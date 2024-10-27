Dünyanın en küçük biyo-bataryası üretildi

Türünün şimdiye kadar ki en küçüğü
Bataryanın en dikkat çekici özelliklerinden biri biyouyumlu hidrojel damlacıklardan oluşması ve ışıkla aktive edilebilmesi. Şarj edilebilir ve biyolojik olarak parçalanabiliyor olması sayesinde bu batarya, vücut içinde çözülerek herhangi bir kalıntı bırakmadan yok olabiliyor. Araştırmayı yürüten Oxford Kimya Bölümü’nden Dr. Yujia Zhang, bu bataryanın “şimdiye kadarki en küçük hidrojel lityum iyon batarya” olduğunu ve “üstün bir enerji yoğunluğuna” sahip olduğunu belirtti.
Araştırmacıların çözümü “yüzey aktif madde” destekli birleştirme olarak bilinen bir sürece dayanıyor. Bu teknikle her biri 10 nanolitre hacminde üç mikro ölçekli damlacık birleştiriliyor. Bu damlacıkların ikisi, enerji üretmek için lityum iyon parçacıklarını içeriyor.
Kritik kullanım alanları var
Araştırma ekibi, bu mini bataryanın yalnızca ilaç salınımını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kalp defibrilasyonu ve mikrorobotlar için enerji temin etmek gibi çeşitli biyomedikal uygulamalarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Yapılan testlerde batarya, sentetik hücreler arasında yüklü moleküllerin hareketini sağlamak ve fare kalplerinin atışını kontrol etmek gibi birçok kritik görevi yerine getirebildi. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde biyobozunur bataryanın ölümcül kalp ritim bozukluklarının yönetiminde kablosuz ve çevre dostu bir çözüm sunabileceği de gösterildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu