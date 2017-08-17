Elon Musk’un yapay zekası Dota 2’de fırtına estiriyor

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin özellikle oyun alanında profesyonel insan rakiplerini alt ettiğine şahit oluyoruz. Nvidia’nın yapay zekasının poker ustalarını yenmesi, DeepMind yapay zekasının Go şampiyonu olması ve BlitzKrieg 3’te ortalığın tozunu attıran yapay zeka oyuncusundan sonra yeni bir yapay zeka oyuncusu daha karşımızda.

En iyiden de iyi

Elon Musk’un yatırım yaptığı yapay zeka girişimi OpenAI, geliştirdiği yeni sanal oyuncu ile Dota 2’de adeta fırtına estiriyor. Yapay zeka oyuncusu, platformun en ünlü oyuncularından Danylo “Dendi” Ishutin’i bire bir gösteri maçında alt etmeyi başardı.

Yapay zeka, Dendi’yi iki kere püskürtmüş. Daha sonra da Dendi sonraki maçlara çıkmaktan vazgeçmiş. Ünlü oyuncu en küçük bir boşluğun bile bot tarafından değerlendirildiğini ve botun daha çok açık aramaya yönelik olarak oynadığını belirtiyor.

İşin ilginç tarafı yapay zeka sadece iki hafta boyunca Dota 2 üzerinde analizler yapmış. Bu kadar kısa sürede en ünlü oyuncuların bile açığını bulabilecek seviyede oyunda ustalaşmış. Elon Musk da Twitter üzerinden ekibini kutladı ve Go gibi oyunlardan çok daha karmaşık algoritmaları çözdüğünü belirterek rakibi Google’a da taş atmayı ihmal etmemiş.

Dota 2 oyununda yapay zekanın ustalaşması çok önemli bir adım olarak görülüyor. 113 karakter ve her karakterin kendine özgü yeteneklerinin olduğu oyunda değişkenler de astronomik rakamlara ulaşıyor. Buna karakterlerin ekipmanları ve verdiği güçler de eklenince çok zor bir öğrenme süreci çıkıyor.

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İnsan oyuncuların bile bir karakter üzerinde ustalaşması aylar alıyor. Yapay zeka iki haftada tüm karakterlere hakim olmayı başarmış. Bu sürede herhangi bir insan oyuncunun bunu başarması pek mümkün görünmüyor. Yapay zeka ekibi gelecek yıl beşe beş maçlarda en iyi insan takımına karşı mücadele edecek bir grup geliştirmeye başlamış.

Yapay zeka ile ilgili birbirinden çok farklı görüşler var. Kimisi Skynet gibi dünyayı esir alabileceklerini söylerken kimisi de böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtiyor. Şu bir gerçek ki önümüzdeki yıllarda oyunların çok gerçekçi ve çok zorlayıcı yapay zeka rakipler ile donatılacak. Bu da heyecanı çok ayrı bir noktaya götürecek.