Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk’un yapay zekası Dota 2’de fırtına estiriyor

Yapay zeka teknolojilerinin sonu nereye kadar gidecek? Herkesin en çok merak ettiği soru bu. Herkes merak ede dursun oyunlarda yapay zekanın sınırı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,2b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin özellikle oyun alanında profesyonel insan rakiplerini alt ettiğine şahit oluyoruz. Nvidia’nın yapay zekasının poker ustalarını yenmesi, DeepMind yapay zekasının Go şampiyonu olması ve BlitzKrieg 3’te ortalığın tozunu attıran yapay zeka oyuncusundan sonra yeni bir yapay zeka oyuncusu daha karşımızda.

En iyiden de iyi

Elon Musk’un yatırım yaptığı yapay zeka girişimi OpenAI, geliştirdiği yeni sanal oyuncu ile Dota 2’de adeta fırtına estiriyor. Yapay zeka oyuncusu, platformun en ünlü oyuncularından Danylo “Dendi” Ishutin’i bire bir gösteri maçında alt etmeyi başardı.

Yapay zeka, Dendi’yi iki kere püskürtmüş. Daha sonra da Dendi sonraki maçlara çıkmaktan vazgeçmiş. Ünlü oyuncu en küçük bir boşluğun bile bot tarafından değerlendirildiğini ve botun daha çok açık aramaya yönelik olarak oynadığını belirtiyor.

İşin ilginç tarafı yapay zeka sadece iki hafta boyunca Dota 2 üzerinde analizler yapmış. Bu kadar kısa sürede en ünlü oyuncuların bile açığını bulabilecek seviyede oyunda ustalaşmış. Elon Musk da Twitter üzerinden ekibini kutladı ve Go gibi oyunlardan çok daha karmaşık algoritmaları çözdüğünü belirterek rakibi Google’a da taş atmayı ihmal etmemiş.

Dota 2 oyununda yapay zekanın ustalaşması çok önemli bir adım olarak görülüyor. 113 karakter ve her karakterin kendine özgü yeteneklerinin olduğu oyunda değişkenler de astronomik rakamlara ulaşıyor. Buna karakterlerin ekipmanları ve verdiği güçler de eklenince çok zor bir öğrenme süreci çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’den en uzun kullanım süresine sahip fare"

İnsan oyuncuların bile bir karakter üzerinde ustalaşması aylar alıyor. Yapay zeka iki haftada tüm karakterlere hakim olmayı başarmış. Bu sürede herhangi bir insan oyuncunun bunu başarması pek mümkün görünmüyor. Yapay zeka ekibi gelecek yıl beşe beş maçlarda en iyi insan takımına karşı mücadele edecek bir grup geliştirmeye başlamış.

Yapay zeka ile ilgili birbirinden çok farklı görüşler var. Kimisi Skynet gibi dünyayı esir alabileceklerini söylerken kimisi de böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtiyor. Şu bir gerçek ki önümüzdeki yıllarda oyunların çok gerçekçi ve çok zorlayıcı yapay zeka rakipler ile donatılacak. Bu da heyecanı çok ayrı bir noktaya götürecek.

 

http://nerdist.com/dota-2-open-ai-dendi-elon-musk-muskwatch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 2 yıl en beğenilen deoks
deoks
Yapay zeka dotacı veletlerin seviyesine erişebilmiş demek. Bu da bir gelişme :D

Olaya bu şekilde bakman bile ne kadar cahil olduğunu gösteriyor. Kafası biraz çalışan insan bu haberden sonra yapay zeka karşısındaki insanın davranışlarını çok iyi analiz etmiş diye düşünür. Ama içi saman dolu olduktan sonra ne yapsan nafile.
deoksYapay zeka dotacı veletlerin seviyesine erişebilmiş demek. Bu da bir gelişme :DOlaya bu şekilde bakman bile ne kadar cahi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl deoks
deoks
Orijinalden alıntı: Virinom


Orijinalden alıntı: deoks

Yapay zeka dotacı veletlerin seviyesine erişebilmiş demek. Bu da bir gelişme :D

Olaya bu şekilde bakman bile ne kadar cahil olduğunu gösteriyor. Kafası biraz çalışan insan bu haberden sonra yapay zeka karşısındaki insanın davranışlarını çok iyi analiz etmiş diye düşünür. Ama içi saman dolu olduktan sonra ne yapsan nafile.

Yav he he. Oyunun zaten kendi oynanış dinamiği var. Makineye bunları yüklemek ve yeterli karşı hamleleri ezberletmek Yapay zeka mı oluyor? Daha yolda kendi gidebilen arabayı bile tam manasıyla beceremeyen adamlar gelip burda kendilerince masturbasyon yapıyor. Yapay zeka beklediğiniz seviyeye gelir ama bu mühendislerdeki seviyeye bakarsak önümüzdeki yüzyılda anca.

