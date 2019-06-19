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Galaksilerin çarpışmasından geriye kalan enkazda yaşıyoruz

Bilim adamları tarafından yeni yapılan bir çalışmayla, içimde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıl önce başka bir galaksiyle çarpıştığı ortaya kondu.
3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıl önce çarpıştığı bir galaksinin izleri bugün hala etkisini sürdürüyor. Bilim adamları geçtiğimiz Kasım ayında Samanyolu etrafında dönen düşük yoğunluklu ancak görece büyük bir galaksi keşfettiklerini açıkladılar. Bu galaksiye Antlia 2 adı verildi.

Rochester Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı, Samanyolu galaksisinin dışında yer alan hidrojen disklerdeki dalgalanmanın, milyarlarca yıl önce Antlia 2 ile Samanyolu galaksisinin çarpışmasına bağlı olduğuna dair delillere ulaştıklarını açıkladılar. Hidrojen disklerdeki dalgalanmalar onlarca yıldır çözülemeyen bir gizem olarak bilim dünyasındaki yerini koruyordu.
Doçent Sukanya Chakrabarti başkanlığındaki araştırmacı ekip, Avrupa Uzay Ajansı Gaia uydusundan aldıkları verilerle Antlia 2 galaksisinin yörüngesini geriye dönük olarak hesaplamışlar. Yaptıkları simülasyon neticesinde yaklaşık 6 milyar yıl önce iki galaksinin çarpıştığını ve bu çarpışmanın Samanyolu galaksisindeki dalgalanmalara neden olduğunu görmüşler.

Elde edilen bulgular, bir tezi de çürütmüş durumda. Mevcut dalgalanmaları açıklayan bir teori de Samanyolu galaksisiyle Sagittarius cüce galaksisinin çarpışmış olmasıydı. Simülasyonlar bunun mümkün olmadığını göstermiş.
Chakrabarti ve ekibi, Antlia 2'nin başka bir gizemin çözülmesine yardımcı olabileceğine inanıyor: Karanlık Madde. Karanlık maddenin doğasının ne olduğunu tam olarak bilmediğimizi vurgulayan Chakrabarti, “Ancak, ne kadar karanlık madde olduğunu bildiğinize inanıyorsanız, o zaman tespit edilemeyen tek şey yarıçapa bağlı yoğunluk değişimidir.” diye vurguluyor.
Yine Chakrabarti tarafından 2009 yılında karanlık madde açısından yoğun olduğu tespit edilen cüce galaksiyle Antlia 2’nin konumları örtüşüyor. Chakrabarti, “Antlia 2 tahmin ettiğimiz cüce galaksiyse, yörüngesinin ne olduğunu biliyoruz. Yaptığımız simülasyonla galaktik diske yaklaşması gerektiğini de biliyoruz. Bu durum da galaksinin yalnızca kütle profili üzerinde değil, aynı zamanda yoğunluk profili üzerinde de sıkı kısıtlamalar koyar. Bu da Antlia 2'yi karanlık maddenin doğasını öğrenmek için eşsiz bir laboratuvar olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir” diyor.

https://www.rit.edu/news/new-evidence-shows-crash-antlia-2-gave-milky-way-ripples-its-outer-disc Yorum Yaz
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darkaura 3 gün en beğenilen Manhunt Three
tezat sekilde kucuk sistemlerim davranislarini cozmesi, tahmin etmesi buyuk sistemlerden cok daha zor. bir insanin kime asik olacagini asla tahmin edemezsiniz ama o insanin icinde yasadigi, ufak bir parcasi oldugu dunyanin 20 sene sonra hangi kordinatta, ne hizla hareket edip, hangi acisal momentuma sahip olacagini lise fizik bilgileriyle bile hesapliyabilirsiniz. bunun en uc noktasi quantum dunyasi. oyleki temel prensip olarak bir atomalti parcacigin hizini bilirseniz konumu bilemiyorsunuz, konumunu biliyorsaniz hizini bilmenin hic bir yolu olmuyor, tamamen belirsiz ve tahmin edilemez davranislarla dolu bir dunya. muhtemelen evrendeki butun belirsizliklerin ve karmasinin temelide burdan quantum dunyasindan geliyor. olcek buyudukce ufak parcalarin belirsizlikleri birbirlerini notralize ederek goksel objelerin milyarlarca yil sonra yada once nerede olduklarini tahmin edilebilir hale getiriyor.
tezat sekilde kucuk sistemlerim davranislarini cozmesi, tahmin etmesi buyuk sistemlerden cok daha zor. bir insanin kime asik olacagini asla tahmin edemezsiniz ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 gün
Burası hiç de enkaza benzemiyor. Samanyolu,güneş ,dünya içindekiler ile beraber gayet güzel temiz ,harika ve muntazam yaratılmış.
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smart1978 1 gün
Bu da demek oluyor ki Nibiru olayi gercekmis :) ...
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oly1786 2 gün
Son paragrafta mavi ekran verdim.
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ardicli2000 2 gün oly1786
Biraz yukarıda The Ace of Spades in mesajında bu konuyla ilgili güzel bilgi var.
"Antlia 2 de tıpkı Büyük Macellan ve Küçük Macellan gibi Samanyolu uydusu zaten.
Fakat yoğunluğu çok daha düşük. İçerisindeki karanlık madde miktarı daha fazla olabilir."
Kısacası yoğunluğunun düşük olması karanlık madde bakımından zengin olduğunun bir göstergesi olabilir deniyor. Çünkü yörüngesi hızı rotası vs daha fazla kütle vs ye işaret edebiliyor. Yoğunluğu azsa geriye karanlık madde kalıyor.
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Askaparta 2 gün
Kendimizi tam tanıyamadık daha, önce insan sonra feza.
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stalker(1979) 2 gün
Belediye seçimlerini kazananların ilk söylediği şeydir:)
"Enkaz devraldık"
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SEO-Uzmanı 2 gün
şu film bitse de evimize gitsek artık :)
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fuckulteli 3 gün
Biz bir enkaz devraldık yani öyle mi?
Dünyadaki her kötü gidişi buna bağlarız şimdi, küresel ısınma, açlık falan. ??
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The Ace of Spades 3 gün
Antlia 2 de tıpkı Büyük Macellan ve Küçük Macellan gibi Samanyolu uydusu zaten.
Fakat yoğunluğu çok daha düşük. İçerisindeki karanlık madde miktarı daha fazla olabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Görsel de örnekleme sunmuş.
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The souls migration 3 gün
maymun çenesi ile insan kafatasını birleştiren insanlara bilim adamı ünvanını veren zihniyet bu galaksileri çarpıştırır bununla da kalmaz şapka bile giydirir.
yani bilim insanı şu haberi yapsan ne olur yapmasan ne olur. telafuz edilemeyecek rakamlara sahip zaman değerlerine bağlı olarak, şu oldu sonra bu olacak demeleri yani aklıma ilk gelen bunlar büyücülüğe soyunmuş olmalılar, müneccimliği de güzel yapar bunlar. zannedersem, galaksilerin şekillerinden duydumuş oldukları rahatsızlık bir kesim çalışanı rahatsız etmiş diyeceğim amasıkılmış olmalılar. can sıkıntısına da samanyolunu oertada olmayan bir galaksi ile çarpıştırıyorlar. ya bunun simülasyonunu yapsan n eolacak ki bak en başta yazdımancak öyle bir şey olur.
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WB 3 gün
Asil ilginc olan Einstein’in gorelilik ilkesinin zaman genislemesi etkisine gore bu olay baska bir sistemde dun hatta belki saniyeler once gerceklesmis olabilir..
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