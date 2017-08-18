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Yapay zeka gerçekçi oyun dünyaları yaratabilir

Intel ve Stanford Üniversitesi'nin işbirliği ile geliştirilen yapay zeka, mevcut sokak görünümlerini analiz edip gerçekçi yapay fotoğraflar oluşabiliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Günümüzde yapay zeka pek çok alanda ön plana çıksa da doğrudan bir görüntü üzerinde değişiklik yapması mümkün değil ancak insan müdahalesi ile fotoğraflar üzerinde çeşitli algoritmalar kullanılarak değişiklikler yapmak mümkün. Intel ve Stanford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen yeni yapay zeka ise henüz yolun başında olsa da gerçeğinden ayırt edemeyeceğimiz, yapay görüntüler ve hatta yapay oyun dünyaları yaratma yeteneğine sahip.


 

Stanford Üniveristesi'nden Qifeng Chen'in önderliğinde geliştirilen yapay zekanın eğitilmesi için Almanya'daki sokak ve caddelere ait 5000 görüntü toplandı. Daha sonra yapay zekadan fotogerçekçi sahneler oluşturması istenildiğinde yapay zeka fotoğraflardaki unsurların bazılarını barındıran ancak kesinlikle herhangi bir fotoğrafla aynı olmayan bir sokak görünümünü oluşturdu. Yapay zeka sokağı oluşturmak için gerçek bir cadde görünümü ile işe başladı ancak sonrasında ekibin isteği doğrultusunda farklı gerçekçi görünümler geliştirdi. 


Video Oyunlarında Kullanılabilir 

Tabi yapay zeka şu an için yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturmakta zorlansa da Intel'in bu yapay zekayla ilgili farklı planları var gibi görünüyor. Qifeng Chen'in de "Video oyunlarını geliştirmek için derin öğrenmeyi kullanmak geleceğin bir parçası olabilir." ifadesine bakarsak ilerleyen yıllarda bu teknolojinin gerçekçi oyun evrenleri oluşturmak için kullanılacağını düşünebiliriz. Daha önce Grand Theft Auto 5'de oyun dünyasının değiştirilmesi için bazı algoritmalar kullanıldığına şahit olmuştuk ancak yeni yapay zeka ile çok daha gerçekçi evrenler çok daha kısa sürede oluşturabilir. 


Chen, yapay zekanın kullanıcı isteği doğrultusunda gerçekçi evrenler oluşturabileceğini "Bir fotogerçekçi sahneyi oluşturmak için sadece sahneyi yüksek sesle anlatmanız yeterli olur." dese de yapay zekanın henüz yeterince gelişmiş olmadığını da itiraf ediyor. Chen'e göre yapay zeka fotoğraflardan beklediğimiz tüm detayları henüz dolduramıyor ve ortaya çıkan görüntü yeterince net değil. Chen ayrıca yapay zekayı evlerin içi gibi daha küçük iç mekanlar için de eğittiklerini ancak yapay zekanın henüz bu alanda başarılı sonuçlar ortaya koyamadığını da belirtti. 


Oyun dünyası içinse bu yapay zekanın asıl önemi ekim ayında ortaya çıkacak zira Intel, ekimde Viyana'da gerçekleşek olan Uluslararası Bilgisayar Vizyon Konferansı'nda yapay zekayı tanıtmayı planlıyor.
Yapay zekanın çalışma şeklini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.newscientist.com/article/2143784-ai-artist-conjures-up-convincing-fake-worlds-from-memories/ Yorum Yaz
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axaxa 1 yıl
Oyuncuyu da kaldırın kendi kendine oynasın yapay zeka.
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sniper23 1 yıl
Artık bölüm dizayn edenleri ve grafik dizayncıları rafa kaldırıyoruz.
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mementopolis 1 yıl sniper23
sniper23

Artık bölüm dizayn edenleri ve grafik dizayncıları rafa kaldırıyoruz.

o ne ki, oyuncuyuda internete mahkum edecekler. Yapay zeka icin gereken gpu kücü ne bilmiyorum lakin fazladir diye düsünüyorum.
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