Yapay zeka gerçekçi oyun dünyaları yaratabilir

Günümüzde yapay zeka pek çok alanda ön plana çıksa da doğrudan bir görüntü üzerinde değişiklik yapması mümkün değil ancak insan müdahalesi ile fotoğraflar üzerinde çeşitli algoritmalar kullanılarak değişiklikler yapmak mümkün. Intel ve Stanford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen yeni yapay zeka ise henüz yolun başında olsa da gerçeğinden ayırt edemeyeceğimiz, yapay görüntüler ve hatta yapay oyun dünyaları yaratma yeteneğine sahip.
Stanford Üniveristesi'nden Qifeng Chen'in önderliğinde geliştirilen yapay zekanın eğitilmesi için Almanya'daki sokak ve caddelere ait 5000 görüntü toplandı. Daha sonra yapay zekadan fotogerçekçi sahneler oluşturması istenildiğinde yapay zeka fotoğraflardaki unsurların bazılarını barındıran ancak kesinlikle herhangi bir fotoğrafla aynı olmayan bir sokak görünümünü oluşturdu. Yapay zeka sokağı oluşturmak için gerçek bir cadde görünümü ile işe başladı ancak sonrasında ekibin isteği doğrultusunda farklı gerçekçi görünümler geliştirdi.
Video Oyunlarında Kullanılabilir
Tabi yapay zeka şu an için yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmakta zorlansa da Intel'in bu yapay zekayla ilgili farklı planları var gibi görünüyor. Qifeng Chen'in de "Video oyunlarını geliştirmek için derin öğrenmeyi kullanmak geleceğin bir parçası olabilir." ifadesine bakarsak ilerleyen yıllarda bu teknolojinin gerçekçi oyun evrenleri oluşturmak için kullanılacağını düşünebiliriz. Daha önce Grand Theft Auto 5'de oyun dünyasının değiştirilmesi için bazı algoritmalar kullanıldığına şahit olmuştuk ancak yeni yapay zeka ile çok daha gerçekçi evrenler çok daha kısa sürede oluşturabilir.
https://www.newscientist.com/article/2143784-ai-artist-conjures-up-convincing-fake-worlds-from-memories/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o ne ki, oyuncuyuda internete mahkum edecekler. Yapay zeka icin gereken gpu kücü ne bilmiyorum lakin fazladir diye düsünüyorum.