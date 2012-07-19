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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Apple iPad, sınırsız mobil internet ve TTNET Wi-Fi ile Avea'da

6 yıl
3,6b
1
12
iPad
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Avea, yeni iPad kampanyasını duyurdu. Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü, müşterileri için sınırsız internet paketleriyle gelen Apple'ın üçüncü nesil tablet bilgisayarını ayda 82TL'den başlayan fiyatlarla sunacak.
2048 x 1536 piksel çözünürlüklü LED aydınlatmalı IPS TFT retina ekran, PowerVR SGX543MP4 ile donatılan çift çekirdekli Apple A5X çipset, 5MP arka, VGA ön kamera, 1GB RAM, Bleutooth 4.0 ve 11,560mAh Li-Po pilin eşlik ettiği iPad, ortalama 10 saatlik bir kullanım ömrüne sahip olacak.
3G + Wi-Fi özellikli iPad'in 16/32/64GB'lık hafıza seçenekleri mevcut. İstediğiniz modeli seçip sınırsız mobil internetin keyfini sürebilecek ve 30 Haziran 2014'e kadar TTNET Wi-Fi noktalarından ücretsiz yararlanılabileceksiniz. 24 ay taahhütlü tabletler 82TL'den başlayan aylık fiyatlarla satın alınabilecek. 
Apple'ın en yeni tablet bilgisayarını sınırsız mobil ve Wi-Fi internet paketleriyle tecrübe etmek istiyorsanız 31 Ağustos'a kadar size en yakın Avea iletişim merkezine uğrayıp iki yıllık sözleşmenizi başlatabilirsiniz. 

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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar asla tavsiye etmiyorum. kota aşımı yok diye beğenip aldım. şuan 4. faturamda 100tl fazla fatura kestiler ve bunu düzeltmediler. kota aşımı olursa ücret alırız diyorlar şuan.
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E_Aydin35 6 yıl
Açıkcası ben denemeden almam.. Verimliliğini, internet üzerinde gezerken aksaklık ve sorunları yaşayıp yaşamayacağımı bilmek isterim zaten böyle bir fırsat vermişler. :) Ama diğer arkadaşalrında dediği gibi 24 ay baya bir fazla zaten taksitle alıyorsan 2 yıl mahkumsuhn Yeni iPad'e olmadı, Y. iPad'in borcu bitmeden bir sonraki nesili almak zorunda kalırsın :)
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falls 6 yıl
Son bir haftadır Marmaris Akyaka bodrum yalikavak turkbuku Aydın Kuşadası dilek yarım adasi Muğla vs. Egeyi dolastim......En kötü kapsama alanı Avea da haberiniz olsun.. Rezillik hemen hattımı Avea'dan başka operatöre taşıyacağım,,nerden kıyasladım diyenlere yanımda vodafone ve Turkcell hattı olan arkadaslar vardı....bu arada 3g konusunda da solda sıfır Avea...diger gsm ler neymiş çok yakıyormuş...yesinler sinir oldum...
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Bestanden 6 yıl
bu 24 ay olayları çok kötü milleti bağlıyorlar ilk başlarda iyi ama son 6-7 ay millet pişman oluyor
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teknoloji4ever 6 yıl
Avea ile internete girmek mi? Bırakın bu işleri geçen gün yolda bi yere gitmek için iphone'dan haritaları açtım haritalar yüklelene kadar gidecegim yere vardım bu konuda turkcell cok onde bana göre
1 Yanıt Yanıtla
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DarthLuca 6 yıl teknoloji4ever
teknoloji4ever

Avea ile internete girmek mi? Bırakın bu işleri geçen gün yolda bi yere gitmek için iphone'dan haritaları açtım haritalar yüklelene kadar gidecegim yere vardım bu konuda turkcell cok onde bana göre

Hiç bir operatörden kampanyalı adı altında bir ürün almam fakat 1,5 senedir Avea kullanıyorum. Önce HTC Sensation Sonrada Galaxy Note ile ve internet gayet hızlı. Hiç takılma duraklama olmadan online film dizi vs izleyebiliyorum, sörf ve downloadda oldukça hızlı
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DH Misafiri 6 yıl
24 ay aveanın bağımlısı olacağıma trak parayı veririm rahat rahat özgürce kullanırım..
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jovanovic 6 yıl
Şimdi reklamlar...
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