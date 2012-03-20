Yapılan testlerde yeni iPad modelinin 45 dereceye kadar ısındığı rapor ediliyor

Geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan ve iPad modelleri arasında en iyi açılış rakamına sahip olan yeni iPad modelinin aşırı ısınma problemi yaşamaya başladığına dair şikayetler gelmeye başladı.





iPad 2'ye göre daha büyük bir batarya ve neredeyse 2 kat daha fazla enerji tüketimi ile gelen yeni iPad modelinin bu yüzden yüzde 18 daha fazla ısındığı farklı kaynaklar tarafından ortaya konmuştu. Apple ise bu oranın hesap ettikleri sınır içerisinde ve normal olduğu cevabını vermişti.





Consumer Reports sitesi tarafından yapılan testler dikkat çekici bir ısınma seviyesinin olduğunu gösteriyor. Site ısınma şikayetlerinin artması üzerine olayı bizzat deneme ihtiyacı hissettiğini vurguladı.





Termal kamera ile yapılan testlerde Infinity Blade II yapımını oynatırken yeni iPad modelinin hem ön hem arka kısmında yaklaşık 45 dereceye kadar ısındığı tespit edildi. Test esnasında Smart Cover tablete destek olurken, şarj halinde, 4G bağlantısı kapalı, WiFi bağlantısı açık 45 dakika kesintisiz Infinity Blade II oyunu oynandı. Oda sıcaklığı 22 derece civarındaydı. Apple standart olarak 35 derece ve üzerindeki ortamlarda iPad kullanımını tavsiye etmiyor.





Şarj durumunda değilken yapılan aynı testte ise yine sıcaklık yaklaşık 43 derece olarak tespit edildi. Yeni iPad'in arka kasasında yer yer ısınmalar yaşanırken genelde köşelerde yüksek ısı olduğu görüldü.





Testlere göre yeni iPad modeli iPad 2 modelinden 4-5 derece daha fazla ısınıyor. Ancak testi gerçekleştiren editörler yeni iPad'in en yüksek ısıya ulaştığında bile tutuş rahatlığını aşırı bozacak bir durumun olmadığını belirtiyor. Isı testleri termal kameralarla yapıldığı için kullanıcıya yansıyan derecenin daha düşük seviyede olması muhtemel. Çünkü diğer bir testte yeni iPad modelinin 33.6 dereceye kadar ısındığı açıklanmıştı. Ancak yine de uzun süreli kullanımda donanıma zarar vermesi ihtimali var.