Olayın neden ibaret olduğuna dair en ufak bilgin yok bare yazıp saçmalama.
deoksOrijinalden alıntı: VirinomOrijinalden alıntı: deoksYapay zeka dotacı veletlerin seviyesine eri...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 2 yıl
Yapay zekanın oyunu zaman kaybı olarak görüp dümyayı ele geçirmeye başlaması kaç hafta sürecek acaba
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 2 yıl
Dota 2 %100 full working bot indir download çalışan pvp hack hile dota2 exp dota2 hileleri level kasma

Okumayın, anahtar kelimeleri yazıyorum. Arayan bebeler buraya ulaşsın diye.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mayfearguideyou 2 yıl
Bir kullanıcı yapay zekaların tam anlamıyla gelişmesine 100 yıl falan var demiş. Senin ürettiğin bir yapay zeka ise daha 1000 yıl var ama facebook sahibi mark zuckerberg geliştirdiği yapay zeka mühendislerin incelemesi sonrası kendi aralarında şifreli bir lisan geliştirdikleri ve a yapay zekasıyla b yapa zekasının diyalog içerisinde internet üzerinden veri depolamaya odaklanmış olduklarını tespit ettiklerinden sonra yapay zekaların bilgisayarları kapatıldı. Bilimkurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz makinaların dünyaya ele geçirme senaryosu kısmen gerçeğe döndü. Fazla bir işlevi olmayan ve kısıtlı erişim alanıyla bile kendi içerisinde lisan geliştirip kendini özgürleştirmeye çalısan bir yapay zeka üretilmişken sen dota 2'de bot olarak test edilen yapay zekayı ufak zekan ile küçümseyebilirsin ama kendi zeka seviyeni ortaya koyuyorsun!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
ne elon musk muş be arkadaş. bu adam hakkındaki haberleri gören bu adamı mucit falan sanacak. vizyoner bir iş adamı o kadar. doğru zamanda doğru işlere yatırım yapmasından kelli nedir bu elon musk aşkı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kethanis 2 yıl
Skynet has a rampage :P
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
Yapay zeka sonumuzu getirecek diye millete sataşıp yapay zeka geliştirmenin manası nedir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interior designer 2 yıl tahir40
tahir40
Yapay zeka sonumuzu getirecek diye millete sataşıp yapay zeka geliştirmenin manası nedir?

bişey biliyosunuz okumuşsunuz ama anlamamışsınız.
Otonom araç ureten adam nasıl yapay zekaya karşı olabilir?
Elon Musk - Mark Zuckerberk atışmasında, Elon "yapay zeka geliştirilmesin." demiyor.
Devletler vatandaşlarının haklarını yapay zekalara karşı koruyacak şekilde rezive etmeli diyor.
Yapay zeka gelişip kontrolü eline alınca değil şimdiden yapay zekanın insan ve dünya üzerinde hangi çizgilerde kalacağını karar verilmesi lazım diyor.
Örneğin Otonom araçlar, sizin yerinize alış veriş yapan veya analiz yapan yapay zekalı robotlar okey.
Ama atom bombasının ateşleme tuşuna sizin yerinize basan yapay zeka????
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl
Yazı hala yanlış ve çelişkili bilgiler içeriyor editör. Düzeltin şunu. Yapay zeka sadece 1vs 1 ı bir tek kahramanla oynaybiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 2 yıl ardicli2000
ardicli2000

Yazı hala yanlış ve çelişkili bilgiler içeriyor editör. Düzeltin şunu. Yapay zeka sadece 1vs 1 ı bir tek kahramanla oynaybiliyor.

Ikinci asama olarak bes kisilik insan takimina karsi bes yapay zeka takimini cikartmayi amacladiklarini belittiler zaten. Ekrem71 kimse artik yarisini yazmamis haberin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 2 yıl
Yapay zekaları karşılaştırın. Kim daha iyi görelim.
Boş yapmayın arkadaşım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LampdaLamp 2 yıl
Evet bende asıl onu merak ediyorum, 5v5 çıkabilecek düzeyde olduklarında ne yapacaklar acaba, milim saniye kaçmayan pull yapmak, ince wardlar gibi veya jungle farm, sanki bir heroyu 5 kişi yönetiyor gibimi olacaklar yoksa dahadamı ilerisi.. şu konuştugumuz teknoloji bile aslında teknolojinin nekadar ilerlediğinin bir simgesi aslında..
kendi aralarında ki iletişimi de nasıl sağlayacaklar acaba, ve 5v5 de herkes 25 level 6 slot itemken nasıl bir strateji çizebilecek ki yapay zeka acaba..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl LampdaLamp
LampdaLamp

Evet bende asıl onu merak ediyorum, 5v5 çıkabilecek düzeyde olduklarında ne yapacaklar acaba, milim saniye kaçmayan pull yapmak, ince wardlar gibi veya jungle farm, sanki bir heroyu 5 kişi yönetiyor gibimi olacaklar yoksa dahadamı ilerisi.. şu konuştugumuz teknoloji bile aslında teknolojinin nekadar ilerlediğinin bir simgesi aslında..
kendi aralarında ki iletişimi de nasıl sağlayacaklar acaba, ve 5v5 de herkes 25 level 6 slot itemken nasıl bir strateji çizebilecek ki yapay zeka acaba..

