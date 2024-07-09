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    RCS'ye yeni özellikler geldi: iPhone ve Android mesajlaşmaları gelişiyor

    SMS'in yerini almasını için geliştirilen RCS, evrensel mesajlaşma platformu olma hedefinde. iOS 18 ile birlikte Apple tarafından da desteklenen protokol, yeni özelliklerle güncellendi.
    RCS'ye yeni özellikler geldi: iPhone ve Android uyumu artıyor Tam Boyutta Gör
    SMS'in yerini almasını için geliştirilen RCS (Rich Communication Services), yeni evrensel mesajlaşma platformu olma hedefiyle yeni özellikler kazanıyor. Son olarak iOS 18 ile birlikte Apple tarafından da desteklenen protokole GSMA Birliği (GSMA) yeni bir güncelleme yayınladı.

    RCS'ye gelen yeni özellikler

    GSMA tarafından getirilen Universal Profile 2.7 güncellemesiyle Android telefonlar ve iPhone'lar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Genişletilmiş Mesajlaşma özelliği eklendi. Bu güncellemeyle tekil mesajlara yanıt ve tepki verme, özel tepkiler, gönderilen mesajları düzenleme, silme ve geri çağırma gibi özellikler geliyor.

    Şu anda mesajlara verilen emoji tepkileri, emojilerin görünmesi için SMS'e dönüştürülüyor. Ancak yeni RCS güncellemesiyle uygulamaların emojileri dönüştürmesine gerek kalmıyor ve emojiler ilgili mesajın üstünde görünüyor. Güncelleme aynı zamanda mevcut veya oluşturulmuş bir görseli (çıkartmalar gibi) özel tepkiler için kullanmaya da izin veriyor.

    Şu an itibariyle iOS 18'de çalışan Mesajlar uygulaması satır içi yanıtları desteklemiyor. Bu nedenle, bir Android telefondan gelen yanıtlar ayrı mesajlar olarak görünüyor ve orijinal mesaja atıfta bulunulamıyor. Yeni RCS güncellemesiyle birlikte Apple'ın RCS mesajları için satır içi yanıt özelliğini entegre etmesi gerekecek.

    Güncelleme aynı zamanda, kişiden kişiye mesajlaşma için bir spam raporlama sistemi de getiriyor. Böylece spam mesajlar gönderen, dolandırıcılığa karışan kişilerin tespit edilip bildirilmesi sağlanıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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