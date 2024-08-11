Devrimsel gelişme: Paneller olmadan güneş enerjisi üretimi

Ultra ince ve her yüzeye uygulanabiliyor
Işık emici perovskit katmanlarının istiflenmesiyle oluşturulan bu yeni ışık emici malzeme, ince ve esnek yapısıyla, binaların yüzeylerinden sırt çantalarına, arabalardan cep telefonlarına kadar neredeyse her yüzeye uygulanabiliyor. Oxford’da geliştirilen yenilikçi bir teknikle bir araya getirilen çoklu ışık emici katmanlar, güneş hücresinde daha geniş bir ışık spektrumunu yakalayarak, aynı miktarda güneş ışığından daha fazla enerji üretilmesini sağlıyor.
Bağımsız bir kurum (AIST) tarafından yapılan ölçümlere göre, bu yeni malzeme yüzde 27’nin üzerinde enerji verimliliği sağlayarak geleneksel silikon fotovoltaiklerin performansını yakalıyor. Bu başarı, çok katmanlı yaklaşımla elde edilen verimlilik artışının sadece beş yılda yüzde 6’dan yüzde 27’ye çıkmasını sağlıyor. Oxford araştırmacıları bu teknik sayesinde fotovoltaik cihazların yüzde 45’i aşan verimliliğe ulaşabileceklerine inanıyor.
Güneş çiftliklerine olan ihtiyacı azaltabilir
Bu gelişme aynı zamanda güneş enerjisinin maliyetini daha da düşürebilir ve onu en sürdürülebilir yenilenebilir enerji formu haline getirebilir. 2010 yılından bu yana, küresel ortalama güneş elektriği maliyeti neredeyse yüzde 90 oranında düştü. İnce film perovskit gibi yeni malzemeler silikon panellere ve amaca yönelik güneş enerjisi çiftliklerine olan ihtiyacı azalttığından, yenilikler ek maliyet tasarrufu vaat ediyor.
Tüm bu güzel gelişmelerin yanında bu teknolojinin henüz araştırma aşamasında olduğunu belirtelim, ayrıca Oxford, yeni tasarlanan perovskit panellerin uzun vadeli istikrarından bahsetmiyor. Uzun vadede istikrar perovskit panellerin aşil tendonu diyebiliriz. Bununla birlikte perovskit fotovoltaikleri ticarileştirmek amacıyla 2010 yılında kurulan Oxford PV, kısa bir süre önce Almanya’da büyük ölçekli fotovoltaik üretimine başladı. Buruası "perovskite-on-silicon" tandem güneş hücreleri için dünyanın ilk hacimli üretim hattı konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.