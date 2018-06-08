Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft CEO'su: Konsollar ölüyor, artık oyunları daha düşük donanımla oynayacağız

Ubisoft'un kurucu ortağı ve CEO'su Yves Guillemot, bir sonraki oyun konsolu üretiminin artık son olacağını ve oyunların daha makul donanımla, tüm cihazlarda oynanabileceğini öngördüğünü açıkladı.
11 ay
6,7b
1
43
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un kurucu ortağı ve CEO'su Yves Guillemot, önümüzdeki dönemde üretilecek yeni oyun konsollarının artık son olacağını ve gelecek nesilin artık daha az donanımla ve tüm teknolojik cihazlarda oyun oynayabileceğini öngördüğünü açıkladı.

Guillemot: Gelecekte oyunlar bulut tabanlı sunucularda oynanacak 

İki milyar dolarlık oyun şirketinin CEO'su Yves Guillemot, oyun endüstrisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Önümüzdeki dönemde oyunların bulut tabanlı akış hizmetleri ile ekrana sahip herhangi bir teknolojik cihazda oynanabileceğini beliten Guillemot, oyun konsollarının artık yok olmaya doğru ilerlediğini ifade etti.
Oyun konsolların ölümünün "Assassin's Creed" ve "God of War" gibi satış rekorları kıran oyunlar için iyi bir haber olacağını söyleyen Guillemot, bulut tabanlı oyun akışı ile ilgili açıklamalarına ise şöyle devam etti:
"Sanırım yakında daha az donanımın olduğu yeni bir nesil göreceğiz. Yüksek bütçeli oyun endüstrisinin daha hızlı büyümesine yardımcı olacak bu teknoloji ile kullanıcılar herhangi bir cihaz, cep telefonu veya televizyon ekranlarında bu oyunları oynayabilecekler. Bulut tabanlı oyun akışının birçok oyuncu için daha erişilebilir hale geleceğini ve evde büyük bir donanıma ihtiyaç duymayacaklarını düşünüyorum."

https://www.cnet.com/news/ubisoft-ceo-says-the-next-generation-of-consoles-could-be-the-last/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 11 ay en beğenilen

