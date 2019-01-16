Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası

Alman üreticinin amiral gemisi sedan modeli yeni BMW 7 Serisi yenilenen tasarımı, teknolojileri ve motorlarıyla resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni BMW 7 Serisi ve tüm özellikleri:
4 ay
9,6b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası
Tam Boyutta Gör
 

İlk etapta devasa böbrek ızgarasını, sonrasında ise tüm hatlarını gözler önüne seren sızıntı görselleriyle karşımıza çıkan yeni BMW 7 Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. İçinde ve dışında kozmetik güncellemelere ev sahipliği yapan aracın boyu da selefine nazaran biraz daha uzamış. İşte yeni BMW 7 Serisi’nin özellikleri:

Yeni BMW 7 Serisi’nin ön ucu eskisine nazaran 50 mm yukarı kaldırılmış ve bu sayede otomobilin daha heybetli görünmesi sağlanmış. Bu heybetli görünüme fazlasıyla destek olan devasa ızgara da selefine göre yüzde 40 oranında büyümüş. Krom detaylarla bezeli ızgaranın yanına opsiyonel olarak BMW Laserlight teknolojisiyle alınabilen ince farlar yerleştirilerek güzel bir zıtlık yaratılmaya çalışılmış.

Eskisine göre 22 mm daha uzun 

Siyah ve kırmızı yüzeylere sahip LED stop lambaları yaklaşık 35 mm inceltilmiş ve bagaj kapağı boyunca uzanan kırmızı bir LED şerit ile birbirine bağlanmış. Tamponun en altındaki büyük egzoz çıkışları da krom çerçeve ile süslenerek aracın geneliyle güzel bir bütünlük sağlanmış. İki farklı aks mesafesi ile sunulan yeni BMW 7 Serisi’nin LWB versiyonu diğerinden 14 cm daha uzun. Bu sayede daha geniş bir yaşam alanı vadediyor. Ayrıca her iki versiyon da selefine nazaran 22mm civarında uzamış. Uzunlukları sırasıyla 5,120 mm ve 5,260 mm olarak ölçülüyor. Yükseklik ve genişliğinde değişim olmamış.

Çamurluklarda ve B sütununda yapılan çeşitli iyileştirmeler ile arka ve yan pencerelerde daha kalın cam kullanılması sonucu yeni BMW 7 Serisi’ndeki lüks kabinin daha sessiz olması sağlanmış. Direksiyondaki tuşların düzeni yeniden elden geçirilerek daha pratik bir kullanım sunması sağlanmış. Teknoloji tarafında 12.3 inç gösterge ekranı ile akıllı kişisel asistana sahip 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren 7.0 işletim sistemi kullanılıyor. Arka taraftaki yolcular için de Blu-ray oynatıcı ve 10 inç FHD dokunmatik ekranlar bulunuyor.

Motor yelpazesindeki güncellemeler 

Yeni BMW 7 Serisi’nin motor yelpazesinde de güncellemeler mevcut. 8 Serisi’ndeki yeni 4.4 litrelik V8 motor artık 750i xDrive ve 750Li xDrive modellerinde de görev yapıyor. Bu ünite 523 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Güncellenen bir diğer model de plug-in hybrid 745e. Yeni 6 silindirli motora kavuşan araç artık totalde 388 beygir güç ve 600 Nm torka sahip. Tamamen elektrikli modda 54 ve 58 km arasında menzil sunuyor.

6.6 litre V12 motor kullanmaya devam eden M760Li xDrive modeli benzin partikül filtresi ile güncellenmiş. 577 beygir güç ve 750 Nm tork üreten motor bu heybetli aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlamasına ve 305 km/s maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Avrupalı müşteriler ayrıca 3.0 litre 6 silindirli dizel motorun üç versiyonu arasından tercih yapabiliyor. Giriş seviyesi 730d modelindeki turbo motor 260 beygir güç ve 620 Nm tork üretiyor. 740d modelindeki çift turbolu ünite 316 beygir güç ve 680 Nm tork üretirken, üç turbolu 750d modeli 394 beygir güce ve 760 Nm torka sahip.

