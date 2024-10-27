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    Dünyanın en küçük biyo-bataryası üretildi

    Oxford Üniversitesi araştırmacıları, implantlar için dünyanın en küçük lityum biyo-bataryasını geliştirdi. Geliştirilen batarya aktive oluyor, şarj edilebiliyor ve biyolojik olarak parçalanabiliyor.
    Dünyanın en küçük biyo-bataryası üretildi Tam Boyutta Gör
    Oxford Üniversitesi araştırmacıları, sağlık alanında devrim yaratacak olan minyatür bir lityum iyon biyo-batarya geliştirdi. Bu yeni nesil “damlacık batarya” kalp dokusu defibrilasyonu, kalp ritmi ayarlama ve ilaç salınımı gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılabilecek.

    Türünün şimdiye kadar ki en küçüğü

    Bataryanın en dikkat çekici özelliklerinden biri biyouyumlu hidrojel damlacıklardan oluşması ve ışıkla aktive edilebilmesi. Şarj edilebilir ve biyolojik olarak parçalanabiliyor olması sayesinde bu batarya, vücut içinde çözülerek herhangi bir kalıntı bırakmadan yok olabiliyor. Araştırmayı yürüten Oxford Kimya Bölümü’nden Dr. Yujia Zhang, bu bataryanın “şimdiye kadarki en küçük hidrojel lityum iyon batarya” olduğunu ve “üstün bir enerji yoğunluğuna” sahip olduğunu belirtti.

    Araştırmacıların çözümü “yüzey aktif madde” destekli birleştirme olarak bilinen bir sürece dayanıyor. Bu teknikle her biri 10 nanolitre hacminde üç mikro ölçekli damlacık birleştiriliyor. Bu damlacıkların ikisi, enerji üretmek için lityum iyon parçacıklarını içeriyor.

    Kritik kullanım alanları var

    Dünyanın en küçük biyo-bataryası üretildi Tam Boyutta Gör
    Tıp alanında son yıllarda gelişen küçük akıllı cihazlar, enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar küçük ancak yüksek kapasiteli güç kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Özellikle biyolojik dokularla etkileşime giren bu tür cihazlarda, bataryaların yumuşak malzemelerden yapılmış olması büyük önem taşıyor. Geleneksel bataryalar, biyomedikal cihazlarda güvenlik ve uyum açısından sorun yaratabiliyor. Yeni geliştirilen damlacık batarya ise biyouyumlu, biyobozunur, yüksek kapasiteli ve uzaktan tetiklenebilir özellikleri sayesinde bu zorlukların üstesinden geliyor.

    Araştırma ekibi, bu mini bataryanın yalnızca ilaç salınımını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kalp defibrilasyonu ve mikrorobotlar için enerji temin etmek gibi çeşitli biyomedikal uygulamalarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Yapılan testlerde batarya, sentetik hücreler arasında yüklü moleküllerin hareketini sağlamak ve fare kalplerinin atışını kontrol etmek gibi birçok kritik görevi yerine getirebildi. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde biyobozunur bataryanın ölümcül kalp ritim bozukluklarının yönetiminde kablosuz ve çevre dostu bir çözüm sunabileceği de gösterildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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