DeepestSea
Ceo once gow4’u pro’da bi oynasin da grafik olarak nasil gozuktugune baksin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Olayı bir gram anlamadan yorum yapmışsın, alkış
DeepestSeaCeo once gow4’u pro’da bi oynasin da grafik olarak nasil gozuktugune baksin
Devamını Gör
Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 11 ay
Gelişimi durma noktasına gelen donanımlar yüzünden konsol oyunculuğu ölüyor. Aşırı pahalı donanımlar yüzünden PC oyunculuğu da ölüyor. Öyleyse bu gidişle mobil oyunculuktan başka önü açık bir platform kalmayacak herhalde.
Gelişimi durma noktasına gelen donanımlar yüzünden konsol oyunculuğu ölüyor. Aşırı pahalı donanımlar yüzünden PC oyunculuğu da ölüyor. Öyleyse bu gidişle mobil...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay
vay be ubisoft un değeri bizim en değerli şirketimiz thy kadar varmış
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Bilgilenenüye34 11 ay
Saçmalayıp durmuş bulut kadar balon bir sistem daha yoktur bulut oyunculuk nedir yahu yukarda bir üyenin yazdığı gibi o tarz olayda fiziksel donanımda 15 ms olan gecikme süresi 45 ms olur asla gerçek donanımdaki mükemmel oyun hissiatını veremez zaten internet hızlar dünyanın bir çok yerinde geride
Tabi kapitalist ubisoftun işine gelir böyle bir sistem milleti aylık haraca bağlarlar şu oyuna aylık 15 euro bu oyuna aylık 20 euro
Ubisoft gibi kapitalist faşist firmaların bulut gibi kapitalist faşist sistemleri savunması doğal
Yukarda bazı saflarda i olur yiaaaa artık sürekli donanım değştirmemize gerek kalmaz demil ulan sizin gibi zihniyet yüzünden oyunculuk darbe alacak kendine oyuncuyum diyorsun donanıma para ayırmaktan acizsin git ozaman kumda oyna
Bulut gelirse donanım konsollar ortadan falan kalkarsa oyunculuğu bırakırım zaten eski oyunların tadı yok bu zaten bardağı taşıran son damla olmuş olur
Bir taraftan pc oyunculuğunu yaralayan kripto paralar bşr taraftan artan oyun fiyatları oyunu bölüp dlc olarak satmak bir taraftan single oyunların bitme noktasına gelmesi bir taraftan bulut oyunculuk tekeli yettiniz lan içine ettiniz lan oyun dünyasının daha fazla yazardımda ceza almak istemiyorum
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brsozrr6 11 ay
Olmasını çok istediğim bir olay fakat nasıl optimize edilecek bir fikrim yok. 35mb internetimle(ttnet vdsl) 9 dolar vererek bu tarz bir servis kullandım microsoft azure platformunu kullanıyordu. Sonuç beni tatmin etmişti, 720pde hiçbir sorun yaşamadan oyunu oynadım. Ayrıca internet hızını hesaba kattıklarını düşünüyorum 5 farklı ülkeye gittim fakat hiçbirinde şehir merkezleri hariç internet çok iyi değildi bunu göz ardı edemezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 11 ay
Bu işi buraya getiren kendileri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 11 ay heidinindedesi
Zaten internetten cektigin kodlari isleyecek islemciye ihtiyac yok degil mi ? Zaten server sana goruntu halinde yolluyor direkt.Allah akil fikir ihsan eylesin
Senin bakis acina gore 486’da bile oyun oynayabilirsin.Islemciye, gelen kodlari encode etmeye ne gerek var ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 11 ay Mr.Data
Gelen haberlesme sinyalinin islenmesi icin islem gucune ihtiyacin var.Once decode edecek daha sonra isleyecek
Konsollar, kutulu oyunlar kisa zamanda olmez.Ubi once optimizasyondan dolayi downgrade yiyen oyunlarini duzeltsin sonra bulutu konusurlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gowlet 11 ay
O zaman gelecekteki düşüncemiz “donanımım yeter mi?” değil “bağlantı hızım yeter mi?” olacak. Ama ben yine konsol taraftarıyım; al 7 sene düşünmeden oyna. 👍🏼
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 11 ay gowlet
7 sene düşünmeden oynayamıyorsun. En azından bunu PS4'ün ilk versiyonu için diyebilirim. Bazı oyunlarda inanılmaz frame droplar oluyor. Mesela Fallout 4 oynarken bu acayip canımı sıkmıştı. Oyunda 30 fps'i gördüğümden emin değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AyKqT 11 ay
Bu söyleyen de ubisoft, her oyunu bug`dan geçilmeyen. ilk önce sen hazır donanım ile oyun yapmayı başar da, sonra bakarız ilerisine.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dürüstİnsan 11 ay
