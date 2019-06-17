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Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor

Geliştirilen yeni bir lazer tedavisi sayesinde, kanda dolaşan kanserli hücreler anından tespit edilerek, deri dışından yapılan müdahaleyle gerçek zamanlı olarak öldürülebiliyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Arkansas Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir lazer teknolojisi sayesinde kanserli hücreler kan akışı içerisinde tespit edilerek yok edilebiliyor. Tedavinin temelinde kanserli hücrelerin diğer organlara yayılarak metastaz yapmadan önce, kaynağında bulunarak yok edilmesine dayanıyor.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle lazer, kanser tedavisinde önemli bir yer edinmeye başladı. Yapısı itibariyle lazere daha duyarlı olan kanser hücreleri, lazer ışınına maruz kaldığında sağlıklı hücrelere göre daha çok ve çabuk ısınıyor, bunun neticesinde de patlayarak ölüyor. Bu sayede kanserin yayılması ve ölümcül seviyeye gelmesi engelleniyor.
Ancak, bugüne kadar geliştirilen lazer cihazları boyutları ve kabiliyetleri nedeniyle klinik olarak kullanılamıyordu. Yeni lazer ise hücresesl düzeyde kullanılabilecek hassasiyete sahip. Araştırmacılardan Vladimir Zharov, yeni lazerin denendiği hastaların birinde kanserli hücreleri %96 oranında öldürmeyi başardıklarını söylüyor. Üstelik bu başarıya lazeri tam güçte kullanmadan ulaşılmış.

Bu tür lazer cihazlarının bir ilk olmadığını da belirten Zharov, geliştirdikleri lazerin en büyük avantajının saatte 1 litre kanı tarayabilmesi olduğunu kaydediyor.

