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Yahoo Messenger, 20 yıl sonra Temmuz ayında kapanıyor

İnternet döneminin ilklerinden Yahoo!'nun mesajlaşma uygulaması Yahoo Messenger'ın, Temmuz ayında kapanacağı açıklandı. Eski dostun vedasının detayları haberimizde...
11 ay
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Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Türkiye'de internetin yaygınlaşmaya başlaması ile beraber en gözde sitelerden biri de hiç kuşku yok ki Yahoo! idi diyebiliriz. Dönemin en çok ziyaret edilen web sitesi Yahoo! şimdi ise kötü bir haber ile karşımızda.

Yahoo: Yeni ve heyecan verici iletişim araçları oluşturmaya odaklanıyoruz

Şirket yaptığı açıklama ile yeni iletişim araçları oluşturmak için 20 yıldır hizmet veren Yahoo Messenger'ın 17 Temmuz'da kapatılacağını açıkladı. Kullanıcıların Bu tarihten itibaren sohbetlere erişemeyeceğini açıklayan şirket, blog sayfasından aşağıdaki açıklamaları yaparak, kullanıcıların aklına takılabilecek soruları da cevapsız bırakmadı:
"Yahoo Messenger, 17 Temmuz 2018'den sonra artık desteklenmeyecek. O zamana kadar hizmeti normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak 17 Temmuz'dan sonra sohbetlerinize artık erişemeyeceksiniz ve hizmet artık çalışmayacak."

https://help.yahoo.com/kb/messenger/SLN28776.html?impressions=true&guccounter=1 Yorum Yaz
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buraxus 11 ay en beğenilen
Başlığa göre 17 Temmuz 2038 de kapanıyor yani???
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BekirARSLAN 11 ay
Bir yıldız daha kaydı...
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Tengrist 11 ay
Heyyyyyyyyy gidi hey ne günlerdi beee ilk E postam Yaşımız ortaya çıkacak şimdi dede dayı saldıracaklar Liseli tayfa












9 Haziran yaş günüm 40 olduk
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Krethuss 11 ay
programın çıkışından 20 yıl sonra demek istemiş sanırım
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Serkan_Yılmaz 11 ay
çok merak ediyorum editörler içeriği yazıp kaçıyormu yada konuyu engelliyor mu ?
13 saat olmuş hala düzeltme yok . açtığınız konuya ilgi gösterin lütfen. Bu kadar yoğun olduğunuza inanmıyorum.
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Fashionality 11 ay
bu nasil bir basliktir
baslik atmayi bile beceremiyorsaniz hic haber yazmayin arkadas

"Yahoo Messenger, 20 yil sonra Temmuz ayinda kapanıyor" yazmak yerine "20 yildir hizmet veren Yahoo Messenger, kisa bir sure sonra tarihe karisiyor" gibi bir baslik atmak cok mu zor
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10ff 11 ay
editörün bios pilini degistirin en kısa zamanda...
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tahir40 11 ay
Why waay. Gençken az mı yahoo çet odalarında filipinli kızlara asl, open cam plz yazdım. Ne günlerdi bea...
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rwo 11 ay
kapanma sebebini anlamadım ama yeni messenger programı zaten çok berbattı eğer o programla devam edecektiyse kapansın daha iyi 5 yaşındaki çocuk bunu yazmış deseler daha güzel olabilirmiş diye eleştirirdim.
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gbzlim 11 ay
Vay be ilk mail adresim yahooydu. Garip bir sekilde msn açılmıyordu bilgisayarda ttnet yüzünden. Messenger uygulamasini kimse kullanan bir arkadaşım yoktu.
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***Respect*** 11 ay
Hey gidi Yahoo... Eğer iyi yönetilseydi,şu an Google'ın yerinde olurdu.
Tarihte bu kadar büyük potansiyele sahip olup, bu duruma düşen şirket sayılıdır.
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esmerbuyucu 11 ay
Yahoo gibi bir devin bu hale gelmesi düşündürücü.
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yahoo messenger, mesajlaşma ve
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