Bence gayet doğru bir öngörü olmuş. Biz internet hizmetlerini yeterli kalitede almadığımız için bazı arkadaşlar bunu kabul etmeyebilir ama gidişat bunu gösteriyor. Oyunlar donanım almadan TV, Akıllı telefon ve PC üzerinden bulut tabanlı bir şekilde oynanacak. Aylık veya yıllık ücret vererek o kütüphanedeki her oyunu oynamak güzel olur. 2020 sonrasında daha hızlı yaygınlaşmaya başlar diye düşünüyorum. PS5 ve yeni gelecek Xbox büyük ihtimal son fiziksel konsol olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
broodofqueen 11 ay
Daha, görece çok daha az işlem gücü gerektiren masaüstü sistemlerde geçememişsin "cloud" a, oyun senin neyine emmi?
Boş yapma iş yap, bırak o işe oyuncular karar versin. Mevcut neslin en az 3 yılı var, sonraki neslin de bir 7-8 yılı olsa minimum 10 yıl.. Sen planınını ona göre yap, Assasin's Creed 10 yıl sonra hangi ülkeye gelecek mesela, onu düşün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 11 ay
Kisaca soyle demis. Yetti gari, duzelsin altyapilar beya. Izlansin internetlee, gopya oyunlar galksin ortadan. Erkese birbirinin tipkisinin aynisi oyunnari 300 Lera - 500 Lera gaktiriverelim artikin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6698 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, konsol ve
7 etiket daha ubisoft bulu tabanlı oyun akışı Oyunlar Yazılım Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Uygun fiyatlı Surface Pro'nun Lex kod adıyla geliştirildiği ortaya çıktı 11 ay Apple logo çalmakla suçlanıyor 11 ay Yeni Lexus RX L Türkiye'de satışa çıkıyor; hibrit motorlu 7 kişilik SUV 11 ay Facebook bazı şirketlerin kullanıcı verilerine erişmesine olanak sağladı 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 0.5ms tepki süresi 11 ay Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor 11 ay Volkswagen, batarya üretiminde kuantum bilgisayarlardan faydalanacak 11 ay Gmail'in güncellenen Android versiyonuna yeni bir özellik geldi 11 ay MIUI 10'un global çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni arayüzü alacak telefonlar 11 ay Metrobüs rüzgârından elektrik üretilecek 11 ay Dev kripto para borsası Huobi, ABD pazarına giriyor 11 ay Haftaya BİM, A101 ve Şok marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler 11 ay Avrupa Birliği'nden Google'a 11 milyar dolar ceza gelebilir 11 ay Yahoo Messenger, 20 yıl sonra Temmuz ayında kapanıyor 11 ay ROCCAT etkileyici görünüme sahip Vulcan klavye serisini duyurdu 11 ay Madencilik devi Bitmain halka arz edilebilir 11 ay Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek 11 ay Rivet Networks Killer Wireless xTend teknolojisi kullanıma sunuluyor 11 ay TSMC yüksek talebi karşılamak için 7nm çip üretimini hızlandırıyor 11 ay E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak? 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Ubisoft CEO'su: Konsollar ölüyor, artık oyunları daha düşük donanımla oynayacağız Sonraki Karbon emisyonuyla mücadelede yeni dönem: Karbondioksiti yakalayıp yakıta dönüştürmek mümkün 11 ay Honda ve General Motors, daha ucuz ve verimli bataryalar geliştirmek için anlaştı 11 ay Facebook, 14 milyon kullanıcıyı etkileyen hatayı itiraf etti 11 ay Xiaomi Mi8 almak için Tayvan'da Mi mağazasına gittim l VLOG 11 ay Yerli otomobil, emsallerinden yüzde 5 daha ucuz olacak 11 ay Xiaomi’nin Türkiye’ye gelişi seçimden sonraya kaldı 11 ay Karşınızda cinayet takıntılı "psikopat" yapay zekâ Norman 11 ay Hackerlar bu yıl 1.1 milyar dolarlık kripto para çaldı 11 ay Tesla Roadster, SpaceX performans paketine sahip "çılgın" bir araç olacak 11 ay God of War'un fiyatında tam %50 indirim: 149 TL'ye düştü 11 ay Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncellemesi yayınlandı 11 ay Dacia Duster'ın 1.5 litrelik dCi motorları yenileniyor; işte yeni Blue dCi motorlar 11 ay Asus ZenFone Max Pro'yu kullandık l İşlemci ve piliyle öne çıkıyor 11 ay Razer Chroma üçüncü taraf üreticilere de açıldı 11 ay BlackBerry KEY2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Hayvanların gözünden dünya nasıl görünüyor? 11 ay Karşınızda çift işlemcili ilk oyun bilgisayarı 11 ay 2018'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone X 11 ay Şiddet olaylarını takip eden yapay zeka destekli drone geliştirildi 11 ay Daimler'in elektrikli tırı Tesla Semi'ye rakip olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim