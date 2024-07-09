RCS'ye yeni özellikler geldi: iPhone ve Android mesajlaşmaları gelişiyor

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Tam Boyutta Gör SMS'in yerini almasını için geliştirilen RCS (Rich Communication Services), yeni evrensel mesajlaşma platformu olma hedefiyle yeni özellikler kazanıyor. Son olarak iOS 18 ile birlikte Apple tarafından da desteklenen protokole GSMA Birliği (GSMA) yeni bir güncelleme yayınladı.

RCS'ye gelen yeni özellikler

GSMA tarafından getirilen Universal Profile 2.7 güncellemesiyle Android telefonlar ve iPhone'lar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Genişletilmiş Mesajlaşma özelliği eklendi. Bu güncellemeyle tekil mesajlara yanıt ve tepki verme, özel tepkiler, gönderilen mesajları düzenleme, silme ve geri çağırma gibi özellikler geliyor.

Şu anda mesajlara verilen emoji tepkileri, emojilerin görünmesi için SMS'e dönüştürülüyor. Ancak yeni RCS güncellemesiyle uygulamaların emojileri dönüştürmesine gerek kalmıyor ve emojiler ilgili mesajın üstünde görünüyor. Güncelleme aynı zamanda mevcut veya oluşturulmuş bir görseli (çıkartmalar gibi) özel tepkiler için kullanmaya da izin veriyor.

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Şu an itibariyle iOS 18'de çalışan Mesajlar uygulaması satır içi yanıtları desteklemiyor. Bu nedenle, bir Android telefondan gelen yanıtlar ayrı mesajlar olarak görünüyor ve orijinal mesaja atıfta bulunulamıyor. Yeni RCS güncellemesiyle birlikte Apple'ın RCS mesajları için satır içi yanıt özelliğini entegre etmesi gerekecek.

Güncelleme aynı zamanda, kişiden kişiye mesajlaşma için bir spam raporlama sistemi de getiriyor. Böylece spam mesajlar gönderen, dolandırıcılığa karışan kişilerin tespit edilip bildirilmesi sağlanıyor.

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