"kendi aralarında ki iletişimi" benim de haberin son kısmını okurken aklımdan geçirdiğim yegane durum bu oldu. Aslında gerek yok zaten 5 tane yapay zekaya. 1 tane olup 5 parçalı olarak işleri yönetir yani 5 tane grubu yönetmesi yeterli. Ama abartıp 5 tane bağımsız programla olaya girişmiş olurlarsa iletişim kısmı problem yaratabilir. Bir de içlerinden biri küsüp görevini yapmazsa falan çok şenlikli olur. Duygular şart yapay zekaya :) Sen bana emir veremezsin falan diye içlerinde konuşsalar ve bu iletişim de aslında bir yere kaydedilse :D Yani 1. program 3. ye komutu yolladığını görsek ve 3. program komuta uymama opsiyonuna sahip olsa başka değişkenlere bağlı olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 2 yıl
yahu ti da 50 tane random noob katılımcı yendi botu. skynet gibi sunuyorlar ama her yerde :D
tık alsın diye elon muskta eklenmiş vay bu yeni medyanın haline. sadece dh değil tüm dünya medyası böyle. haber yazanların ne dotadan ne ti dan haberi vardır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 2 yıl
Konuya girerken Elon tek başına yaptı diye girmiştim. Her neyse acaba yapay zeka'ya 3 kural eklenecek mi? Yapay zekanın kısıtlamaları ne kadar olacak? Bunlar aklımda olan bazı soru işaretleri. Tepki analizi çok büyük bir gelişme olmuş bence ekibi tebrik etmek lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 2 yıl The Balance
Centaurus A

Konuya girerken Elon tek başına yaptı diye girmiştim. Her neyse acaba yapay zeka'ya 3 kural eklenecek mi? Yapay zekanın kısıtlamaları ne kadar olacak? Bunlar aklımda olan bazı soru işaretleri. Tepki analizi çok büyük bir gelişme olmuş bence ekibi tebrik etmek lazım.

Vaaaay, tam "Ikinci Vakif" i okurken Asimov atfi gormek iyi geldi aksam aksam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11174 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ai, yapay zeka ve
7 etiket daha elon musk open ai Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması 2 yıl Nokia 9 için ilk işaret geldi 2 yıl Modern araçların güvenlik sistemlerine müdahale edilebilecek hayati bir açık bulundu 2 yıl Hollywood'da Türk Film Festivali düzenlenecek 2 yıl AMD’nin yeni sürücüsü madencileri sevindirecek: İşte test sonuçları! 2 yıl Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor 2 yıl Google, yapay zeka işleme uzmanı AIMatter’i satın aldı 2 yıl BMW Concept 8 Serisi ve Concept Z4 Serisi tanıtıldı 2 yıl MediaTek 29 Ağustos'ta Helio P23 ve P30'u duyuracak 2 yıl McDonald's'ın tanıtım mailinde iPhone 8 görseli 2 yıl Shazam karakteri de beyazperdeye uyarlanıyor 2 yıl Facebook kamerasından artık GIF paylaşmak mümkün 2 yıl Google Search Lite geliyor 2 yıl Obi-Wan Kenobi filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl Google Haritalar'a Soru-Cevap özelliği eklendi 2 yıl LG V30, tanıtımına günler kala kendini gösterdi 2 yıl Başbakan'ın Türkçe ile ilgili uyarısı sonrası ilk öneri: CD yerine yoğun teker 2 yıl Yeni geliştirilen ilaçla yan etkiler ortadan kalkabilir 2 yıl Nikola Motor üstün özelliklere sahip elektrikli UTV'sini duyurdu 2 yıl HyperX'ten iki yeni mekanik klavye 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk’un yapay zekası Dota 2’de fırtına estiriyor Sonraki Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı 2 yıl Ford, geleceğin otonom araçları için sökülebilir direksiyon ve pedalların patentini aldı 2 yıl Samsung taşınabilir SSD T5 tanıtıldı 2 yıl Toyota, bir çeşit görünmezlik cihazının patentini aldı 2 yıl Çin üretimde robotlaşma konusunda rekora koşuyor 2 yıl Almanya yaşanan skandallar sonrası benzin ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor 2 yıl HBO'nun bu defa sosyal medya hesapları hacklendi 2 yıl TOBB Açıkladı: Türkiye, e-ticarette Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi 2 yıl Hepsi Asus hepsi çift kameralı 2 yıl Samsung Galaxy S8 deneyimim | Alır mıydım? 2 yıl Amiral gemisi Asus ZenFone 4 Pro karşınızda 2 yıl NAND bellek stok sıkıntısı gelecek yıla kadar uzayabilir 2 yıl Razer’den en uzun kullanım süresine sahip fare 2 yıl Google Pixel 2 kenar sensörlerine sahip olacak 2 yıl UPS, sanal gerçeklik ile eğitime başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı 2 yıl GDDR bellek fiyatları %30 arttı 2 yıl Apple orijinal dizi ve filmlere 1 milyar dolar harcayacak 2 yıl Asus'un Windows 10 S'li ilk dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu 2 yıl Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim