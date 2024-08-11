Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Devrimsel gelişme: Paneller olmadan güneş enerjisi üretimi

    Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları geliştirdikleri yeni bir malzeme ile neredeyse her ürünü bir güneş paneline dönüştürüyor. Yenilik sayesinde güneş çiftliklerine ihtiyaç azalabilir.
    Devrimsel gelişme: Paneller olmadan güneş enerjisi üretimi Tam Boyutta Gör
    Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü'nde çalışan bilim insanları, güneş enerjisi üretiminde devrim niteliğinde bir yaklaşım geliştiriyor. Geleneksel silikon bazlı güneş panellerine olan ihtiyacı azaltacak bu ultra ince esnek film, sıradan nesnelerin yüzeylerine uygulanan yeni bir enerji üretici malzeme sayesinde güneş enerjisi üretiminde önemli bir artış sağlıyor.

    Ultra ince ve her yüzeye uygulanabiliyor

    Işık emici perovskit katmanlarının istiflenmesiyle oluşturulan bu yeni ışık emici malzeme, ince ve esnek yapısıyla, binaların yüzeylerinden sırt çantalarına, arabalardan cep telefonlarına kadar neredeyse her yüzeye uygulanabiliyor. Oxford’da geliştirilen yenilikçi bir teknikle bir araya getirilen çoklu ışık emici katmanlar, güneş hücresinde daha geniş bir ışık spektrumunu yakalayarak, aynı miktarda güneş ışığından daha fazla enerji üretilmesini sağlıyor.

    Bağımsız bir kurum (AIST) tarafından yapılan ölçümlere göre, bu yeni malzeme yüzde 27’nin üzerinde enerji verimliliği sağlayarak geleneksel silikon fotovoltaiklerin performansını yakalıyor. Bu başarı, çok katmanlı yaklaşımla elde edilen verimlilik artışının sadece beş yılda yüzde 6’dan yüzde 27’ye çıkmasını sağlıyor. Oxford araştırmacıları bu teknik sayesinde fotovoltaik cihazların yüzde 45’i aşan verimliliğe ulaşabileceklerine inanıyor.

    Güneş çiftliklerine olan ihtiyacı azaltabilir

    Devrimsel gelişme: Paneller olmadan güneş enerjisi üretimi Tam Boyutta Gör
    Bu yenilik, sadece enerji verimliliğiyle değil, aynı zamanda esnekliği ve çok yönlülüğüyle de dikkat çekiyor. Sadece 1 mikron kalınlığındaki bu malzeme, bir silikon levhadan 150 kat daha ince. Bu ince ve esnek yapı, mevcut güneş panellerinin aksine neredeyse her yüzeye uygulanabiliyor. Böylece daha fazla enerji üretebilmek için daha az silikon bazlı panele ve güneş çiftliğine ihtiyaç duyuluyor.

    Bu gelişme aynı zamanda güneş enerjisinin maliyetini daha da düşürebilir ve onu en sürdürülebilir yenilenebilir enerji formu haline getirebilir. 2010 yılından bu yana, küresel ortalama güneş elektriği maliyeti neredeyse yüzde 90 oranında düştü. İnce film perovskit gibi yeni malzemeler silikon panellere ve amaca yönelik güneş enerjisi çiftliklerine olan ihtiyacı azalttığından, yenilikler ek maliyet tasarrufu vaat ediyor.

    Tüm bu güzel gelişmelerin yanında bu teknolojinin henüz araştırma aşamasında olduğunu belirtelim, ayrıca Oxford, yeni tasarlanan perovskit panellerin uzun vadeli istikrarından bahsetmiyor. Uzun vadede istikrar perovskit panellerin aşil tendonu diyebiliriz. Bununla birlikte perovskit fotovoltaikleri ticarileştirmek amacıyla 2010 yılında kurulan Oxford PV, kısa bir süre önce Almanya’da büyük ölçekli fotovoltaik üretimine başladı. Buruası "perovskite-on-silicon" tandem güneş hücreleri için dünyanın ilk hacimli üretim hattı konumunda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi kurutmalı çamaşır makinesi yorumları ağız içinde siyah kan toplanması neden olur mp3 track dönüştürücü hızlı elbise değiştirme hilesi nasıl yapılır msü sıralama hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ115
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ115
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız