Yeni Apple iPad, sınırsız mobil internet ve TTNET Wi-Fi ile Avea'da

Haber Editörü
Avea, yeni iPad kampanyasını duyurdu. Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü, müşterileri için sınırsız internet paketleriyle gelen Apple'ın üçüncü nesil tablet bilgisayarını ayda 82TL'den başlayan fiyatlarla sunacak.
2048 x 1536 piksel çözünürlüklü LED aydınlatmalı IPS TFT retina ekran, PowerVR SGX543MP4 ile donatılan çift çekirdekli Apple A5X çipset, 5MP arka, VGA ön kamera, 1GB RAM, Bleutooth 4.0 ve 11,560mAh Li-Po pilin eşlik ettiği iPad, ortalama 10 saatlik bir kullanım ömrüne sahip olacak.
3G + Wi-Fi özellikli iPad'in 16/32/64GB'lık hafıza seçenekleri mevcut. İstediğiniz modeli seçip sınırsız mobil internetin keyfini sürebilecek ve 30 Haziran 2014'e kadar TTNET Wi-Fi noktalarından ücretsiz yararlanılabileceksiniz. 24 ay taahhütlü tabletler 82TL'den başlayan aylık fiyatlarla satın alınabilecek.
Apple'ın en yeni tablet bilgisayarını sınırsız mobil ve Wi-Fi internet paketleriyle tecrübe etmek istiyorsanız 31 Ağustos'a kadar size en yakın Avea iletişim merkezine uğrayıp iki yıllık sözleşmenizi başlatabilirsiniz.
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Hiç bir operatörden kampanyalı adı altında bir ürün almam fakat 1,5 senedir Avea kullanıyorum. Önce HTC Sensation Sonrada Galaxy Note ile ve internet gayet hızlı. Hiç takılma duraklama olmadan online film dizi vs izleyebiliyorum, sörf ve downloadda oldukça hızlı