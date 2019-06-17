Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor

Arkansas Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir lazer teknolojisi sayesinde kanserli hücreler kan akışı içerisinde tespit edilerek yok edilebiliyor. Tedavinin temelinde kanserli hücrelerin diğer organlara yayılarak metastaz yapmadan önce, kaynağında bulunarak yok edilmesine dayanıyor.



Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle lazer, kanser tedavisinde önemli bir yer edinmeye başladı. Yapısı itibariyle lazere daha duyarlı olan kanser hücreleri, lazer ışınına maruz kaldığında sağlıklı hücrelere göre daha çok ve çabuk ısınıyor, bunun neticesinde de patlayarak ölüyor. Bu sayede kanserin yayılması ve ölümcül seviyeye gelmesi engelleniyor.

Ancak, bugüne kadar geliştirilen lazer cihazları boyutları ve kabiliyetleri nedeniyle klinik olarak kullanılamıyordu. Yeni lazer ise hücresesl düzeyde kullanılabilecek hassasiyete sahip. Araştırmacılardan Vladimir Zharov, yeni lazerin denendiği hastaların birinde kanserli hücreleri %96 oranında öldürmeyi başardıklarını söylüyor. Üstelik bu başarıya lazeri tam güçte kullanmadan ulaşılmış.



Bu tür lazer cihazlarının bir ilk olmadığını da belirten Zharov, geliştirdikleri lazerin en büyük avantajının saatte 1 litre kanı tarayabilmesi olduğunu kaydediyor.

https://futurism.com/the-byte/laser-destroy-cancer-cells