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Yahoo, 2012 yılının en çok aranan terimlerini açıkladı

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yahoo, 2012'nin bitimine kısa bir süre kala yılın en çok aranan terimlerinin listesini kamuoyuyla paylaştı. 
Söz konusu listede bu yılın en çok aranan terimi 2012 ABD Başkanlık seçimleri olurken, ikinci sırada Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 yer aldı. iPhone 5'i Kim Kardashian, Kate Upton, Kate Middleton, Lindsay Lohan gibi terimler izledi. En çok aranan teknolojik ürünler listesine bakıldığında ise, ilk üç sırayı Apple ürünleri işgal ederken listenin ilk beşi sırasıyla şu şekilde: iPhone 5, üçüncü nesil iPad, iPad Mini, Samsung Galaxy S III ve Amazon Kindle Fire.

Yahoo'nun yayınladığı en çok aranan teknolojik terimler listesinin ilerleyen dönemlerde nasıl şekilleneceği hep birlikte göreceğiz.

http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-iphone-5-apple-yahoo-20121203,0,2330490.story Yorum Yaz
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upower 6 yıl en beğenilen Jül Sezar
Burn in Hell

Bilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.

Sana 3.5 inç radyosuz başka cihazlarla bluetooth desteklemeyen iTunes olmadan dosya atamadığın temada kişiselleştirmeye gidemediğin telefonunla mutluluklar fakat her yorumunda android telefonlara laf sokmaya çalışmayı bırakmalısın.
Burn in HellBilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.Sana 3.5 inç radyosuz başka cihazlarla bluetoo...
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Kusadasi76 6 yıl
mnstrdnc
Kusadasi76
upower
Burn in Hell Bilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.
Sana 3.5 inç radyosuz başka cihazlarla bluetooth desteklemeyen iTunes olmadan dosya atamadığın temada kişiselleştirmeye gidemediğin telefonunla mutluluklar fakat her yorumunda android telefonlara laf sokmaya çalışmayı bırakmalısın.
seninde dedigin gibi o kadar para ver belli kalıpların dışına çıkamamak. iphone a sahip arkadaslar bendeki s3 ü gorunce hele birde photograf cekimi, calısma hızı ve dosya paylaşım gibi diger medya ozelliklerini gorunce. yüzlerini bir üzüntü kaplıyor..android pwns
Fotoğraf çekme mi oo süper çekiyo dimiReset atmasını kitlenmesini felan gösterme sakın

3 haftadır yeniden başlatmadım. günde en az 5 saat aktif kullanımım var ve 32 gb da 5 gb bos alanım var.bugune kadar ne reset attı. nede kitlendi.Tabi kullanım ve yüklenen uygulamalardanda kaynaklanıyordur. android 4.1.1 sürümü var batarya en az 8- en cok 24 saat gidiyor.
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| OMG! | 6 yıl
bir habere bakın bir de yorumlara bakın.
herneyse acaba yahoo bu uygulamayı daha önce yapıyor muydu? bana google'ı anımsattı,o da paylaşıyor çünkü.
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Amedra 6 yıl | OMG! |
| OMG! |
bir habere bakın bir de yorumlara bakın.
herneyse acaba yahoo bu uygulamayı daha önce yapıyor muydu? bana google'ı anımsattı,o da paylaşıyor çünkü.

iki firma da her sene bunun turevinde haber yayınlıyor. Özenti değil.
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hooijdonk1120 6 yıl
abd de deki sonuçlar herhalde?
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Lord Melkor 6 yıl
Kusadasi76
upower
Burn in Hell Bilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.
Sana 3.5 inç radyosuz başka cihazlarla bluetooth desteklemeyen iTunes olmadan dosya atamadığın temada kişiselleştirmeye gidemediğin telefonunla mutluluklar fakat her yorumunda android telefonlara laf sokmaya çalışmayı bırakmalısın.
seninde dedigin gibi o kadar para ver belli kalıpların dışına çıkamamak. iphone a sahip arkadaslar bendeki s3 ü gorunce hele birde photograf cekimi, calısma hızı ve dosya paylaşım gibi diger medya ozelliklerini gorunce. yüzlerini bir üzüntü kaplıyor..android pwns

Fotoğraf çekme mi oo süper çekiyo dimi
Reset atmasını kitlenmesini felan gösterme sakın
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Kusadasi76 6 yıl
upower
Burn in Hell Bilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.
Sana 3.5 inç radyosuz başka cihazlarla bluetooth desteklemeyen iTunes olmadan dosya atamadığın temada kişiselleştirmeye gidemediğin telefonunla mutluluklar fakat her yorumunda android telefonlara laf sokmaya çalışmayı bırakmalısın.

seninde dedigin gibi o kadar para ver belli kalıpların dışına çıkamamak. iphone a sahip arkadaslar bendeki s3 ü gorunce hele birde photograf cekimi, calısma hızı ve dosya paylaşım gibi diger medya ozelliklerini gorunce. yüzlerini bir üzüntü kaplıyor..
android pwns
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celo68 6 yıl
haberin başlığı mı değişmiş?
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Jül Sezar 6 yıl
Bilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.
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upower 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Bilinen birsey bu. Galaxy s bilmem kac olucak hali yok zaten.

Sana 3.5 inç radyosuz başka cihazlarla bluetooth desteklemeyen iTunes olmadan dosya atamadığın temada kişiselleştirmeye gidemediğin telefonunla mutluluklar fakat her yorumunda android telefonlara laf sokmaya çalışmayı bırakmalısın.
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