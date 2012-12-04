Yahoo, 2012 yılının en çok aranan terimlerini açıkladı





Yahoo, 2012'nin bitimine kısa bir süre kala yılın en çok aranan terimlerinin listesini kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu listede bu yılın en çok aranan terimi 2012 ABD Başkanlık seçimleri olurken, ikinci sırada Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 yer aldı. iPhone 5'i Kim Kardashian, Kate Upton, Kate Middleton, Lindsay Lohan gibi terimler izledi. En çok aranan teknolojik ürünler listesine bakıldığında ise, ilk üç sırayı Apple ürünleri işgal ederken listenin ilk beşi sırasıyla şu şekilde: iPhone 5, üçüncü nesil iPad, iPad Mini, Samsung Galaxy S III ve Amazon Kindle Fire.





Yahoo'nun yayınladığı en çok aranan teknolojik terimler listesinin ilerleyen dönemlerde nasıl şekilleneceği hep birlikte göreceğiz.

http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-iphone-5-apple-yahoo-20121203,0,2330490.story