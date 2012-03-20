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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yapılan testlerde yeni iPad modelinin 45 dereceye kadar ısındığı rapor ediliyor

7 yıl
7,5b
1
101
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan ve iPad modelleri arasında en iyi açılış rakamına sahip olan yeni iPad modelinin aşırı ısınma problemi yaşamaya başladığına dair şikayetler gelmeye başladı. 

iPad 2'ye göre daha büyük bir batarya ve neredeyse 2 kat daha fazla enerji tüketimi ile gelen yeni iPad modelinin bu yüzden yüzde 18 daha fazla ısındığı farklı kaynaklar tarafından ortaya konmuştu. Apple ise bu oranın hesap ettikleri sınır içerisinde ve normal olduğu cevabını vermişti.

Consumer Reports sitesi tarafından yapılan testler dikkat çekici bir ısınma seviyesinin olduğunu gösteriyor. Site ısınma şikayetlerinin artması üzerine olayı bizzat deneme ihtiyacı hissettiğini vurguladı.

Termal kamera ile yapılan testlerde Infinity Blade II yapımını oynatırken yeni iPad modelinin hem ön hem arka kısmında yaklaşık 45 dereceye kadar ısındığı tespit edildi. Test esnasında Smart Cover tablete destek olurken, şarj halinde, 4G bağlantısı kapalı, WiFi bağlantısı açık 45 dakika kesintisiz Infinity Blade II oyunu oynandı. Oda sıcaklığı 22 derece civarındaydı. Apple standart olarak 35 derece ve üzerindeki ortamlarda iPad kullanımını tavsiye etmiyor.

Şarj durumunda değilken yapılan aynı testte ise yine sıcaklık yaklaşık 43 derece olarak tespit edildi. Yeni iPad'in arka kasasında yer yer ısınmalar yaşanırken genelde köşelerde yüksek ısı olduğu görüldü.

Testlere göre yeni iPad modeli iPad 2 modelinden 4-5 derece daha fazla ısınıyor. Ancak testi gerçekleştiren editörler yeni iPad'in en yüksek ısıya ulaştığında bile tutuş rahatlığını aşırı bozacak bir durumun olmadığını belirtiyor. Isı testleri termal kameralarla yapıldığı için kullanıcıya yansıyan derecenin daha düşük seviyede olması muhtemel. Çünkü diğer bir testte yeni iPad modelinin 33.6 dereceye kadar ısındığı açıklanmıştı. Ancak yine de uzun süreli kullanımda donanıma zarar vermesi ihtimali var.

http://news.consumerreports.org/electronics/2012/03/our-test-finds-new-ipad-hits-116-degrees-while-running-games.html Yorum Yaz
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erci501 7 yıl en beğenilen
bir apple yetkilisinin dediğine göre applestore daki 29$ lık fırın eldiveniyle bu sorun aşılıyormuş.

[image]local://upfiles/1051242/EE53C31685EC4167BC6FC014B97123D9.jpg[/image]
bir apple yetkilisinin dediğine göre applestore daki 29$ lık fırın eldiveniyle bu sorun aşılıyormuş.[image]local://upfiles/1051242/EE53C316...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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cagataykoroglu 7 yıl
Rahmetli olsa ipad i tutmayı bilmiyorsunuz derdi.
45 dereceye normal diyen insanı da apple da bile bulamayız belirtmek istedim.
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apokaliptik07 7 yıl
ZZ RAT
son cumle moral bozucu, uzun sureli kullanimlarda donanima zarar verebilir. ayrica 22 derecede 45i gormus, 35 derecede nolur ki?

orantı kurarsak eğer
22 de 45 ise
35 de X dir 22x=1575
x=71.59 :D
ZZ RATson cumle moral bozucu, uzun sureli kullanimlarda donanima zarar verebilir. ayrica 22 derecede 45i gormus, 35 derecede nolur ki?
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BonJovi1907 7 yıl
Merhaba arkadaslar hayatımda ilk defa Apple marka bir teknoloji aleti kullanıyorum gercekten çok iyiymis

Foruma daha yeni kayıt olmuş olabilirim bu beni sahte (fake) yapmaz...
neyse ipad3 U alali 2. Gün aynı anda 15-20 oyun indirip bı yandan Facebook vb sonra temple run oynayıp (ölünce facebook bakıyorum )
ve birde şarjda inanın çok az ısınma oldu oda fazla fark edilmiyor gayet iyi bir teknoloji harikası yaratmışlar sizi tebrik ederim apple
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ganeja 7 yıl BonJovi1907
BonJovi1907
Merhaba arkadaslar hayatımda ilk defa Apple marka bir teknoloji aleti kullanıyorum gercekten çok iyiymis

Foruma daha yeni kayıt olmuş olabilirim bu beni sahte (fake) yapmaz...
neyse ipad3 U alali 2. Gün aynı anda 15-20 oyun indirip bı yandan Facebook vb sonra temple run oynayıp (ölünce facebook bakıyorum )
ve birde şarjda inanın çok az ısınma oldu oda fazla fark edilmiyor gayet iyi bir teknoloji harikası yaratmışlar sizi tebrik ederim apple

