Yeni Apple iPad, sınırsız mobil internet ve TTNET Wi-Fi ile Avea'da





Avea, yeni iPad kampanyasını duyurdu. Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü, müşterileri için sınırsız internet paketleriyle gelen Apple'ın üçüncü nesil tablet bilgisayarını ayda 82TL'den başlayan fiyatlarla sunacak.

2048 x 1536 piksel çözünürlüklü LED aydınlatmalı IPS TFT retina ekran, PowerVR SGX543MP4 ile donatılan çift çekirdekli Apple A5X çipset, 5MP arka, VGA ön kamera, 1GB RAM, Bleutooth 4.0 ve 11,560mAh Li-Po pilin eşlik ettiği iPad, ortalama 10 saatlik bir kullanım ömrüne sahip olacak.

3G + Wi-Fi özellikli iPad'in 16/32/64GB'lık hafıza seçenekleri mevcut. İstediğiniz modeli seçip sınırsız mobil internetin keyfini sürebilecek ve 30 Haziran 2014'e kadar TTNET Wi-Fi noktalarından ücretsiz yararlanılabileceksiniz. 24 ay taahhütlü tabletler 82TL'den başlayan aylık fiyatlarla satın alınabilecek.

Apple'ın en yeni tablet bilgisayarını sınırsız mobil ve Wi-Fi internet paketleriyle tecrübe etmek istiyorsanız 31 Ağustos'a kadar size en yakın Avea iletişim merkezine uğrayıp iki yıllık sözleşmenizi başlatabilirsiniz.