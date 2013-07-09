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Yandex, Ramazan servisini güncelledi

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex, Ramazan servisini güncelledi


Ramazan ayına başlamamız ile birlikte, yazılım tarafında da konu ile ilgili pek çok uygulama ve hizmet de ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre önce üniversite rehberini güncelleyen Yandex, bugün de yenilenmiş imsakiye sayfasını hizmete soktu.

Sayfada il il imsakiye bilgileri sunulurken, konumunuza göre bulunduğunuzun ilin namaz vakitleri de karşınıza geliyor. Temmuz sıcağında sonraki günün hava durumunu merak edenleri de Yandex unutmamış.

Sayfa içerisinde ayrıca Ramazan ile ilgili haberler, günün ilgili arama soruları, günün panorama resmi, güncel trafik bilgisi gibi güncellemeler de yer alıyor. 

http://ramazan.yandex.com.tr/11503/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
marancı 5 yıl
Ramazanda iftarı yandex le.
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Raikirin 5 yıl
Yandex, Türkiye pazarı ile ilgileniyor.İlgilendiği için de bir kullanıcı kitlesi oluşturabiliyor.Bir de Bing'in Türkiye'deki kullanım oranına bakmak lazım.
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