Benim new ipadle senin ısnmayan ipadi değişelim....şaka bir yana alet ısınıyor arkadaşlar..ama daha nceki ipadlerimde bu sorun olmadığı icin belki ben yadırgadım..performansta..şarjda...v.s hiç sorun yok
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Centauri 7 yıl
cagataykoroglu

renklemApple mapple kullanmam hiçbir ürününü deneme imkanım olmadı ancak %18 -daha fazla- ısınmayı öyle bir göstermişler ki sanki alet cayır cayır yanıyor. :)
ipad 2 de ısınma sorunu felan yoktu. Şikayetim olmadı olanı görmedim. Ama bu cihazda şikayetler yükseliyor. Siz neyi savunuyorsunuz?


Kardes sikayetin yukseldigi filan yok. 4 milyon iPad kullanicisindan 15 tanesi bir foruma konu aciyor, basin da haber olsun diye yaziyor, cunku iPad ile ilgili ne yazsan hit oluyor. Yeni iPad kullananlar var forumda, 'cok isiniyor elimi yakiyor' diyen duydun mu? Yok.
Bende de yeni iPad var, ve sol alt koseseinde ilik bir sicaklik olusuyor bir sure kullandiktan sonra. 4 cekirdekli GPU ve 2 cekirdekli islemcinin oldugu yerde, sicaklik 30 derecelerde seyrediyormus, vucudundan bile soguk yani, ama bir iliklik hissediliyor.
Hepsi bu. Bu kadar yani. GPU yu 45 dakika kasinca da sarj takili degilken 45 dereceye cikiyormus sicaklik, 45 dakika kasilinca 45 dereceye cikilmasi. Sarj takliyken 47 ye cikiyormus da sarj takiliyken infinity blade nasil oynamislar, helal olsun, o da ayri.

GPU lar hicbirsey yapmazken bile ortalama 60 derecede calisir zaten.
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Centauri 7 yıl
Samsung Galaxy S2, sadece sarjdayken pil sicakligi 66 Derece.
Bu niye haber olmadi acaba zamaninda hicbir yerde?
Kimse sallamadigi icin heralde.
Yanıtla +3
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Centauri 7 yıl
mustafatas
*Yazılımsal değil ki arkadaşlar ısınmanın ana nedeni A5X ve retina.Tamam hoş özellikler ama pasif soğutmayı önemsememişler. *Apple durumun satışa çıkmadan önce de farkındaydı bence, bir sürü testten geçmiştir illa ki ama pasif soğutmayla zaman kaybetmek yerine nasılsa satar mantığıyla önce cebini düşünmüşlerdir.

Dunyadan haberiniz yok muhtemelen, ama normal kullanimda 30 derece civarinda calisan, kokune kadar kasinca en fazla 45 dereceye cikan cift cekirdekli, quad core islemcili bir cihaz, dunyadaki tum elektronik ureticileri icin mukemmel termal ozellikler tasiyor demektir.
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mustafacan34 7 yıl Centauri
Centauri

mustafatas

*Yazılımsal değil ki arkadaşlar ısınmanın ana nedeni A5X ve retina.Tamam hoş özellikler ama pasif soğutmayı önemsememişler. *Apple durumun satışa çıkmadan önce de farkındaydı bence, bir sürü testten geçmiştir illa ki ama pasif soğutmayla zaman kaybetmek yerine nasılsa satar mantığıyla önce cebini düşünmüşlerdir.


Dunyadan haberiniz yok muhtemelen, ama normal kullanimda 30 derece civarinda calisan, kokune kadar kasinca en fazla 45 dereceye cikan cift cekirdekli, quad core islemcili bir cihaz, dunyadaki tum elektronik ureticileri icin mukemmel termal ozellikler tasiyor demektir.

Kardeşim dünyayı senin kadar biz de takip ediyoruz ipad2 tasarımı yaparken ısınma sorununu çözebildiğine göre yeni ipad için de çözmeliydi.Büyük ve sevdiğim bi firma apple ama bu tip sorunları aşmalıydı, tüm dünya forumları bu sorundan bahsediyor ama sana göre normal.Apple kullanıcısı olarak söylüyorum. :)
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Centauri 7 yıl
smart1978
Apple firması satılan tüm yeni Ipad leri toplatıp yapılması gereken değişiklikleri uygulamayacağına göre en iyisi 1 yıl sonra Yeni Ipad2 de aşırı ısınma probleminin hiç olmazsa eski Ipad ler seviyesine getirirler...Genel olarak Apple kendisini dünyanın merkezinde sanıyor. Kendi belirlediği tasarımı sabitleyip donanımsal olarak daha üstün olanları koyarsan ISINMA problemi kaçınılmazdır... Apple da ısınma problemine uygun SIFIRDAN tasarlanmış bir IPAD yapmaları gerekirdi... Pasif soğutma sistemlerine kafa yormalılar...Yine çözemediler FAN taksınlar...Yine yapmadılar soğutucu kılıf icad edip hediye etsinler... Tıpkı anten rezaletinde olduğu gibi kılıf ile çözüdklerini sanmaları gibi.. Ayrıca yaz da yaklaşıyor... Yaz sıcaklığını da üstüne eklerseniz 45 dereceden rahatlıkla 55 dereceyi kadar ısınacaktır... Servislik olacak... Kullanıcı hatası denilecek... Garantisiz veya grey getirtenler bir kere daha düşünmeli...Aşırı ısınma diğer bileşenlerine de zarar verebilir ve bu zarar ilerleyen aylarda gözlemlenecektir...Şimdi yeni satışa çıktığından herşey TOZPEMBE ...

