyoruz (Rodent diet D12492). Farelerin ketosise girmesi için bu oranların 9/90/1 olması gerekiyor. Bunu geçiyoruz, yağ olarak %9 soya yağı ve %91 domuz yağı içeriyor. Karbonhidratın tamamı maltodextrin ve kristal şekerden karşılanmış. Bu yemin 1 gramı 5,21 kalori.
Normal diyette ise (Rodent Diet 20 5053) protein/yağ/ karbonhidrat oranları 25/13/62 şeklinde, sadece soya yağı var, balık proteini ile zenginleştirilmiş, kristal şeker hiç yok, ve 1 gramı 3,41 kalori.
Bu makaleye sonuç yazsam şöyle olurdu:
Aynı miktarda tüketildiğinde %65 fazla kalorili olan, soya/domuz yağı ve rafine şeker diyeti deney hayvanlarında depresyonu tetikledi. (Deney tamamlana kadar canlı kalabilmeleri bizi ayrıca şaşırtmıştır.)
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DH Misafiri 3 hf.
Obezitenin zaten bir çok sağlık sorununa sebebiyet verdiği biliniyor. Bagirsaklar insanlar ikinci beyni diye tip insanllari bosuna dememis. Yediklerimiz ictikklerimiz zihnimizin gelisimini islevinide
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IceRulez 3 hf.
Hep eksik bilgi... Ketojenik diyette yağ tüketerek yağ yakarsınız. Vucüt ketosise girdikten sonra normal bir insan günde 100-150 Gram'a kadar yağ tüketebiliyor tabiiki sağlıklı yağlardan bahsediyorum zeytinyağı tereyağı ve hindistan cevizi yağı gibi....
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Tommy Shelby 3 hf.
Deneyi obezlerin üstünde mi yapmışlar? Haber içeriği yetersiz orjinal kaynaktan okumak lazım.
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berkayjan 3 hf.
Zeytinyağı dışında yağ yemeyin. 3 aylık yaptığım diyet zamanında zeytinyağı ve süt ürünlerinin kendi yağı dışında hiç yağlı bir şey yememiştim. Çok enerjik ve nispeten daha mutluydum zihinsel olarak.
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KaleyDeskop 3 hf.
Diyet ve sporu bozuk yağlı yiyecekler yedikten sonra benim de depresif düşüncelerim artıyor. Yağı azaltmak iyi olacak..
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