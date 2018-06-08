Ubisoft CEO'su: Konsollar ölüyor, artık oyunları daha düşük donanımla oynayacağız

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un kurucu ortağı ve CEO'su Yves Guillemot, önümüzdeki dönemde üretilecek yeni oyun konsollarının artık son olacağını ve gelecek nesilin artık daha az donanımla ve tüm teknolojik cihazlarda oyun oynayabileceğini öngördüğünü açıkladı.

Guillemot: Gelecekte oyunlar bulut tabanlı sunucularda oynanacak

İki milyar dolarlık oyun şirketinin CEO'su Yves Guillemot, oyun endüstrisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Önümüzdeki dönemde oyunların bulut tabanlı akış hizmetleri ile ekrana sahip herhangi bir teknolojik cihazda oynanabileceğini beliten Guillemot, oyun konsollarının artık yok olmaya doğru ilerlediğini ifade etti.

Oyun konsolların ölümünün "Assassin's Creed" ve "God of War" gibi satış rekorları kıran oyunlar için iyi bir haber olacağını söyleyen Guillemot, bulut tabanlı oyun akışı ile ilgili açıklamalarına ise şöyle devam etti:

"Sanırım yakında daha az donanımın olduğu yeni bir nesil göreceğiz. Yüksek bütçeli oyun endüstrisinin daha hızlı büyümesine yardımcı olacak bu teknoloji ile kullanıcılar herhangi bir cihaz, cep telefonu veya televizyon ekranlarında bu oyunları oynayabilecekler. Bulut tabanlı oyun akışının birçok oyuncu için daha erişilebilir hale geleceğini ve evde büyük bir donanıma ihtiyaç duymayacaklarını düşünüyorum."

https://www.cnet.com/news/ubisoft-ceo-says-the-next-generation-of-consoles-could-be-the-last/