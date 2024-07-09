RCS'ye yeni özellikler geldi: iPhone ve Android mesajlaşmaları gelişiyor

RCS'ye gelen yeni özellikler
GSMA tarafından getirilen Universal Profile 2.7 güncellemesiyle Android telefonlar ve iPhone'lar arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Genişletilmiş Mesajlaşma özelliği eklendi. Bu güncellemeyle tekil mesajlara yanıt ve tepki verme, özel tepkiler, gönderilen mesajları düzenleme, silme ve geri çağırma gibi özellikler geliyor.
Şu anda mesajlara verilen emoji tepkileri, emojilerin görünmesi için SMS'e dönüştürülüyor. Ancak yeni RCS güncellemesiyle uygulamaların emojileri dönüştürmesine gerek kalmıyor ve emojiler ilgili mesajın üstünde görünüyor. Güncelleme aynı zamanda mevcut veya oluşturulmuş bir görseli (çıkartmalar gibi) özel tepkiler için kullanmaya da izin veriyor.
Şu an itibariyle iOS 18'de çalışan Mesajlar uygulaması satır içi yanıtları desteklemiyor. Bu nedenle, bir Android telefondan gelen yanıtlar ayrı mesajlar olarak görünüyor ve orijinal mesaja atıfta bulunulamıyor. Yeni RCS güncellemesiyle birlikte Apple'ın RCS mesajları için satır içi yanıt özelliğini entegre etmesi gerekecek.
Güncelleme aynı zamanda, kişiden kişiye mesajlaşma için bir spam raporlama sistemi de getiriyor. Böylece spam mesajlar gönderen, dolandırıcılığa karışan kişilerin tespit edilip bildirilmesi sağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.