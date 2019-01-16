Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör

İlk etapta devasa böbrek ızgarasını, sonrasında ise tüm hatlarını gözler önüne seren sızıntı görselleriyle karşımıza çıkan yeni BMW 7 Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. İçinde ve dışında kozmetik güncellemelere ev sahipliği yapan aracın boyu da selefine nazaran biraz daha uzamış. İşte yeni BMW 7 Serisi’nin özellikleri:

Yeni BMW 7 Serisi’nin ön ucu eskisine nazaran 50 mm yukarı kaldırılmış ve bu sayede otomobilin daha heybetli görünmesi sağlanmış. Bu heybetli görünüme fazlasıyla destek olan devasa ızgara da selefine göre yüzde 40 oranında büyümüş. Krom detaylarla bezeli ızgaranın yanına opsiyonel olarak BMW Laserlight teknolojisiyle alınabilen ince farlar yerleştirilerek güzel bir zıtlık yaratılmaya çalışılmış.

Eskisine göre 22 mm daha uzun

Siyah ve kırmızı yüzeylere sahip LED stop lambaları yaklaşık 35 mm inceltilmiş ve bagaj kapağı boyunca uzanan kırmızı bir LED şerit ile birbirine bağlanmış. Tamponun en altındaki büyük egzoz çıkışları da krom çerçeve ile süslenerek aracın geneliyle güzel bir bütünlük sağlanmış. İki farklı aks mesafesi ile sunulan yeni BMW 7 Serisi’nin LWB versiyonu diğerinden 14 cm daha uzun. Bu sayede daha geniş bir yaşam alanı vadediyor. Ayrıca her iki versiyon da selefine nazaran 22mm civarında uzamış. Uzunlukları sırasıyla 5,120 mm ve 5,260 mm olarak ölçülüyor. Yükseklik ve genişliğinde değişim olmamış.

Çamurluklarda ve B sütununda yapılan çeşitli iyileştirmeler ile arka ve yan pencerelerde daha kalın cam kullanılması sonucu yeni BMW 7 Serisi’ndeki lüks kabinin daha sessiz olması sağlanmış. Direksiyondaki tuşların düzeni yeniden elden geçirilerek daha pratik bir kullanım sunması sağlanmış. Teknoloji tarafında 12.3 inç gösterge ekranı ile akıllı kişisel asistana sahip 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren 7.0 işletim sistemi kullanılıyor. Arka taraftaki yolcular için de Blu-ray oynatıcı ve 10 inç FHD dokunmatik ekranlar bulunuyor.

Motor yelpazesindeki güncellemeler

Yeni BMW 7 Serisi’nin motor yelpazesinde de güncellemeler mevcut. 8 Serisi’ndeki yeni 4.4 litrelik V8 motor artık 750i xDrive ve 750Li xDrive modellerinde de görev yapıyor. Bu ünite 523 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Güncellenen bir diğer model de plug-in hybrid 745e. Yeni 6 silindirli motora kavuşan araç artık totalde 388 beygir güç ve 600 Nm torka sahip. Tamamen elektrikli modda 54 ve 58 km arasında menzil sunuyor.

6.6 litre V12 motor kullanmaya devam eden M760Li xDrive modeli benzin partikül filtresi ile güncellenmiş. 577 beygir güç ve 750 Nm tork üreten motor bu heybetli aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlamasına ve 305 km/s maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Avrupalı müşteriler ayrıca 3.0 litre 6 silindirli dizel motorun üç versiyonu arasından tercih yapabiliyor. Giriş seviyesi 730d modelindeki turbo motor 260 beygir güç ve 620 Nm tork üretiyor. 740d modelindeki çift turbolu ünite 316 beygir güç ve 680 Nm tork üretirken, üç turbolu 750d modeli 394 beygir güce ve 760 Nm torka sahip.

Yeni BMW 7 Serisi modellerinin tümünde adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor. Müşteriler dilerse daha iyi yol tutuş ve kıvraklık sağlayan arka tekerleklerden yönlendirme sistemini de tercih edebiliyor.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0289615EN/the-new-bmw-7-series