He canim he.
Sen cinsin dusundun, onlar dusunmediler zaten.
Eskisinden 5 derece sicak deniyor, anlamiyor musunuz?
Birisi de cikip diger tabletlerle kiyaslasa, cok saglam iddiaya girebilirim, kesinlikle en soguk iPad 2, ikinci soguk calisan da iPad 3 olacaktir.
45 dakika araliksiz Infinity Blade oynayinca 45 dereceye cikan islemciden bahsediyoruz. Senin bilgisayarinin islemcisi kac derecede calisiyor haberin var mi?
%100 Zirvadan ibaretsiniz.
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antonidas 7 yıl
Tüketici: sayın apple ürettiğiniz alet çok ısınıyor
Apple: İyi ya işte, yumurta kırın omlet yapın...
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Eric Theodore Cartman. 7 yıl antonidas
antonidas
Tüketici: sayın apple ürettiğiniz alet çok ısınıyor
Apple: İyi ya işte, yumurta kırın omlet yapın...

Pff ok.
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CoreXXX 7 yıl
eskiden ekran kartlarının soğutucalrı üstünde uyarı olurdu sarı bir etiket ile. onu yapıştırmalılar bence:) cihazı çok beğenmişdim. hatta parasını bile hazırladım ama bu ısınma sorunu yüzünde kafam karışdıneyse apple bi fırın eldiveni felan verirse yanında hediye alırız artıkın:D
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Escapetolife 7 yıl
Yazılım güncellemesi ile belki bir ayar çekebilirler onun dışında birşey yapabileceklerini sanmam çünkü 3 milyondan fazla satıldı , herkes iade edip yeni versiyonu almak ister.
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Eric Theodore Cartman. 7 yıl
Antalyanin yaz sicaginda erir o be. iPod touch 4 u tutamiyordum ben resmen yakiyordu ciddiyim yanacak diye korkuyordum antalya sicagi bu... Sattim sonra 3gs ile mutluyum :D
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DarkLord97 7 yıl
Cihaz 16 gib wi fi versiyonu oyun değil internette gezinirken ısındığını fark ettim daha oyun oynamadım cihaz bugün elime ulaştı. Özellikle sol alt taraf ısınıyor.
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ZZ RAT 7 yıl DarkLord97
DarkLord97

Cihaz 16 gib wi fi versiyonu oyun değil internette gezinirken ısındığını fark ettim daha oyun oynamadım cihaz bugün elime ulaştı. Özellikle sol alt taraf ısınıyor.

Mesut Cevik de internette gezerken isindigini, bunun rahatsiz ettigini soyledi,
bu durum hayra alamet degil, bi sure beklemek lazim almak icin..
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DarkLord97 7 yıl
Arkadaslar ben şu an iPad 3 ten yazıyorum. Daha önce bir Apple ürünü kullanmadım ama bu iPad 3 1 saat filan kullanıldığında insanı rahatsız edecek sıcaklığa geliyor.
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ZZ RAT 7 yıl DarkLord97
DarkLord97

Arkadaslar ben şu an iPad 3 ten yazıyorum. Daha önce bir Apple ürünü kullanmadım ama bu iPad 3 1 saat filan kullanıldığında insanı rahatsız edecek sıcaklığa geliyor.

nasil kullanim, oyun mu yoksa internet vs. mi ?
oyun ise hangi oyun?
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yav he he aynen 7 yıl
SACMALAMAYIN !!!!!! Kiçi kirik GALAXY ACEYİM 45 in ALTİNA DUSMUYOR SADECE OPERADA ve sicakligi elimle hissetmiyorum
AYRICA 22 de 45 ise 35 de 71 OLMAZ 55 OLUR ANCAK !!!!!!
BENCE YAZAR KARALAMİS RESMEN IPAD i
not galaxy ace dusuk cpu da ortalama 45 giderken galaxy s2 cayir cayir yaniyor uygulamalarda dusunun o kac derece olur
VE YINE BENCE 4gli bir tabketin %15 civari isinmasi normaldir
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