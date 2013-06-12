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Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı

5 yıl
2,5b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı

Dell'in oyun odaklı elektronik faaliyetlerini sürdüren alt kuruluşu Alienware, E3 2013 kapsamında oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yıllar sonra ilk defa büyük çaplı bir tasarım değişikliğine giden ünlü markanın üç farklı ekran büyüklüğüne sahip modelleri artık yalnızca 14, 17 ve 18 şeklinde isimlendirilecek. Intel'in dördüncü nesil Haswell işlemci ailesi ve NVIDIA'nın Kepler mimarili yeni GeForce 700 serisi mobil ekran kartlarıyla donatılan Alienware 14, 17 ve 18, bütünleşik aydınlatma sistemi, her türlü renkte ışıklandırılabilen tam aydınlatmalı TouchPad, magnezyum alaşımı kullanılarak imal edilmiş bir kasa ile yüksek dayanıklılığa sahip anotlanmış alüminyum kapağı bünyesinde barındıracak. Firmanın yeni tasarım anlayışı, materyal değişikliğinin yanı sıra bilgisayarları daha kalın bir forma sokmuş.  
Alienware 17
Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı

Alienware'nin ortanca dizüstü bilgisayar modeli, 1600 x 900, 1920 x 1080 piksel çözünürlük sürümleri, 120Hz üç boyut destekli bir versiyon ve 220-300-400 nit parlaklık seçeneklerine sahip 17.3 inç büyüklüğünde mat WLED TN ekranla geliyor. Dört çekirdekli i7-4700MQ, i7-4800MQ, saat hızı artırılmış i7-4900MQ ve i7-4930MX Extreme Edition işlemci, 2GB GDDR5 GTX 765M, 3GB GDDR5 GTX 770M ve 4GB GDDR5 GTX 780M ekran kartı, 8/16/32GB DDR3L 1600MHz sistem belleği, RAID 0 dizilimli iki 7200rpm HDD ile 1.5TB, 256GB mSATA SSD + 750GB HDD depolama, DVD-RW / Blu-ray optik okuyucu ve Windows 7/8 işletim sistemi seçenekleriyle gelen çift fanlı soğutma sistemine sahip bilgisayar, biri her zaman açık toplam 4 USB 3.0, HDMI, mini DisplayPort, dokuzu bir arada kart okuyucu, Broadcom'un 802.11ac ve Bluetooth 4.0 destekli 5G Wi-Fi 4352 kartı, 2.0MP Full HD çekim kabiliyetine sahip görüntülü görüşme kamerası, Dolby Home Theatre v4, 180/240W güç adaptörü ve sekiz hücreli 86Whr bataryayı beraberinde getirecek.
46-48 milimetre arası bir kalınlık profiline sahip Alienware 17, SSD depolama birimiyle birlikte 4.15 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Lazerle kullanıcının ismi üzerine kazınan bir plaka, on programlanabilir bölgede farklı aydınlatmaların kullanılabilmesini mümkün kılan AlienFX ve daha birçok özel yazılım aracının eşlik ettiği aygıta bugün itibarıyla 1.499$'dan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Sonraki dönemlerde yeni ekran kartlarına yükseltilirken yazılımsal sorunlara yol açmayan ve böylece güncelliğini uzun süre devam ettirebilen bilgisayarın satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Alienware 17 için yayınlanan tanıtım videosu aşağıdadır.
Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı
 
Çift ekran kartı destekli Alienware 18
Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı

18.4 inçlik 400-nit parlaklığa sahip Full HD (1920 x 1080 piksel) TrueLife WLED PLS panelle gelen Alienware 18, çift ekran kartı desteğiyle Clevo'nun P370 serisi kasalarıyla aynı sınıfta konumlanacak. NVIDIA'nın SLI teknolojisiyle bir araya getirilen çift 2GB GDRR5 GTX 765M, 3GB GDRR5 GTX 770M ve 4GB GDDR5 GTX 780M ekran kartı, i7-4700MQ, i7-4800MQ, saat hızı 4.0GHz'ye kadar çıkabilen i7-4900MQ ve 4.3GHz'ye ulaşabilen i7-4930MX Extreme Edition işlemci, 8/16/32GB DDR3L 1600MHz RAM, RAID 0 diziliminde üç 256GB'lik SSD veya iki 7200rpm HDD ile 1.5TB depolama, SuperMulti DVD-RW / Blu-ray okuyucu ve Windows 7 / Windows 8 işletim sistemi seçenekleriyle birlikte sunulan cihaz, üç fanlı soğutma sistemi ve 330 wattlık güç adaptörünün de yardımıyla taşınabilir bilgisayar kategorisindeki en yüksek performanslı çözüm haline geliyor.
5G Wi-Fi Broadcom 4352 ile 802.11ac ve Bluetooth 4.0 desteği, çift mikrofon, 2.0MP Full HD kamera, sekiz hücreli 86Whr batarya, Dolby Theater v4 ses teknolojisi, 56-57 milimetre kalınlık, 5.47 kilogram ağırlık, AlienFX ile on programlanabilir bölgeyi aydınlatabilme, dört USB 3.0, HDMI, mini DisplayPort özelliklerini yapısında ihtiva eden Alienware 18, çift ekran kartı nedeniyle 17.3 inçlik çözümden çok daha pahalı olacak. 2.099$'dan 5.199$'a çıkan donanım paketleriyle gelen bilgisayarın satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı
Alienware 14
Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı

Ekran boyutuyla birlikte donanım özellikleri de azalan Alienware serisinin giriş seviyesinde 14 isimli model yer alıyor. 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT 750M ve 2GB GDDR5 GTX 765M ekran kartlarıyla donatılabilen Alienware 14 tüketicilere, dört çekirdekli i7-4700MQ, i7-4800MQ ve i7-4900MQ işlemci, DVD-RW / Blu-ray optik okuyucu, 8/16GB DDR3L 1600MHz sistem belleği, Windows 7 / Windows 8 işletim sistemi, 14 inç mat 200-nit 1366 x 768 veya 300-nit parlaklık ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü TN panel seçeneklerini sunacak. 750GB 7200rpm HDD veya RAID 0 dizilimli iki 256GB'lik SSD depolama birimiyle donatılabilecek taşınabilirliği en yüksek Alienware dizüstüsü, 5G Wi-Fi Broadcom 4352 ile 802.11ac ve Bluetooth 4.0 desteği kazanabilecek ya da Killer Wireless N 1202 donanımı kullanabilecek.
40 mm civarında kalınlık ve 2.77 kilogram ağırlığa sahip oyun odaklı dizüstü bilgisayara, üç USB 3.0, HDMI 1.4 çıkışı, mini DisplayPort, Dolby Home Theatre v4 ses teknolojisi, beş farklı programlanabilir bölgeyi aydınlatabilen AlienFX, dokuzu bir arada kart okuyucu, altı hücreli 68Whr batarya ve 150W güç adaptörü eşlik edecek. 1.199$'dan başlayan fiyatlarla satılan Alienware 14'ün satış sayfası buradadır. Intel Core i5 işlemcili bir versiyonu 1.099$'dan yakında çıkış yapacak bilgisayarın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 
Yeni Alienware 14, 17 ve 18 oyun dizüstüleri tanıtıldı
Alienware markalı çok sayıda özel aksesuar, dizüstü bilgisayar çantaları, özel sırt çantaları, kulaklıklar ve daha birçok ürünle birlikte edinilebilecek 14, 17 ve 18 oyuncu dizüstüleri, gri veya siyah renklerde bugün itibarıyla ABD başta olmak üzere birçok ülkede satışa çıktı. ABD'deki teslimatları 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek bilgisayarların ülkemize gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ürünler Türkiye'ye ithal edilse dahi 2013 modellerinin oldukça geç satılmaya başlayacağı ve çok yüksek fiyatlarla alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

http://www.alienware.com/landings/laptops.aspx Yorum Yaz
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lord87 5 yıl
işte bilgisayarın ağa babası bu
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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Tamam Razer kadar yapma ama biraz incelt arkadaş şu aleti.
Tasarımı ve donanımı çok ileri ama o tıknazlık eski teknoloji havası vererek ol ileriliği baltalıyor.
Tamam Razer kadar yapma ama biraz incelt arkadaş şu aleti.Tasarımı ve donanımı çok ileri ama o tıknazlık eski teknoloji havası vererek ol ileriliği baltalıy...
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DH Misafiri 3 yıl
beyler alienware satış yapan mağzaları bilen varmı
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wanqer61 4 yıl
beyler monster almayı düşünüyorum ama her yerde şikayetler var 5-6 aya geliyomuş hep tarihi ilerletiyolarmış alienwar m14x monsternotebook.com.tr/... bunun arasında kaldım hangisi aliyim
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etlik 5 yıl
Özellikleri mükemmel ama dış görünüş (kalınlık) vasat.
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carter 5 yıl
Şunları gösterip heves ettirmeyin lütfen.

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Stansflower 5 yıl
Turkuaz olan modele bayıldım.
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JoeyBane 5 yıl
Tasarımı güzelleştirmişler ama eski nesildeki ön kasa daha cafcaflıydı. Bu çok kaba görünüyor.
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yahho96 5 yıl
18 inç olan 5.47 kg kas yaparsın işte
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rorschach_ 5 yıl
4cm kalınlık
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trsr 5 yıl
tasarıma bakınca sanki 2 3 kg civarında gôzùküyor
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rambetiko 5 yıl
tasarımı inanılmaz güzel olmuş. R1 kasaya göre resmen evrim geçirmiş. performansı ve sağlamlığına zaten bir şey denilemez. gerçekten bu işi biliyor Alienware.

para tuzağı değil bence, zevk meselesi. elimde Alienware M18x R1 var. performans olsun kalite ve sorunsuzluk olsun şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşatmadı. görüntüsü bile yeter :)

ekleme yapayım eğer bir arkadaşınız vasıtasıyla ürünü getirebilirseniz f/p oranına göre monsterdan daha avantajlı fiyata alırsınız
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oray 5 yıl
ben daha dun i7 4700MQ'lu laptop'i 850$'a aldim, full HD ve 750M ekran karti var. bunlarin nasil en dusuk fiyatlari 1500$'lardan basliyor bir turlu anlam veremiyorum. Resmen para tuzagi!
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