Yeni BMW 7 Serisi modellerinin tümünde adaptif süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor. Müşteriler dilerse daha iyi yol tutuş ve kıvraklık sağlayan arka tekerleklerden yönlendirme sistemini de tercih edebiliyor.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0289615EN/the-new-bmw-7-series Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Respect*** 4 ay en beğenilen
Önceki konuya paint terk versiyonunu koymuştum
Şimdi daha güzelini buldum

2023 BMW 7 Serisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Önceki konuya paint terk versiyonunu koymuştumŞimdi daha güzelini buldum2023 BMW 7 Serisi
Devamını Gör
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 4 ay
1.6 dizel otomatik versiyonu yok mu? :)
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 4 ay
BMW'den Mercedes'e geçtim. Premium ne demek olduğunu anladım.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
taharetmusluğu_ 3 ay
lan içi de tıpatıp aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taharetmusluğu_ 3 ay
Bu göğüs büyüme olayını aşırı aşırı abartmışlar hiç yakışmamış eskisi kalsaymış daha iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
panter20 3 ay
4.4 v8 nerden tanıdık geliyor?
7.50d 760Nm o.0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanclskn 3 ay
İç mekanda ne retro esintisi var ne de son model hissi. Garip olmuş muhtemelen yeni 3 serisi ile aynı olan parçalar vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 3 ay
Bunun koltuğuna oturmak öyle herkesin harcı değildir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manilafortuna 4 ay
7 Serisinide Mantarlara bağladılar... Bundan sonra kaldı bize i8
Başka BMW alınmaz, ALINAMAZ !!! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmethi 4 ay
Bir araba ancak bu kadar çirkinleştirilebilir. BMW kendi ayağına sıkmaktan ne zaman vaz geçecek merak edeiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 4 ay
BMW'den Mercedes'e geçtim. Premium ne demek olduğunu anladım.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cadillaccts 4 ay
güzel bir araba ancak bu kadar saçma sapan makyajlanabilirdi.
ön böbrekler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 4 ay
bu sınıfta kral mercedes s serisi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9603 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yeni bmw 7 serisi, 7 serisi özellikleri ve
6 etiket daha 2019 bmw 7 serisi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) 4 ay ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon 4 ay Tüm konsollarla uyumlu yeni nesil gamepad | Gamesir VX2 4 ay Vivo yenilikçi bir tasarıma sahip akıllı telefon duyurusu yapacak 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni BMW 7 Serisi tanıtıldı: Yeni tasarım, yeni motorlar ve daha fazlası Sonraki Japonya'da robotların işlettiği oteldeki robotların yarısı işten çıkarıldı 4 ay Hızla Artan Kişisel Blog Siteleri 4 ay Hisense ev sinema projeksiyon sistemi çok iddialı 4 ay Arama motoru DuckDuckGo, konum gösterirken Apple Haritalar altyapısını kullanacak 4 ay Skoda'nın yeni crossover modeli için teaser videosu paylaşıldı 4 ay Tasarımı çok iddialı | Lenovo Yoga S940 4 ay YouTube ‘kışkırtma’ videolarını yasakladı 4 ay Xiaomi CEO'su yeni nesil parmak izi tarayıcılarını sergiledi 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench test puanları ortaya çıktı 4 ay Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı 4 ay Netflix'in Osmanlı dizisi Ottoman Rising'in dili İngilizce olacak 4 ay Ukrayna, Bayraktar İHA’lar için 69 milyon dolar ödeyecek 4 ay Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor 4 ay Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor 4 ay Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak 4 ay Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160 4 ay Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor 4 ay Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi 4 ay Cryptopia hacklendi, zarar büyük 4 ay Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi beta sürecine başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim