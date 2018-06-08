Yahoo Messenger, 20 yıl sonra Temmuz ayında kapanıyor

Türkiye'de internetin yaygınlaşmaya başlaması ile beraber en gözde sitelerden biri de hiç kuşku yok ki Yahoo! idi diyebiliriz. Dönemin en çok ziyaret edilen web sitesi Yahoo! şimdi ise kötü bir haber ile karşımızda.

Yahoo: Yeni ve heyecan verici iletişim araçları oluşturmaya odaklanıyoruz

Şirket yaptığı açıklama ile yeni iletişim araçları oluşturmak için 20 yıldır hizmet veren Yahoo Messenger'ın 17 Temmuz'da kapatılacağını açıkladı. Kullanıcıların Bu tarihten itibaren sohbetlere erişemeyeceğini açıklayan şirket, blog sayfasından aşağıdaki açıklamaları yaparak, kullanıcıların aklına takılabilecek soruları da cevapsız bırakmadı:

"Yahoo Messenger, 17 Temmuz 2018'den sonra artık desteklenmeyecek. O zamana kadar hizmeti normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak 17 Temmuz'dan sonra sohbetlerinize artık erişemeyeceksiniz ve hizmet artık çalışmayacak."

https://help.yahoo.com/kb/messenger/SLN28776.html?impressions=true&guccounter=1