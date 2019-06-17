Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor

Arkansas Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir lazer teknolojisi sayesinde kanserli hücreler kan akışı içerisinde tespit edilerek yok edilebiliyor. Tedavinin temelinde kanserli hücrelerin diğer organlara yayılarak metastaz yapmadan önce, kaynağında bulunarak yok edilmesine dayanıyor.
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle lazer, kanser tedavisinde önemli bir yer edinmeye başladı. Yapısı itibariyle lazere daha duyarlı olan kanser hücreleri, lazer ışınına maruz kaldığında sağlıklı hücrelere göre daha çok ve çabuk ısınıyor, bunun neticesinde de patlayarak ölüyor. Bu sayede kanserin yayılması ve ölümcül seviyeye gelmesi engelleniyor.
Ancak, bugüne kadar geliştirilen lazer cihazları boyutları ve kabiliyetleri nedeniyle klinik olarak kullanılamıyordu. Yeni lazer ise hücresesl düzeyde kullanılabilecek hassasiyete sahip. Araştırmacılardan Vladimir Zharov, yeni lazerin denendiği hastaların birinde kanserli hücreleri %96 oranında öldürmeyi başardıklarını söylüyor. Üstelik bu başarıya lazeri tam güçte kullanmadan ulaşılmış.
Bu tür lazer cihazlarının bir ilk olmadığını da belirten Zharov, geliştirdikleri lazerin en büyük avantajının saatte 1 litre kanı tarayabilmesi olduğunu kaydediyor.
https://futurism.com/the-byte/laser-destroy-cancer-cells Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ile insanları hap kullanmaya bağımlı yaparlar ilaç baronlarına bağımlı kılarlar.
İsteseler bir çok insanı kalıcı şekilde tedavi ederler ama yok. Satış yapıp
sürekli para kırmak varken neden insanlar sağlıklı ve mutlu yaşasın değil mi?
Ayıp!!!
Tedavi bulunduysa bugün biz faudalanamassak bile yarın yaygınlaşır da muhakkak faydalanan insanlar çok olacaktır.
Büyük düşünür ne demiş " niyet hayr akibet hayr"
Senin niyetin hayr olsun belki de yarın ilk faydalanan sen olacaksın !!!
biyonik evre dediğin ölümsüzlüğün kilidi ise bu kilidin sahibi olmaya güç yetirebilecek hangi insan bunu seninle paylaşır? sen de azrail sana gelmeden önce bunu bir düşün. senin bu dediğin alenen ilahlık. velev ki böyle bir şey mümkün olabilseydi ki aynı beden veya başka bir bedende, buna layık olabilmek için veya buna sahip olabilmek için ne vermen gerekirdi? böylesine bir gücü elde edebilmeye yönelik sahip olabileceğin en değerli şey ne olabilir di ki? bunu da kendine sormalısın. ilahlığa soyunan bir insan karşısında kendine nasıl bir değer biçerdin anlat bir görelim kıymetini.
Fakat bu alet yalnız kan içinda yayılmaya çalışan kanser hücrelerini imha etmeye çalışıyor yoksa yerlerinde duran kanser hücrelerine bir çare değil gibi görünüyor.
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