Galaksilerin çarpışmasından geriye kalan enkazda yaşıyoruz

Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıl önce çarpıştığı bir galaksinin izleri bugün hala etkisini sürdürüyor. Bilim adamları geçtiğimiz Kasım ayında Samanyolu etrafında dönen düşük yoğunluklu ancak görece büyük bir galaksi keşfettiklerini açıkladılar. Bu galaksiye Antlia 2 adı verildi.



Rochester Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı, Samanyolu galaksisinin dışında yer alan hidrojen disklerdeki dalgalanmanın, milyarlarca yıl önce Antlia 2 ile Samanyolu galaksisinin çarpışmasına bağlı olduğuna dair delillere ulaştıklarını açıkladılar. Hidrojen disklerdeki dalgalanmalar onlarca yıldır çözülemeyen bir gizem olarak bilim dünyasındaki yerini koruyordu.

Doçent Sukanya Chakrabarti başkanlığındaki araştırmacı ekip, Avrupa Uzay Ajansı Gaia uydusundan aldıkları verilerle Antlia 2 galaksisinin yörüngesini geriye dönük olarak hesaplamışlar. Yaptıkları simülasyon neticesinde yaklaşık 6 milyar yıl önce iki galaksinin çarpıştığını ve bu çarpışmanın Samanyolu galaksisindeki dalgalanmalara neden olduğunu görmüşler.



Elde edilen bulgular, bir tezi de çürütmüş durumda. Mevcut dalgalanmaları açıklayan bir teori de Samanyolu galaksisiyle Sagittarius cüce galaksisinin çarpışmış olmasıydı. Simülasyonlar bunun mümkün olmadığını göstermiş.

Chakrabarti ve ekibi, Antlia 2'nin başka bir gizemin çözülmesine yardımcı olabileceğine inanıyor: Karanlık Madde. Karanlık maddenin doğasının ne olduğunu tam olarak bilmediğimizi vurgulayan Chakrabarti, “Ancak, ne kadar karanlık madde olduğunu bildiğinize inanıyorsanız, o zaman tespit edilemeyen tek şey yarıçapa bağlı yoğunluk değişimidir.” diye vurguluyor.

Yine Chakrabarti tarafından 2009 yılında karanlık madde açısından yoğun olduğu tespit edilen cüce galaksiyle Antlia 2’nin konumları örtüşüyor. Chakrabarti, “Antlia 2 tahmin ettiğimiz cüce galaksiyse, yörüngesinin ne olduğunu biliyoruz. Yaptığımız simülasyonla galaktik diske yaklaşması gerektiğini de biliyoruz. Bu durum da galaksinin yalnızca kütle profili üzerinde değil, aynı zamanda yoğunluk profili üzerinde de sıkı kısıtlamalar koyar. Bu da Antlia 2'yi karanlık maddenin doğasını öğrenmek için eşsiz bir laboratuvar olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir” diyor.

https://www.rit.edu/news/new-evidence-shows-crash-antlia-2-gave-milky-way-ripples-its-outer-disc