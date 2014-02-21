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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yazı temelli fotoğraf uygulaması Fonta ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yazı temelli fotoğraf uygulaması Fonta ücretsiz yapıldı
ThirtyFive tarafından geliştirilen yazı tabanlı fotoğraf uygulaması Fonta, iOS 7 sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak kullanılabiliyor ve artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak Apple'ın yeni işletim sisteminin çizgisine uygun bir tasarımla gelen Fonta, fotoğrafların üzerine şeffaflık değeri değiştirebilen yazılar ile dahili olarak gelen birçok şekli ekleyebiliyor ve bünyesinde farklı filtreler yer alıyor. Eklenen içeriklerin renklerini de değiştirilen Fonta, diğer benzerleri gibi hazırlanan içerikleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.

Daha önce 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Fonta uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id780458840?mt=8 Yorum Yaz
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zazian_12 5 yıl
arkadas ne gereksiz bir adamsin senCan Tuncer. ana sayfayi cöpe cevirdin resmen. bu kadar da Apple reklami yapilmaz ki. Yapiyorsaniz da adam akilli yapin bari. Android ya da Windows icin bu kadar gereksiz haberler yapmiyorsunuz.
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acura07 5 yıl zazian_12
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