https://futurism.com/the-byte/laser-destroy-cancer-cells Yorum Yaz
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CertainCrimes 4 gün yeni yorumcu en beğenilen
siyasilerin evlatları gider tedavi olur gelir böyle bir şeyin tüm dünya genelinde ücretsiz olması gerek, elde edemediğin bir tedavi yüzünden ölüyorsun çünkü paran yetmiyor böyle bir saçmalığa insanlar ne zaman tek vücut olup bu sistemi yıkacak merak ediyorum..
siyasilerin evlatları gider tedavi olur gelir böyle bir şeyin tüm dünya genelinde ücretsiz olması gerek, elde edemediğin bir tedavi yüzünden ölüyorsun çünkü par...
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Chagotta 2 gün
Kimyasal katkılı gıdalarla insanlara kalıcı hasarlar verip, geçici tedavi süreci
ile insanları hap kullanmaya bağımlı yaparlar ilaç baronlarına bağımlı kılarlar.
İsteseler bir çok insanı kalıcı şekilde tedavi ederler ama yok. Satış yapıp
sürekli para kırmak varken neden insanlar sağlıklı ve mutlu yaşasın değil mi?
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fenomen11 3 gün
Bahsedilen tedavi araştırması şimdilik sadece Malign Melanom kanserlerinde işe yarıyor.
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DH Misafiri 3 gün
Kanser tedavisi ülkemizde ücretsiz olarak veriliyor bazıları bilip bilmeden burdanda siyasi rant peşinde . Ezikler bari bu kadar nankör olmayın. Önceleri Kanser hastaları kemoterapi için evini satardı , parası olmayan ölürdü . Şimdi olan tedavi ücretsiz olarak veriliyor ama bazıları halen nankörlük yapıyor. ABD de bile ücretli bu tedavi.
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CertainCrimes 3 gün yeni yorumcu DH Misafiri
Senin bahsettiğin ile bizim bahsettiğimiz konu arasında o kadar fark var ki.
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Askaparta 3 gün
Güzel gelişmeler ama eskilerin dediği gibi her teknoloji maraz doğurur. Sürekli, tedavi gerektiren yeni bir hastalık çıkıyor. Bir de eski hastalıklar hortladı. Tüm hastalara acil şifalar, bedene, ruha ve doğaya saygıyla.
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mekan54 4 gün
Bı tebrik ediniz.hemen başka şeyleri araya katiyorsunuz. Yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. İstirham ediyorum. Ayıp.
Ayıp!!!
Tedavi bulunduysa bugün biz faudalanamassak bile yarın yaygınlaşır da muhakkak faydalanan insanlar çok olacaktır.
Büyük düşünür ne demiş " niyet hayr akibet hayr"
Senin niyetin hayr olsun belki de yarın ilk faydalanan sen olacaksın !!!
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torenbolen 4 gün mekan54
İlk faydalanan olsa olsa RTE olur Türkiye’de. Bağırsak kanseri adam, sarayın altında onkoloji laboratuvarı var. Bu tedaviyi de eklerler bünyelerine.
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torenbolen 4 gün
Çok güzel bir haber ama işte yorum yapan arkadaşlara katılmamak elde değil. İlk önce zenginler faydalanacak. RTE duymasın 100 sene daha kalır başımıza. Bu arada zaten 1000 yaşına kadar ilk yaşayacak olan çocukların şu anda aramızda olduğu söyleniyor. Kanser Aids, falan tamamen bitecek. İnsanlar, 3D yazıcılar sayesinde organ sırası beklemeyecek. Zaten insan, biyonik evreye geçince ölümsüzlüğün kilidi de yavaş yavaş açılacak. Şimdi Azrail düşünsün :)
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The souls migration 3 gün torenbolen
uzun lafın kısası, vücudun sos üretmeye başladığı yıllara vardığında, yaşlandığını da hissedeceksin.
yaşlanmayan biri yok bu dünyada. aksine ta geçen gün oldu bir sokak içerisinde gencin başına taş mı saksı mı ne bir cisim düştü, çocuk mahvoldu. yarına ne olacağın meçhul.
biyonik evre dediğin ölümsüzlüğün kilidi ise bu kilidin sahibi olmaya güç yetirebilecek hangi insan bunu seninle paylaşır? sen de azrail sana gelmeden önce bunu bir düşün. senin bu dediğin alenen ilahlık. velev ki böyle bir şey mümkün olabilseydi ki aynı beden veya başka bir bedende, buna layık olabilmek için veya buna sahip olabilmek için ne vermen gerekirdi? böylesine bir gücü elde edebilmeye yönelik sahip olabileceğin en değerli şey ne olabilir di ki? bunu da kendine sormalısın. ilahlığa soyunan bir insan karşısında kendine nasıl bir değer biçerdin anlat bir görelim kıymetini.
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DH Misafiri 4 gün
İnşaallah daha ileri ve pratik seviyeye gelir herkes kullanabilir.
Fakat bu alet yalnız kan içinda yayılmaya çalışan kanser hücrelerini imha etmeye çalışıyor yoksa yerlerinde duran kanser hücrelerine bir çare değil gibi görünüyor.
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DH Misafiri 4 gün
Umarım Kanser tedavisi konusundaki gelişmeler devam eder. Cidden çok sıkıntılı bir illet. Babamı Kanser'den kaybettim. ( Rahmet olsun canına , Allah mekanını cennet eylesin ) 1.5 sene kemoterapi, radyoterapi derken çok çekti rahmetli. En kötü tarafıda bitmeyen ağrıları oldu. Sabaha kadar yanında yatar ovalardık ki biraz ağrıları dinsin de uyuyabilsin. Eğer bu lazer tedavisi dedikleri oranda gerçekten işe yarıyorsa bir an önce uygulama koyulması ve dünya sağlık örgütü ile paylaşılarak tüm dünyaya servis edilmesi çok büyük önem arz ediyor. Allah kimseyi ve sevdiklerini bu illetle test etmesin.
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interwap 4 gün
Müthiş
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Şeref60 4 gün
Negüzel bir haber
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